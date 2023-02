De schimmige wereld achter de Turkse arbeidsvisa

Werkgevers die 10.000 euro afhouden van het loon, dubbele contracten, huisjesmelkerij. In hun zoektocht naar een job in Vlaanderen moeten buitenlandse werknemers soms zware opofferingen maken. ‘Ik stapte zelf naar de Vlaamse inspectie, maar die greep niet in.’

“We zijn de dossiers aan het bekijken, maar hebben meer concrete indicaties nodig.” Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) loopt een race tegen de klok. Het nieuws dat de consulaten in Marokko en Turkije meer dan 800 werk- en verblijfsvisa on hold hebben gezet wegens vermoedens van fraude doet de bevoegde ministers al dagen naar adem happen. De informatie zit versnipperd, databanken blijken onvolledig en verschillende overheidsdiensten wijzen naar elkaar.

Dat het ooit moest fout lopen, is wel duidelijk. Een brede rondvraag van De Morgen toont aan dat het Vlaamse systeem voor arbeidsmigratie niet alleen ruimte laat voor illegale migratie, maar ook voor de uitbuiting van kwetsbare personen. Veel van deze problemen werden erger sinds 2019, toen Vlaanderen een versoepeld systeem invoerde voor arbeidsmigranten in knelpuntberoepen. Laagdrempelig en snel: de ‘gecombineerde vergunning’ moest de arbeidsmarkt een boost geven.

Het naar hier halen van buitenlandse werknemers is sinds kort big business geworden. Vooral uit Turkije is het aantal aanvragen de voorbije twee jaar fors gestegen. De arbeidskrapte op de Vlaamse arbeidsmarkt en de economische malaise in Turkije blijken een ideale combo. Vlaamse bedrijven zoeken vooral mensen die zwaar werk willen verzetten: wegenwerkers, bekisters, arbeiders om glasvezelnetwerk aan te leggen. Turkse arbeiders zoeken vooral een job en een inkomen.

Uit hetzelfde dorp

“Ik heb sinds november 2021 al meer dan 100 Turken en Marokkanen naar hier helpen komen”, zegt Yildiz Turgut, een 35-jarige Turk uit Lokeren die zich met zijn bedrijfje Expatgate heeft gespecialiseerd in het afhandelen van vergunningsaanvragen. Turgut is een van de sleutelfiguren in het vergunningenschandaal, al houdt hij zijn onschuld staande. Van de 800 aanvragen die onder de loep worden genomen, werden er minstens 200 door hem ingediend. Hij fungeerde als tussenpersoon.

“De werkgevers die me benaderen, zijn bijna altijd van Turkse en soms van Marokkaanse afkomst”, zegt Turgut. “Zij geven me de naam en het telefoonnummer van een werknemer die ze naar hier willen halen. Meestal rekruteren ze die uit hun ouderlijke dorp, via vrienden en familie. Vaak gaat het om neven of broers.” Dit verklaart waarom bij sommige Vlaamse bedrijven tientallen Turken werken uit hetzelfde dorp.

Voor de vergunningsaanvraag moeten verschillende documenten worden ingediend. Langs de kant van de werknemer gaat het om een kopie van het paspoort, een uittreksel uit het strafregister en een medisch attest. De werkgever legt onder meer een arbeidsovereenkomst voor. De Vlaamse Dienst Economische Migratie en de federale Dienst Vreemdelingenzaken controleren de aanvraag.

Hoeveel dat zoal verdient? “Ik vraag 1.500 à 2.000 euro per dossieraanvraag”, zegt Turgut. Deze prijs komt volledig op het conto van de werkgever.

10.000 euro

Toch is er ook ruimte voor misbruik. Zo geeft Turgut zelf toe dat er van de mensen die hij al naar hier haalde “een vijftal” van de radar verdwenen. Zij bleken na aankomst volledig spoorloos. Wellicht leven ze ondergedoken of reisden ze door naar andere Europese landen. Dit lijkt de bezorgdheden over fraude deels te bevestigen, temeer omdat 200 aanvragers die nu geblokkeerd zijn ook al via andere migratiekanalen probeerden af te reizen.

Aan de andere kant is er uitbuiting. Zo heeft Fairwork Belgium, een organisatie die strijdt tegen economische uitbuiting, weet van Turken en Marokkanen die bij aankomst in België niet de job en het loon kregen die hen beloofd werden. Het arbeidscontract dat ze in hun thuisland ondertekenden, en dat gebruikt werd voor de vergunningsaanvraag, bleek plots vervangen door een ander.

“Het probleem is dat de aanvraag voor de vergunning altijd vanuit de werkgever vertrekt”, zegt coördinator Jan Knockaert. “Vaak blijven werknemers in het ongewisse. Doordat ze de taal niet spreken, zijn ze extra kwetsbaar. We kennen gevallen waarbij de werkgever hen afhaalt van de luchthaven, begeleidt naar het gemeentehuis voor de inschrijving en vervolgens helpt bij het openen van een bankrekening. Daarna houdt de werkgever de bankkaart zelf bij.”

Sommige werkgevers blijken de kosten van de overkomst ook door te rekenen aan hun werknemers. Zij werken dan de eerste maanden gratis, om hun ‘schuld’ af te lossen. “Ik hoor dat er soms wel bedragen van 10.000 euro worden gevraagd”, zegt Turgut. Anderen beloven huisvesting, maar bij aankomst blijkt die serieus tegen te vallen. Zo worden sommigen in veel te kleine appartementjes of op zolderkamers gestopt.

Ruimte voor wanpraktijken

De prijs voor de woonst wordt ook weleens afgehouden van het loon, zegt Stefaan Peirsman van de vakbond ACV. “Er zouden dringend afspraken moeten worden gemaakt rond dat wonen. Zorg dat de werknemers een deftig huurcontract krijgen.”

De vele getuigenissen wijzen erop dat het systeem op papier mooi klinkt, maar ook ruimte laat voor wanpraktijken. Daarom is zowat iedereen vragende partij voor een scherpere controle. Turgut: “Ik heb ooit eens een melding gemaakt aan de Vlaamse inspectie omdat vijf overgekomen werknemers klaagden over hun arbeidsomstandigheden. Weet je wat daarmee gebeurd is? Niets.”