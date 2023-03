‘De slappe koord van de geopolitiek: je overweegt je opties en kiest dan de beste’: waarom de EU en de VS elkaar plots vinden

Amerikaans president Joe Biden ontvangt vanavond Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De twee strijken de plooien glad op handelsvlak. Ze lijken daarin te slagen door zich te verenigen tegen China, zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent).

Wat mogen we verwachten van vanavond: een hard of een verzoenend gesprek?

“Dat tweede. Het is toch de bedoeling om dichterbij elkaar te komen. De Europese Unie was geschrokken toen ze de omvang zag van Bidens Inflation Reduction Act (zo’n 300 miljard dollar of 280 miljard euro, PG.). Sindsdien is er veel achter de schermen gesproken om dat plan niet te zwaar in het nadeel van Europa te laten uitdraaien. Met succes. Je voelt dat de Amerikanen aan enkele Europese bekommernissen tegemoet willen komen. Het is onwaarschijnlijk dat er vandaag al een concreet akkoord zal zijn, maar het is blijkbaar tijd om knopen door te hakken op het hoogste politieke niveau.”

Wat is het probleem van de Europese Unie met de Inflation Reduction Act juist?

“Dat subsidieprogramma geeft geld aan bedrijven die in Amerika gevestigd zijn en activiteiten uitvoeren die te maken hebben met ‘vergroening’. Op zich juicht de Europese Unie toe dat Amerika zoveel investeert in het klimaat. Tot Europa plots doorhad wat het neveneffect kan zijn: dat Europese bedrijven, zoals autoconstructeurs, hun fabrieken hier sluiten en verhuizen naar de Amerika om recht te kunnen hebben op die subsidies.”

U zegt dat het lijkt dat de VS ‘aan enkele Europese bekommernissen tegemoet willen komen’. Wat houdt dat in?

“Dat Europese bedrijven aanspraak kunnen maken op subsidies zonder zich te vestigen in Amerika. Daar lijkt stilaan wat rond te bewegen. Ook Mexico en Canada hebben zulke uitzonderingen verkregen.”

Intussen denkt Europa na over een eigen groen investeringsplan. Wat stelde Von der Leyen daar deze week rond voor?

“Ook Europa wil nu extra investeringen in groene industrie mogelijk maken. Daar zal dan Europees geld voor moeten worden uitgetrokken. Al is het nog niet duidelijk waar dat geld juist gehaald zal worden. Het Europese plan is wat dat betreft nog wat vaag. Je voelt ook dat er meningsverschillen zijn.

“Er zijn landen die aandringen op het oprichten van een groot Europees fonds. Dat zou betekenen dat de Europese Unie zelf leningen zou aangaan. Dat geld kan dan ingezet worden in die sectoren die het meest kunnen bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.

“De andere optie is dat individuele lidstaten de mogelijkheid krijgen om extra subsidies aan eigen bedrijven te geven om die omslag te begeleiden. Normaal is zulke staatssteun verboden. Landen met diepe zakken als Duitsland pleiten voor de tweede optie. Landen met minder diepe zakken zeggen dat ze het zich niet kunnen permitteren. Ze vrezen dat deze route tot een ongelijk speelveld zal leiden.

“Kortom, dat we net zoals de Amerikanen zelf gaan investeren in groene economie is duidelijk. Maar over hoe we dat zullen financieren bestaan er nog veel vraagtekens.”

Het blijft dus gevoelig liggen dat de Europese Unie zelf grote budgetten beheert? Was het taboe daarrond niet verbroken met het Europees herstelfonds na corona, waarmee lidstaten de Europese Unie de mogelijkheid gaven om 807 miljard euro te verdelen?

“Een belangrijk deel van het geld dat voor het herstelfonds bedoeld was, is nog niet gebruikt. Dat is waar landen als Duitsland nu op wijzen: ze pleiten ervoor om eerst dat geld op te gebruiken vooraleer we een nieuw fonds zouden oprichten. Sommigen dachten inderdaad dat het taboe doorbroken was met het herstelfonds en dat we voortaan Europees geld voor allerlei zaken konden gaan gebruiken. Zo simpel is het dan toch niet.”

Von der Leyen bezocht deze week ook Canada. Daar stelde ze voor om samen met de Verenigde Staten de handen ineen te slaan in de handel van grondstoffen. Wat is de bedoeling daarvan?

“Dat kadert in de houding van de Europese Unie tegenover China. Door te zoeken naar nieuwe partnerschappen, met de Verenigde Staten en Canada, hoopt Europa minder afhankelijk te worden van China.

“Het speelt ook zeker mee in de ontmoeting vandaag. Als Amerika welwillend is inzake de Inflation Reduction Act en overweegt om Europese bedrijven mee te laten genieten van de Amerikaanse subsidies, heeft dat veel te maken met de Europese houding tegenover China. Europa geeft steeds meer het signaal dat het Amerika volgt in het anti-China-standpunt. Het is geen toeval dat de Europese instellingen zich net nu steeds kritischer opstellen tegenover TikTok.

“Opnieuw moesten vooral de Duitsers daarvan overtuigd worden. Duitsland was het land dat erop aandrong om zaken te blijven doen met China. Je ziet dat de Duitsers toch aan het bewegen zijn (Duitsland zou van plan zijn om Huawei te verbieden 5G te voorzien in het land, PG.).”

Enkele maanden geleden leek de Europese Unie veel meer een eigen Chinabeleid te willen voeren. Wat heeft Von der Leyen overgehaald om meer de Amerikaanse lijn te volgen?

“Dat is de slappe koord van de geopolitiek: je overweegt continu al je opties en kiest dan de beste. Vanuit Amerika is er toch heel veel bezorgdheid over China en bijvoorbeeld de manier waarop ze toenadering proberen te zoeken tot Rusland. Europa kan bijna niet anders dan ook kritischer worden tegenover China – zonder dat alle banden worden doorgeknipt.

“Ook trekt Europa lessen uit de oorlog in Oekraïne en hoe afhankelijk we waren van Russisch gas. Afhangen van zo’n onberekenbare macht: daar kan je vroeg of laat de prijs voor betalen. Laat ons dan toch maar zoeken naar meer betrouwbare bondgenoten – en dat zeg ik met enige reserve, aangezien er over een jaar opnieuw presidentsverkiezingen zijn in de Verenigde Staten.”