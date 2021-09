De staat van de horeca: tewerkstelling weer op niveau van vóór coronacrisis

De tewerkstelling in de Belgische restaurants en cafés heeft zich hersteld van de coronacrisis. Vanaf april 2021 waren er elke maand meer mensen aan de slag in de horeca in vergelijking met dezelfde maanden van 2020. De totale tewerkstelling bleef toen weliswaar nog ruim onder het niveau van vóór de coronacrisis. In augustus is dat verleden tijd: de tewerkstelling zit nu opnieuw zo goed als op het niveau van augustus 2019.

Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de gegevens van 2.500 horecazaken. Leen Smeets, sectorexpert voor de horeca bij Acerta: “We zitten weer op 99 procent van de tewerkstelling van 2019. Het is een keerpunt. Het woord post-corona durven we nog niet uitspreken, maar de sector staat wel recht. We verwachten trouwens dat de cijfers over de tewerkstelling in de horeca verder positief blijven evolueren, tenminste, als we niet terug hoeven naar een strenger coronabeleid.”

Niet alleen de vaste contracten zitten weer op het niveau van augustus 2019, er zijn ook weer evenveel studenten aan het werk in de Belgische cafés en restaurants. Het aantal flexi-jobs zit bijna op hetzelfde niveau (93 procent) als in 2019. Dat de uren die studenten werkten in het derde kwartaal van dit jaar (juli-september) niet meetellen in de 475 uren die ze mogen werken zonder impact op hun recht op kinderbijslag, helpt zeker ook, klinkt het. “De Belgische horecazaken staan nu wel voor een andere uitdaging”, zegt Leen Smeets. “In een krappe arbeidsmarkt geschikt personeel vinden om duurzaam te kunnen verder werken.”