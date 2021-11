‘De situatie is ernstig. We moeten dringend in actie schieten’: minister Vandenbroucke over stijgende coronacijfers

De coronacijfers blijven stijgen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Ze verzorgen op dit moment bijna 1.900 coronapatiënten en ruim 360 van hen liggen op intensieve zorg. Het is van juni geleden dat dat er zo veel waren.

“We moeten dringend in actie schieten”, zei de minister. “Gelukkig zijn er de vaccinaties, die ons beschermen voor een catastrofe, maar ondanks de vaccinatie moeten steeds meer mensen naar het ziekenhuis. We moeten op de rem gaan staan.”

De minister vraagt bedrijven en werknemers om weer volop in te zetten op telewerk. “Dat is ook in het belang van de bedrijven. Er zijn op dit moment veel afwezigheden door covid. Als de bedrijven willen doorwerken, moeten ze overschakelen op telewerk.”

Daarnaast roept Vandenbroucke iedereen op om voorzichtig te zijn: afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig, en minder contacten onderhouden. Dat laatste geldt zeker voor oudere en kwetsbare mensen. Hij benadrukt ook nogmaals het belang van vaccinatie. “Wie nog niet gevacccineerd is, doe dat onmiddellijk. Het risico om in een ziekenhuis te komen wanneer je niet gevaccineerd bent is 9 keer groter dan wanneer je wel gevaccineerd bent.”

UZ Gent

Als gevolg van de toenemende druk op de ziekenhuizen besliste het UZ Gent gisteren om geen bedden meer vrij te houden voor coronapatiënten. “We gaan geen voorrang geven aan coronapatiënten, daar is geen draagvlak meer voor”, zei hoofdarts Frank Vermassen.

Vandenbroucke reageerde in De ochtend dat er niet gevraagd wordt om voorrang te geven aan covidpatiënten, maar enkel om ruimte vrij te houden en niet dringende zorg bij anderen te laten wachten.

De minister noemt de reactie van het UZ Gent “oncollegiaal”. “De afspraken waar we het over hebben, zijn gemaakt door de ziekenhuissector zelf. Als ze het niet samen doen, stort het systeem in elkaar. Als alle ziekenhuizen op die manier reageren, stort ons ziekenhuissysteem volgende week in. Want de covidpatiënten gaan komen en als je geen bedden voorziet, liggen ze straks op de gang.”