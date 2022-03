De taalgrens is opnieuw de coronagrens geworden: hoe komt dat?

Een blik op de Belgische coronakaart maakt het meteen duidelijk: de taalgrens is (opnieuw) een besmettingsgrens geworden. In België komt de recente toename in besmettingen, maar ook in ziekenhuisopnames, bijna volledig op het conto van Vlaanderen.

Meer dan 10.000 besmettingen en 177 ziekenhuisopnames per dag: terwijl experts en beleidsmakers oproepen om de basismaatregelen zoals afstand houden en thuisblijven bij symptomen aan te houden, stijgen de coronacijfers weer. Maar er blijken bijzonder grote regionale verschillen, met vooral de taalgrens en de as Antwerpen-Brussel als scheidslijn, zo toont de regionale coronakaart.

‘Besmettingskampioen’ is de kleine Antwerpse gemeente Vosselaar: liefst 376 besmettingen werden er de afgelopen twee weken vastgesteld, op iets meer dan 11.000 inwoners. Per 100.000 inwoners geeft dat een recordincidentie van niet minder dan 3.286. Vosselaar is geen uitzondering in de Antwerpse Kempen: van de tien gemeenten met de hoogste incidentie van België komen er acht uit diezelfde regio. Ook Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant figureren bovenaan op de lijst. Vlaanderen als geheel zit in de Europese middenmoot, met een incidentie van 1.179.

Dat is bijna drie keer zo hoog als in Brussel en Wallonië, waar de incidentie beperkt blijft tot 465 en 409. Vooral de taalgrens is net zoals in de deltagolf eind vorig jaar een coronagrens geworden. “Maar het verschil is deze keer wel heel groot”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). Zo telde Tongeren de voorbije twee weken 493 besmettingen, buurgemeente Crisnée amper 3. In Gingelom testten 166 inwoners positief, aan de overkant van de taalgrens in Berloz 17. Zelfs als we de inwoneraantallen in rekening brengen, zijn de verschillen enorm.

Ziekenhuizen

De verschillen tonen zich ook in de ziekenhuizen. Terwijl er in Vlaanderen elke dag 129 nieuwe patiënten worden opgenomen, zijn dat er in Wallonië 34 en in Brussel 14. Rekening houdend met de populatie gaat het in Vlaanderen nog altijd om een meer dan dubbel zo hoog cijfer als in Wallonië.

Voor de verschillen zijn er meerdere verklaringen, zeggen experts, waarbij vooral het contactgedrag een rol lijkt te spelen. “Uit grootschalig onderzoek blijkt dat Vlamingen gemiddeld meer contacten hebben dan Walen of Brusselaars”, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt). "Dat was al voor corona het geval, maar er is wel degelijk een significant cultureel verschil. Dat kan een rol spelen.”

De hogere cijfers in Vlaanderen vallen bovendien niet door een ander testbeleid te verklaren. “Vlaanderen test daadwerkelijk meer, maar omdat het nodig is: er zijn gewoon meer besmettingen”, zegt Molenberghs. “De hogere positiviteitsratio in Vlaanderen bewijst dat: als Wallonië te weinig zou testen, zou het aandeel positieve gevallen net hoger moeten zijn dan in Vlaanderen, en dat is niet zo.”

Daarbovenop is er een internationale component: “Ook binnen Vlaanderen zie je een verschil tussen oost en west. Dat hangt niet toevallig samen met de situatie in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Nederlands-Limburg, die aan Antwerpen en Belgisch-Limburg grenzen. Op IJsland na tellen die twee provincies sinds de carnavalsperiode met 7.000 veruit de hoogste incidentie van heel Europa. Dat loopt over naar Vlaanderen, wat veel minder gebeurt tussen Wallonië en Vlaanderen.”

Dezelfde tendens merkte Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vorige week al op, maar dan in de Oostkantons. Die grenzen aan het westen van Duitsland, een streek met een grote carnavalstraditie waar de besmettingen de laatste weken eveneens fors zijn gestegen. In de Franstalige gemeenten in het Luikse was die trend er helemaal niet.

Wanneer en op welk niveau de besmettingen en ziekenhuisopnames uiteindelijk zullen pieken, blijft de hamvraag. In Vlaanderen zijn er indicaties dat de toename vertraagt, waarna mogelijk ook de andere gewesten volgen. Echt grote paniek is er niet bij de meeste experts, al is er wel bezorgdheid nu de ziekenhuizen boven op de coronapatiënten ook de effecten van een griepgolf zien.