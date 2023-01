De slimste chatrobot is nu publiekelijk toegankelijk: hoe gebruik je ChatGPT?

De nieuwe tool ChatGPT vormt een doorbraak in het domein van artificiële intelligentie. Voor het eerst krijgt het brede publiek een kans om met een chatbot te communiceren die écht slim is. Op welke manieren kan de tool tot meer kennis, creativiteit en inspiratie leiden?

Een prima schrijfassistent

De kans is klein dat een artificieel intelligent systeem op korte termijn de Nobelprijs voor Literatuur zal winnen, maar ChatGPT kan wel degelijk helpen om degelijke teksten te schrijven. Gebruikers kunnen de chatbot concrete en gedetailleerde opdrachten geven om volledige artikels te schrijven, maar zeker in het Nederlands voelt de output nog vaak houterig of repetitief aan. De tool leidt daarom eerder tot inspiratie dan tot volledig uitgewerkte teksten.

Wie bijvoorbeeld een tekst wil schrijven naar aanleiding van Werelddierendag kan de chatbot om mogelijke insteken vragen. Met snelle resultaten als ‘de relatie tussen dierenwelzijn en menselijke gezondheid’ of ‘de impact van klimaatverandering op dieren’ geeft de tool verrassende ideeën. In een later deel van het schrijfproces kan ChatGPT ook stilistische feedback geven op uitgewerkte teksten. Terwijl tekstverwerkers als Word enkel grammaticale fouten aanstippen, kan de chatbot ook op passiefconstructies of tautologieën wijzen. Op die manier biedt ChatGPT heel wat waardevolle hulp aan iedereen die (professioneel) teksten schrijft.

Kennisoverdracht

Al jaren geldt Google als de grootste zoekmachine ter wereld, maar er duiken nieuwe concurrenten op. Bij de jonge generatie wordt TikTok steeds vaker als zoekmachine gebruikt en de komst van ChatGPT kan de alleenheerschappij van Google verder doorbreken. De chatbot biedt een direct antwoord op concrete vragen, wat voorkomt dat gebruikers zelf op gesuggereerde websites naar informatie moeten zoeken.

Beeld Timon Vader

Een belangrijk voordeel is bovendien dat het mogelijk is om de tool complexe thema’s op verschillende manieren uit te laten leggen. ChatGPT kan materie als het stikstofakkoord of de Guldensporenslag verduidelijken vanuit het perspectief van een professor, maar gebruikers kunnen het systeem ook vragen om zich voor te doen als een kind of als iemand met een laag IQ. Dat leidt tot een heel ander resultaat. Omdat ChatGPT antwoorden in volzinnen formuleert, is het verleidelijk om de accuraatheid ervan hoger in te schatten dan bij Google. Al is dat niet volledig terecht. Vraag aan de tool welke partij Adolf Daens in 1908 oprichtte en er volgt een correcte uitleg over de Christelijke-Socialistische Partij, alleen wordt niet vermeld dat de man in 1907 al stierf. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Bereid je voor op een gesprek

Een belangrijk voordeel van ChatGPT is dat de tool een geheugen heeft. In tegenstelling tot heel wat ‘slimme’ chatbots van webwinkels kan het systeem zich daardoor het verloop van een gesprek herinneren. Daardoor kan het verwijzen naar eerdere vragen of antwoorden. De kennis is bijzonder handig voor wie zenuwachtig is voor een moeilijk gesprek en graag wil oefenen. ChatGPT is een taalmodel, waardoor het het jargon van specifieke personen goed kan nabootsen. De chatbot kan bijvoorbeeld een simulatie van een sollicitatiegesprek in verschillende soorten bedrijven uitvoeren. Op die manier kunnen kandidaten voor een job zich beter voorbereiden en verrassingen voorkomen. Wie zich op een druilerige weekenddag verveelt, kan ook persoonlijkere gesprekken simuleren. De chatbot biedt zo een stappenplan van hoe gebruikers best kunnen opbiechten dat ze hun partner bedrogen hebben of ontslag zullen nemen.

Scherp je denkvermogen

Het onderwijs hoedt zich voor de impact die ChatGPT op leerlingen zal hebben. De virtuositeit waarmee de chatbot korte teksten kan produceren en antwoorden op behoorlijk complexe vragen kan formuleren, doet vrezen dat scholieren hun huiswerk straks zullen uitbesteden. Die redenering herinnert aan de vroege dagen van Google Translate of Word. De tool zal kennisoverdracht ook nu niet overbodig maken, maar leerlingen kunnen er wel degelijk wat van opsteken. Niet alleen de kennis, maar ook de fouten van het artificieel intelligente systeem zijn boeiend. Op wiskundige vraagstukken geeft ChatGPT bijvoorbeeld vaak het intuïtieve, maar verkeerde antwoord. Gebruikers kunnen het stappenplan opvragen dat tot dat resultaat leidde en vervolgens nagaan waar het precies misloopt. Op die manier kunnen ze hun eigen denkvermogen scherpen aan de fouten die de chatbot maakt.

Bespaar tijd

De chatbot van OpenAI kan niet alleen zelf content creëren, maar ook inzicht in teksten van anderen bieden. Studenten zullen zeker in de huidige examenperiode blij zijn om te horen dat ChatGPT behoorlijk accurate samenvattingen kan maken. Daarnaast kan het artificieel intelligente systeem mind maps maken en teksten op een schematische manier voorstellen. Dat kan het makkelijker maken om informatie te verwerken, waardoor heel wat tijd uitgespaard wordt. Die vrije uren kunnen geïnvesteerd worden in nuttigere zaken, zoals via ChatGPT uitrekenen hoe lang de samenvatting van dit artikel is.