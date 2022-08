De strijd tegen drugscriminaliteit: vijf lessen die Antwerpen van Rotterdam kan leren

Niet alleen Antwerpen, maar ook Rotterdam kent een zomer vol drugsgeweld. Dat heeft alles te maken met de havens die al enkele jaren de belangrijkste Europese toegangspoorten zijn voor cocaïne. Professor in de criminologie Lieselot Bisschop onderzocht hoe Rotterdam de strijd tegen de drugssmokkel in de haven probeert aan te pakken. Wat kan Antwerpen daaruit leren?

De haven van Rotterdam is met 180.000 medewerkers, een diameter van 40 kilometer en dagelijks duizenden containers de grootste haven van Europa. Ook daar is de drugssmokkel een hardnekkig probleem, vorig jaar is maar liefst 70 ton cocaïne onderschept. Een astronomische hoeveelheid, die experts nog maar het topje van de ijsberg noemen. Rotterdam ligt op nog geen 120 kilometer van Antwerpen, waardoor het voor grote criminele organisaties betrokken in de cocaïnesmokkel één werkterrein is.

De drugssmokkel in beide havens kan je dan ook enkel aan banden leggen door het veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen. Met 35 ton cocaïne die in de eerste helft van dit jaar werd onderschept, doet de haven van Antwerpen het niet slecht. Maar met enkele tips vanuit Rotterdam kan dat nog beter, weet Lieselot Bisschop, professor criminologie aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.

1. Werk met kleine gespecialiseerde teams

Rotterdam focust meer op ‘de korte klap’ en inbeslagnames van drugs in de haven. Er zijn twee gespecialiseerde Hit And Run Cargo-teams (HARC) actief, waarin overheidsdiensten zoals federale speurders, zeehavenpolitie, douane en een toegewijde officier samenwerken om drugs te onderscheppen. “Harken is vegen”, klinkt het. “De gespecialiseerde teams proberen de drugssmokkel te verstoren door onderling informatie uit te wisselen”, legt ze uit.

2. Betrek havenbedrijven erbij

Overheidsdiensten zijn zich er meer van bewust dat bedrijven een grote rol spelen bij het terugdringen van drugssmokkel. In de haven is het Information Sharing Center opgericht, een publiek-private samenwerking, waarin onder meer terminal operators, zeehavenpolitie, de havenmeester en douane informatie over verdachte handelingen met elkaar delen. “Dat is moedig omdat bedrijven lastige waarheden over hun beveiligingsbeleid onder ogen durven zien”, stelt ze. Bedrijven hebben dan ook investeringen gedaan om beveiligingslekken te dichten: “Sommige bedrijven hebben terminals die scheepslijnen vanuit Zuid-Amerika ontvangen, verplaatst naar minder toegankelijk gebied in de haven”, klinkt het.

3. Gebruik slimme camera’s en drones

Een virtueel hek van slimme camera’s en drones houdt het gigantische haventerrein van 12.600 hectare beter in de gaten. Geen enkele wagen kan ongezien de haven binnenrijden. Dat helpt om uithalers op te sporen die rondlopen of zich laten insluiten op het haventerrein om daar drugs uit containers te halen.

4. Leg uit hoe criminelen ronselen

Omdat criminelen steeds vaker de Rotterdamse haven gebruiken om drugs het land binnen te smokkelen, gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb vorig jaar het startsein voor een zogenoemde ‘containertraining’. Daarbij leren medewerkers in een speciaal ingerichte zeecontainer welke methodes criminelen gebruiken voor hun ronselpraktijken. Criminelen willen vaak via pasjes van havenmedewerkers het terrein op. De havenmedewerkers krijgen met allerlei praktijkvoorbeelden te zien hoe dat in z’n werk gaat.

5. Geef de havenmeester meer macht

In Rotterdam is veel meer bestuurlijke handhaving van de haven mogelijk: “Zo wordt onderzocht of de havenmeester een haventerrein of terminal kan sluiten als er een veiligheidsrisico dreigt”. In de praktijk is dat nog niet gebeurd, maar zo’n maatregel is een stok achter de deur om druk uit te oefenen wanneer bedrijven weigeren om hun beveiliging te verbeteren, weet ze.