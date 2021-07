‘De te betalen prijs is veel te hoog’: generaals uiten ongeziene kritiek op ontslag topman ADIV

“Een klotedag op kantoor tot nu toe. Ik hoop dat de namiddag beter wordt”, zo tweette luitenant-generaal Marc Thys, nummer twee van Defensie, vrijdagochtend toen het ontslag van Boucké bekendraakte. Hij kreeg al snel bijval van generaal-majoor Pierre Gérard, de commandant van de Landmacht. “De plicht tot discretie is één ding... maar de stilte kan ook beladen zijn met schuldgevoelens. De te betalen prijs is vandaag veel te hoog. Het is een zwarte dag, Defensie zal er niet ongeschonden uitkomen.”

En ook majoor-generaal Pierre Neirinckx van de Medische Component sloot zich er op Twitter bij aan. “Alsof het ontslag van een voorbeeldige officier de fouten in de besluitvorming uit het verleden gaat oplossen. De notie ‘collectieve verantwoordelijkheid’ lijkt me gepaster in hoofde van sommige beslissingsnemers. Mogen ze er persoonlijke lessen uit trekken.”

Defensie maakte vrijdagochtend via een persbericht bekend dat Philippe Boucké niet langer aan het hoofd staat van de militaire inlichtingendienst ADIV. Hij wordt vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht. Dat nieuws kwam als een verrassing, want Boucké kwam woensdag in de Kamer nog aan het woord in de Commissie Landsverdeging in de Kamer over de zaak-Jürgen Conings en de vele kritiek die de inlichtingendienst over zich heen had gekregen naar aanleiding van die affaire. Boucké werd er bijgestaan door legerbaas Michel Hofman en niemand in de meerderheid noch in de oppositie vroeg expliciet om zijn ontslag. De man gaf ook zelf aan dat hij aan wilde blijven als hij die kans zou krijgen, om het actieplan dat intussen was opgesteld uit te voeren.

Volgens Defensie is “in onderling overleg tussen de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), de chef defensie en het hoofd van ADIV” beslist om Boucké te vervangen. De Kamercommissie komt donderdag opnieuw bij elkaar, onder andere N-VA wil Dedonder flink aan de tand voelen. Volgens Kamerlid Theo Francken heeft Boucké maar weinig te maken met de fouten die gebeurd zijn in de aanloop naar de affaire-Conings. De man trad pas in september vorig jaar aan, dertien dagen voor Dedonder zelf, terwijl de militair toen al maandenlang op een lijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD stond. “Als Dedonder er niets aan kon doen, dan hij ook niet. En als hij moet vertrekken, dan zij ook: van twee zaken één”, stelt de N-VA-politicus.