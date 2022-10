De schoonheid van de natuur en fotografie: dit zijn de winnaars van ‘Wildlife Photographer of the Year’

'The bat-snatcher’: De foto van Mexicaan Fernando Constantino Martínez Belmar is genomen in de ‘Grot van de Hangende Slangen’ in Kantemó, Mexico. s’ Avonds vliegen duizenden vleermuizen uit de grot om naar insecten te zoeken. Als ze vertrekken, hangen de rattenslangen klaar aan de wanden van de grot om de vleermuizen op te peuzelen. Beeld Fernando Constantino Martínez Be

‘Under Antarctic ice’: Laurent Ballesta dook onder het vriespunt om de enorme diversiteit van het leven onder het ijs van Antarctica te onthullen. Zijn expeditie naar Antarctica vergde twee jaar planning, een team van deskundige duikers en speciaal ontwikkelde uitrusting. Beeld Laurent Ballesta, Wildlife Photo

'House of bears’: Deze haast spookachtige scène van in mist gehulde ijsberen doet denken aan een soort post-apocalyptische toekomst. In de langgerekte nederzetting op het eiland Kolyuchin fotografeerde Dmitry Kokh de rondzwervende ijsberen. Beeld Dmitry Kokh, Wildlife Photograph

‘The dying lake’: Hoewel de onderstaande foto er kleurrijk uitziet, is het water van het meer erg vervuild. Núñez gebruikte een drone om het sterke contrast tussen het woud en de algengroei aan de rand van het Amatitlán-meer in Guatemala weer te geven. In het water zijn blauwalgen door de aanwezigheid van vervuilende stoffen zoals rioolwater dat uit Guatemala City wordt geloosd. Beeld Daniel Núñez, Wildlife Photograph

‘Ndakasi's passing’: De Amerikaan Brent Stirton legde de laatste momenten van de wereldberoemde berggorilla Ndakasi vast. Het dier werd gered toen ze amper twee maanden oud was nadat stropers haar moeder hadden gedood. Ndakasi groeide vervolgens op in het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo. De aap ging viraal op sociale media nadat twee parkwachters een grappige selfie met Ndakasi en een andere gorilla, Matabishi, hadden genomen. Op 26 september 2021 stierf Ndakasi in de armen van haar redder en verzorger Andre Bauma. De aap was al een tijdje ziek. Ze werd veertien jaar oud. Beeld Brent Stirton, Wildlife Photogra

‘Battle stations’: Ekaterina Bee legde vast hoe twee steenbokken om de macht strijden, diep in de bergen op de grens tussen Italië en Frankrijk. De dieren botsten met hun horens en bleven op hun achterpoten staan als boksers in een ring. Beeld Ekaterina Bee, Wildlife Photogra

‘The great cliff chase’: Anand Nambiar legt een ongewoon perspectief vast van een sneeuwluipaard die een kudde Himalaya-steenbokken aanvalt in de richting van een steile rand. Beeld Anand Nambiar, Wildlife Photogra