‘De spoeddienst viel niets te verwijten. Toch blijven sommige advocaten vragen hebben bij de behandeling van Sanda Dia’: journalist Tom De Smet over het Reuzegomproces

Wat speelt er in het medische luik van het dossier-Reuzegom?

“Een deel van de verdediging leek in het verleden te insinueren dat Sanda Dia in het ziekenhuis van Malle niet adequaat behandeld is. Dat men hem bijvoorbeeld verkeerdelijk aanzag voor stomdronken, en hem daardoor foutief heeft behandeld. Eerder boog een college van deskundigen zich daar op vraag van enkele Reuzegom-advocaten al over, maar dat concludeerde dat de spoeddienst van het ziekenhuis in Malle niets te verwijten viel. Toch blijven sommige advocaten vragen hebben bij de behandeling.”

“Ter herinnering: de doop was al twee dagen bezig toen Sanda op woensdagavond 5 december 2018 uit de put met ijskoud water waar hij al urenlang in zat werd gehaald. Hij reageerde op dat moment op niets meer. Er ontspon zich vervolgens een discussie tussen de Reuzegom-leden over of het nodig was om hem naar het ziekenhuis te brengen. Die duurde ongeveer een kwartier, waarna drie Reuzegommers met Sanda naar de dichtstbijzijnde spoeddienst, die van Malle, reden.”

“Uit een reconstructie die De Morgen in de zomer maakte, en die gebaseerd is op verschillende documenten die we konden inkijken, blijkt dat Reuzegom-preses J. - alias ‘Zaadje’ - vanuit de auto naar de spoed belde, maar dat hij enkele cruciale elementen - de uren in ijskoud water, en vooral de grote hoeveelheden visolie die Sanda moest drinken - niet vermeldde. Ook bij aankomst aan de spoed werd die visolie niet vermeld door de drie Reuzegommers die Sanda begeleidden. Preses J. is daar later in een verhoor mee geconfronteerd, en zei toen: ‘Ik had geen idee dat dat van belang was’. Uit een medisch rapport zou later blijken dat er ‘grote, onomkeerbare neurologische schade ’ was, veroorzaakt door het zout van de visolie. Die visolie was dus cruciale informatie. Dus zelfs als men zou kunnen aantonen dat er medisch niet adequaat is gehandeld - wat voor alle duidelijkheid door alle deskundigen vandaag werd tegengesproken - dan is het nog maar de vraag of dit veel verandert aan de verantwoordelijkheid van de Reuzegommers, die de visolie toedienden. Bovendien getuigde een van de experts, de gerenommeerde wetsdokter Werner Jacobs, vandaag dat Sanda ‘al zo goed als dood was’ toen hij werd binnengebracht. Dokter Niels Van Regenmortel, een expert intensieve zorg, verklaarde dan weer dat het overlijden al onafwendbaar was toen Sanda uit de put werd gehaald.”

Hoe reageerden de Reuzegom-advocaten daarop?

“Volgens Walter Damen konden de Reuzegommers niet weten dat visolie gevaarlijk is. Dat stond niet op de bidon. Volgens Damen zou er zelfs ‘harmless’, ‘ongevaarlijk’, hebben opgestaan. Sommige advocaten zeiden ook dat een gewone student niet in staat mag worden geacht de symptomen van intoxicatie met zout te herkennen.”

Hoe gaat het proces nu verder?

“De pleidooien zijn pas gepland in april, een vonnis wordt ten vroegste in mei verwacht. Dat is bijna vier jaar na de dood van Sanda Dia. In een recent interview met De Morgen klaagde zijn familie aan dat het allemaal wel heel lang duurt. En dat ze daar zwaar onder lijden: zowel de vader als de broer en de schoonzus van Sanda zitten intussen thuis, gekraakt door onder meer de lange en hobbelige aanloop naar het proces.”

Bij de vorige zitting, op 24 september, was er even tumult over een van de bijzittende rechters die gewraakt zou kunnen worden. Dat is van de baan?

“Een van de bijzittende rechters was inderdaad verbonden aan de KU Leuven. Volgens Louis De Groote, die preses J. verdedigt, kon dat een schijn van partijdigheid opwekken, omdat de KU Leuven als universiteit waar Sanda en de achttien Reuzegommers studeerden natuurlijk betrokken partij is. Hij suggereerde dat die rechter gewraakt kon worden bij de volgende zitting, vandaag dus. Maar de rechter in kwestie heeft intussen een stap opzijgezet en is nu vervangen door rechter Katja Onclin, voormalig CD&V-schepen in Riemst.”

Welke straffen riskeren de achttien Reuzegommers?

“In theorie riskeren ze allemaal vijftien jaar cel. Maar zo heet zal de soep allicht niet gegeten worden. Op dit moment wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen de achttien Reuzegommers, maar de verdediging gaat dat zeker wel doen als ze aan het woord komt. Zo waren niet alle achttien Reuzegommers even lang aanwezig op de doop. En zullen zij die op die 5 december 2018 gepleit hebben om Sanda meteen naar het ziekenhuis te brengen dat ook wel laten weten bij monde van hun advocaat. Sowieso is bij sommige advocaten van de verdediging te horen dat het principe ‘samen uit, samen thuis’ niet zal gelden. ‘Het is ieder voor zich’, zei een van hen me.”