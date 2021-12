‘De straf die tegen Steve Bakelmans wordt gevraagd, doet denken aan wat men tegen Marc Dutroux eiste’

Wat onthoud je van het slotpleidooi van Björn Backx?

“Het Openbaar Ministerie vraagt levenslang voor Bakelmans, en pleit bovendien voor een een heel strenge opvolging achteraf, een zogenaamde terbeschikkingstelling. Zij willen er eigenlijk voor zorgen dat de dader nooit meer vrijkomt, omdat hij een gevaar voor de maatschappij zou zijn. Het doet me denken aan wat destijds tegen Marc Dutroux werd geëist.”

Wat zet Bakelmans’ advocaat daar tegenover?

“Het viel me op dat Dimitri de Béco erg probeerde te ontkrachten dat zijn cliënt een psychopaat zou zijn. Uit gesprekken die hij met Bakelmans voerde zou dat niet hebben gebleken. Verder speelde de advocaat uit hoe uitzichtloos een levenslange gevangenisstraf is. ‘Ik heb nog nooit een cliënt gehad die levenslang kreeg’, zei hij onder meer. De Béco meent dat er bij zo’n straf niks van iemand overblijft, en probeerde de jury ook met emotionele argumenten te overtuigen om geen levenslang uit te spreken. ‘Ik wil mijn kinderen kunnen leren dat goed altijd overwint op kwaad’, luidde het onder meer.”

Hoe moet de jury nu met die tegenstelling omgaan?

“Dat is de hamvraag. Want het is wel zo dat de beklaagde op een gegeven moment zijn leven op het rechte spoor leek te hebben. Al sleepte hij geen fraai verleden van drugs- en alcoholmisbruik en meerdere verkrachtingen achter zich aan. Maar toen hij een brief kreeg van het Openbaar Ministerie om zich te verantwoorden voor een verkrachting van jaren geleden, is hij opnieuw van het rechte pad afgeraakt. En toen hij op het allerdiepste punt zat, heeft helaas Julie Van Espen zijn pad gekruist.”

Deze zaak wordt achter gesloten deuren gevoerd. In hoeverre denk je dat dit de toekomst van assisen zal bepalen?

“Ik geloof dat iedereen goed begrijpt dat dit een uitzonderlijke zaak is, en dat de mensen snappen waarom de nabestaanden van Julie Van Espen dit niet in de openbaarheid wilden voeren. In de meeste assisenzaken die ik volgde, wilden alle partijen naar mijn aanvoelen wel dat het proces openbaar werd gevoerd. Dus ik denk niet dat dit proces een soort precedent wordt.”

Straks kent Steve Bakelmans zijn straf: verwacht je dat het een moeilijk debat wordt?

“Ik vermoed niet dat het lang gaat duren, neen. Het was al snel duidelijk dat Bakelmans schuldig is aan wat hem ten laste werd gelegd. De voorbije dagen zullen de juryleden tijdens de debatten allicht al hebben nagedacht over de strafmaat.”