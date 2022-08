De school waar kinderen tijdens de vakantie met plezier naar terugkeren

“Thuis zou ik mij toch maar vervelen.” De negenjarige Ibrahim is eerlijk zoals alleen kinderen dat kunnen. “Thuis speel ik alleen buiten. Hier kan ik met andere kinderen spelen. Dat is veel leuker.” Hij zwerft tijdens de eerste pauze van de dag over de speelplaats van de Antwerpse school De Kangoeroe. Net als Ibrahim lopen de kinderen hier kriskras door elkaar, spelen ze met iedereen en vooral, amuseren ze zich duidelijk kostelijk.

De vooroordelen over de motivatie mogen dus thuis blijven. Ja, de kinderen geven toe dat het niet hun eigen idee was hier naartoe te komen, maar eigenlijk zijn deze leerlingen uit het lager onderwijs hier gewoon graag. Ook de nestor van de groep, de twaalfjarige Ali, geeft dat ootmoedig toe. “Thuis zitten, televisie kijken en gamen is na een tijdje toch ook maar saai.”

Veel van de kinderen die hier aanwezig zijn, komen uit een kwetsbare situatie. Ze zijn door hun school geselecteerd omdat ze een “zorg- of leernood hebben”. “Ze wonen op een klein appartementje, zonder tuin en hebben vaak geen activiteiten tijdens de zomervakantie”, zegt coördinator Dorien Van Rooy. Deze plek is voor hen dan ook “een beetje thuiskomen”, zegt directrice Yasmina Assaf. “Dit kennen ze. Hier herkennen ze vriendjes.”

Maar daar stopt het natuurlijk niet. Op een zomerschool moet ook geleerd worden. Focussen doen ze hier op Nederlands en wiskunde. Enerzijds omdat veel leerlingen hier thuis geen Nederlands spreken. “Maar ook omdat we uit onderzoek uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - waar ze een lange traditie van zomerscholen kennen - weten dat je daar een effect kan creëren op tien dagen tijd”, zegt andere coördinator Mariska Huygh.

Al gaat dat leren hier een tikkeltje anders dan op een normale school. Ja, af en toe zitten kinderen hier wel achter een lessenaar, maar vaak gaat het leren spelenderwijs. Zo werkt het Antwerps stedelijk onderwijs deze zomer samen met jeugdauteur Stefan Boonen en illustrator Tom Schoonooghe. Zij schreven samen het boek ‘De Vindeling van Wammerswald’ dat de basis vormt van deze zomerschool.

Beide zijn deze ochtend naar de zomerschool gekomen. Boonen leest voor uit het boek terwijl Schoonooghe - what’s in a name - hem op een flipchart voorziet van tekeningen zodat kinderen beter kunnen volgen. Nadien testen ze hun kennis via een klein quizje. Al blijkt dat woord iets te moeilijk voor de zesjarigen. “We stellen enkele vraagjes en jullie moeten zeggen wat juist is”, verduidelijkt Boonen.

Het is via kleine spelletjes als deze dat de leerkrachten hier proberen om leerverlies tegen te gaan. Tijdens de zomervakantie vergeten leerlingen vaak stukken leerstof. “Dan bouwen we een spelletje rond staartdelingen”, zegt Huygh. “Kinderen moeten opnieuw even nadenken hoe dat moet. Maar op die manier halen we die kennis spelenderwijs opnieuw uit het langetermijngeheugen zodat ze opgefrist is tegen september.”

Zomerschool De Kangoeroe in Deurne. Beeld Tine Schoemaker

Ook is de zomerschool eigenlijk een bijscholing voor de leerkrachten van het stedelijk onderwijs: zij leren zo nieuwe werkvormen of technieken. Maar belangrijker: iedereen, van de leraren tot studenten lerarenopleiding, geeft hier vrijwillig les - zij het tegen een vergoeding.

Voor een onderwijsjournalist is het een ware verademing. Van de inertie die zo vaak in belangrijke onderwijsdossiers sluipt - om het lerarentekort of de getorpedeerde inkorting van de zomervakantie niet te noemen - trekken ze zich hier niks aan. Merk je op dat een officieel advies uit Brussel de zomerscholen geen goed idee vond, dan halen ze de schouders op. Hier doen ze gewoon waarvan ze merken dat het de kinderen iets bijbrengt. De glimlach op het gezicht van Ali en Ibrahim is dan wel geen wetenschappelijk bewijs. Het zegt genoeg.