De strijd om de skyline van Oostende: ‘Vergeet die torens. De gesprekken lopen nog’

Steeds meer Oostendenaren zijn de ‘immocratie’ van bouwpromotor Bart Versluys beu. Komen er effectief twaalf torens aan het Vuurtorendok? Een rechtszaak loopt, maar Versluys bijt van zich af: ‘Vergeet die torens!’

Op een vrijdagochtend in de zomer van 2022 trekken drie ambtenaren van de Dienst Handhaving van de stad Oostende naar het Vuurtorendok. Tot hun verbazing stellen ze vast dat een bulldozer en een wals bezig zijn op het terrein. Ze voeren steenpuin aan, die ze openspreiden en verharden. Zonder omgevingsvergunning is dat een stedenbouwkundig misdrijf.

Na het overmaken van een stakingsbevel aan de betrokken arbeiders krijgt een van de handhavingsambtenaren Bart Versluys aan de lijn.

“Deze verklaart spontaan mij persoonlijk te zullen dagvaarden en de geleden schade tot de laatste euro aan mij persoonlijk te zullen terugvorderen”, schrijft de ambtenaar in zijn proces-verbaal, dat De Morgen kon inkijken. Die laat zich duidelijk niet intimideren. “Ik verklaar kennis te nemen van zijn voornemen.”

Voor sommige Oostendenaren is het een van de voorbeelden van de onverschrokkenheid waarmee bouwpromotoren aan de slag zijn, vaak met ruggensteun van de stad. Ze hebben het over een ‘immocratie’, waarbij Versluys ‘de keizer van de kust’ wordt genoemd.

De bedrijfsleider van een meer dan een eeuw oud familiebedrijf loopt dan ook redelijk in de kijker. Tot 2020 heette het stadion van voetbalploeg KV Oostende nog ‘de Versluys Arena’. De basketploeg van Oostende speelde dan weer in de Versluys Dome. Iedereen die eens op de dijk van Oostende is geweest, wordt verblind door zijn logo op de gouden gevel van Villa Maritza, een oude architectuurparel geprangd tussen hoogbouw.

Vorig jaar kwam uit dat de bewoners van een nieuwe woonblok van Versluys dan weer werden verblind door het licht van de lange Nelle, de vuurtoren van Oostende, die binnenscheen in hun appartement. Slechts na tussenkomst van Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) is de afdekkende folie op de Oostendse vuurtoren weer verwijderd.

Vlakbij die luxe-appartementen ligt de grond van het Vuurtorendok, dat Versluys nu wil ontwikkelen. Hij kocht de grond in 2018 voor 21 miljoen euro van de stad Oostende. Aan de vlakbij gelegen Baelskaai kreeg hij al tien gebouwen vergund, aan het Vuurtorendok zou hij er nog eens twaalf willen bouwen. De sky is the limit: de gebouwen zouden tot wel 42 verdiepingen hoog reiken, en zo meteen de hoogste gebouwen van de stad vormen. Er moeten luxe-appartementen komen, chique boetieks en restaurants, een hotel met vier of vijf sterren.

“Vergeet het”, zegt Bart Versluys als we hem aan de lijn krijgen. “Vergeet die torens. Er zijn nog helemaal geen plannen voor die site. We moeten nog met het agentschap erfgoed samenzitten, met de stad, met alle betrokkenen. Die gesprekken lopen allemaal.”

Vorig jaar bracht VRT-magazine Pano aan het licht dat de hele zone, gelegen vlak achter het Fort Napoleon, beschermd is als cultuurhistorisch landschap. Dat is geregeld door een koninklijk besluit van 1976. Anderzijds heeft het Vlaams Gewest de gronden ingekleurd als stedelijk ontwikkelingsgebied.

“Het KB van 1976 is nooit opgeheven en dus is naar mijn oordeel die bestemmingswijziging manifest onwettig”, zegt Stijn Verbist, die optreedt als advocaat voor enkele buurtbewoners.

Maar daarover ging de zaak niet die hij pleitte voor de rechtbank in Brugge. Voorlopig ging het enkel over de mogelijke inbreuken die de handhavingsambtenaren hadden vastgesteld. Het gaat om werkzaamheden die de werf voorbereiden, het plaatsen van hekken om ze af te schermen, en daarbij ook het aanbrengen van reclame.

Voor de rechtbank pleitten de advocaten van Versluys dat ze daarmee geen schade toebrachten aan het landschap. Echt een bloeiend natuurgebied was het daar al lang niet meer, ook al bevindt het zich binnen het beschermde landschap ‘omgeving Fort Napoleon’.

Geheel in lijn met de dreigende taal tegen de handhavingsambtenaren stelden zijn advocaten meteen een tegenvordering in tegen de buurtbewoners. Ze eisen 50.000 euro voor “tergend en roekeloos geding”.

“We hebben enkel als goede huisvader gehandeld”, verduidelijkt Bart Versluys. “Wij onderhouden ons terrein, waar voordien mobilhomes illegaal parkeerden, en hebben er omheining op gezet.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) ziet geen reden om tegenover De Morgen te communiceren over deze rechtszaak. Bevoegd schepen Kurt Claeys (Open Vld) verklaarde eerder dit jaar tijdens de gemeenteraad dat er gebouwd mag worden in de omgeving van het Fort Napoleon. Volgens hem is het koninklijk besluit van 1976 intussen ingehaald door beslissingen van andere overheden.

Een advies van de Vlaamse Commissie voor Erfgoed sluit ontwikkeling op het terrein niet uit, maar alleen als het rekening houdt met het beschermde erfgoed en het landschap. De vraag is of dat te verzoenen is met hoogbouw.

“Het grote probleem is dat de stad die grond heeft verkocht voor heel veel geld, en die ontwikkelaar zegt nu, om dat rendabel te maken, moet ik minstens zo veel verdiepingen zetten”, zegt Vlaams bouwmeester Erik Wieërs. “Als je als overheid je patrimonium en grond in bezit houdt, heb je bij de ontwikkeling nog recht van spreken. Dan kan je nog eisen stellen in het maatschappelijke belang. Ze hadden dus nooit mogen verkopen.”