‘De Slager van Syrië’ moet Poetins invasie redden

President Poetin heeft een nieuwe bevelhebber benoemd om de aanval op Oekraïne te leiden. Generaal Aleksandr Dvornikov (60) is een houwdegen van de oude stijl, met Syrië als referentie.

Tot de benoeming van Dvornikov hadden de Russische troepen niet één overkoepelende bevelhebber, maar hadden de verschillende legeronderdelen ieder hun eigen generaal. Dvornikov, die al het bevel voerde over het zuidelijk deel van de Russische troepen, komt daar nu als commandant boven te staan.

Voor Poetin is Aleksandr Dvornikov een ‘Held van de Russische Federatie’ en is hij de generaal die de vastgelopen Russische invasie in Oekraïne zal omkeren in een overwinning. Anderen noemen Dvornikov ‘De Slager van Syrië’, van wie we alleen maar “een nieuwe ronde misdaden en brutaliteit tegen de Oekraïense bevolking” kunnen verwachten.

Over wie de nieuwe bevelhebber van de Russische militaire campagne Oekraïne werkelijk is, is weinig bekend. Wat er bekend is is vooral gebaseerd op wat hij op het slagveld heeft gepresteerd, en dat belooft weinig goeds voor het zuiden van Oekraïne, waar Rusland nu een troepenmacht samentrekt voor een nieuwe grootscheepse aanval.

Wie zich de beelden herinnert van Aleppo en Idlib in Syrië zal snappen waarom Marioepol er inmiddels bijna hetzelfde uitziet: platgebombardeerd, ‘ontvolkt’ en uitgehongerd. Dvornikov was bij allebei betrokken.

Oude school

Het bombarderen moet Dvornikov in de Russische militaire opleidingen hebben geleerd in de tijd dat Rusland nog de grote Sovjet-Unie was. The Guardian noemt het een van de “doctrines van de Sovjet-militairen”, dat ze het verwoesten van burgerdoelen “beschouwen als een middel om momentum op het slagveld te winnen”. De Britse krant noemt Dvornikov (60) in dat verband een militair “van de oude school” en een “nationalist van bloed en bodem”.

Hij zou al een tijdje op de nominatie staan om chef van de generale staf van Rusland te worden. Zijn medestanders vinden hem daarvoor meer dan capabel. The New York Times citeert een anonieme commandant van een christelijke militie in Syrië die vol ontzag spreekt over Dvornikov, die hij in in 2015-’16 in Syrië heeft meegemaakt: “Hij was een echte commandant, heel serieus, trots op het Russische leger en zijn militaire geschiedenis.”

In 2015 was Aleksandr Dvornikov de eerste commandant van de Russische troepen in Syrië. Hij was de man die het Khmeimim-vliegveld geschikt maakte als de luchtmachtmasis, van waaruit Russische bommenwerpers hun verwoestende werk konden doen in de provincie Idlib en de stad Aleppo. Zeker is dat Dvornikovs aanpak daar het bewind van Bashar al-Assad in Syrië in het zadel heeft gehouden, en dat dit door Poetin in Rusland werd gevierd als een overwinning voor Rusland.

De huidige bombardementen in Oekraïne vertonen alle kenmerken van de bombardementen in Syrië: ook daar werden stelselmatig woonwijken, ziekenhuizen, scholen en mensen die in de rij stonden voor voedsel gebombardeerd. Dat demoraliseerde de burgers en de verdedigers van de stad en zou in Syrië leiden tot de val van Aleppo, en de redding van Assads bewind.

Geur van mensenrechtenschendingen

Door alle deelnemende Russische legeronderdelen nu onder het gezag van Dvornikov te brengen hoopt het Kremlin een herhaling van de vernederende chaos van de eerste maand van de invasie te vermijden, waarin er weinig coördinatie was tussen leger, luchtmacht en marine en hun afzonderlijke bevelhebbers. Dat gebrek aan samenwerking leidde tot het mislukken van de Russische poging Kiev te veroveren en tot de aftocht in het noorden van Oekraïne.

Rusland bouwt nu in het oosten en zuiden een nieuwe grote troepenmacht op met als doel dat deel van Oekraïne te veroveren en generaal Dvornikov is de man die dat voor elkaar moet krijgen.

Hij kent het terrein daar als geen ander, want na zijn succes in Syrië werd hij er in 2016 gestationeerd, en voerde hij het commando over de Krim en Rusland-getrouwe gebieden in Donetsk en Loehansk, die in 2014 op Oekraïne waren veroverd.

Zijn benoeming is daarom niet meer dan logisch, zegt Mark Galeotti van het University College of London in The Washington Post. Galeotti noemt hem een ‘houwdegen’, maar geeft ook blijk van een zekere bewondering: de generaal van de oude Sovjet-school heeft volgens hem ook de reputatie van een vindingrijk commandant, “iemand die met een nieuwe en onbekende situatie kan omgaan”. Dvornikov is een commandant bij wie ‘de missie’ altijd vooropstaat: “Als hij er hard in moet gaan om de missie te volbrengen, zal hij dat doen.”

Uit Syrië brengt Dvornikov een geur van mensenrechtenschendingen mee. Russische troepen werden in Syrië, net als nu in Oekraïne, beschuldigd van het gebruik van clusterbommen en mogelijk ook chemische wapens. De verwoesting van de zuidelijke havenstad Marioepol, die tussen de Krim en Donetsk ligt, bewijst hoe weinig mededogen er onder Dvornikov is met ongewapende burgers.

Tekenend is misschien ook dat Dvornikovs benoeming samenviel met de dodelijke raketaanval, vrijdag, op het station van Kramatorsk, waar duizenden mensen op hun evacuatie stonden te wachten. Daarbij vielen minstens 57 doden.