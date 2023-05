De schrik zit er diep in in Moskou: komt Oekraïne Poetins patriottische feest verstoren?

Voor de twintigste keer mag Vladimir Poetin dinsdag als president van de Russische Federatie de troepen monsteren die in een lange parade langsheen het Rode Plein trekken. Duizenden soldaten en honderden tanks, pantservoertuigen, raketlanceerders en ander militair materieel passeren dan de revue, onder het alziend oog van de Russische elite. Voor Poetin moet de parade van Overwinningsdag, die de triomf van het Rode Leger op nazi-Duitsland in 1945 viert, de kracht van het Russische leger in de verf zetten en het patriottisme aanwakkeren.

Toch wordt Poetins twintigste editie er geen zoals alle vorige. De zenuwen staan strakker gespannen dan anders, en de veiligheidsmaatregelen zijn streng. “Zo’n nervositeit als nu heb ik nog niet gezien”, zegt een anonieme insider van het stadsbestuur van Moskou aan The Guardian.

In meer dan twintig Russische steden zijn de parades geannuleerd uit vrees voor aanvallen door Oekraïne. Elders worden de vieringen beperkt. De neergeschoten drone boven het Kremlin, hét symbool van de Russische staatsmacht, zette vorige week de situatie nog meer op scherp. Volgens het Kremlin ging het om een moordpoging op Poetin, al durft niemand uit te sluiten dat de aanval door Rusland zelf in scène is gezet.

Op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 illegaal door Rusland werd geannexeerd, zijn bijna alle feestelijkheden afgelast. Aanvallen op oliedepots leken de voorbije week een nakend Oekraïens lenteoffensief vooraf te gaan. De vrees voor nieuwe aanslagen die het Russische feestje verstoren, is groot.

Een oude T34-tank wordt richting het Rode Plein gereden voor de generale repetitie. Beeld AFP

Weinig te vieren

Maar ook zonder Oekraïense dreiging heeft Rusland weinig te vieren. Van een veelbesproken winteroffensief kwam niets in huis, nergens kon het Russische leger significante terreinwinst boeken. Analisten vragen zich af of het daar nog toe in staat zal zijn, gezien de zware verliezen. Ook de doelstelling om Bachmoet in te nemen tegen 9 mei lijkt mislukt: het Oekraïense leger houdt na een wekenlange belegering en ondanks opgevoerde Russische aanvallen met brandbommen stand in het uiterste westen van de stad.

Vrijdag kondigden de Russische bezetters evacuaties aan in Zaporizja. In 18 dorpen en steden worden inwoners gedeporteerd, officieel om hen te beschermen tegen verwachte Oekraïense aanvallen. Volgens het Russische persagentschap Tass worden zo’n 70.000 mensen geherlokaliseerd. Dat Rusland gelijkaardige evacuaties uitvoerde voor het Oekraïense offensief in Cherson vorig najaar, doet vermoeden dat het ook nu rekening houdt met terreinverlies.

Rusland lanceerde afgelopen nacht zijn grootste golf droneaanvallen in maanden, waarbij meerdere steden werden getroffen. In Kiev werden volgens de autoriteiten alle 36 kamikazedrones neergehaald, maar zorgden de brokstukken voor gewonden en schade.

Ballistische raketlanceerders rijden richting het Rode Plein voor de generale repetitie van de parade. Beeld AP

Russische militaire voertuigen op het Rode Plein tijdens de generale repetitie van de parade. Beeld ANP / EPA

Russische militaire voertuigen rijden richting het Rode Plein tijdens de generale repetitie van de parade. Beeld AP