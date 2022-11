De schandalen kregen hem niet klein, en straks bezorgt Herschel Walker Trump misschien zelfs een absolute droomavond

Een verleden van huiselijk geweld, overspel en mentale problemen, beschuldigingen van gedwongen abortus, en geen enkele politieke ervaring. Het mag überhaupt al een wonder lijken dat Herschel Walker kandidaat is voor een Amerikaanse Senaatszetel, laat staan dat hij vandaag dé held van de Republikeinen en Donald Trump wordt. En toch is dat exact wat er straks mogelijk zit aan te komen.

“Iemand die een slecht verleden heeft en zijn verantwoordelijkheid neemt, zou me niet kunnen schelen. Maar hoe durf je te liegen en te doen alsof je een morele, christelijke, eerlijke man bent. Je hebt jouw leven geleid door dat van andere mensen te vernietigen. Hoe durf je.”

Met die harde woorden nam Christian Walker begin oktober op de meest duidelijke manier afstand van zijn vader, Herschel Walker (60), voormalig American Football-ster en vandaag een grote kanshebber om in zijn thuisstaat Georgia een Senaatszetel binnen te halen voor de Republikeinen. Christian is één van Walkers vier kinderen die hij heeft bij vier verschillende vrouwen, en de jongeman blijkt het nog altijd bijzonder moeilijk te hebben met hoe zijn vader hem en zijn moeder behandeld heeft.

Herschel Walker besliste in 2021 op vraag van ex-president Donald Trump om van Texas te verhuizen naar Georgia en zich daar kandidaat te stellen voor de Senaatszetel waar de inwoners vandaag voor naar de stembus trekken. Behalve een zitje in de President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition dat hij in 2018 van Trump kreeg, had Herschel geen enkele politieke ervaring. Dat deerde hem niet: vandaag staat hij nipt voorop in de peilingen in de zuidelijke Peach State, en moet zijn Democratische tegenstrever en dominee Raphael Warnock alle zeilen bijzetten om een tweede en beslissende ronde af te dwingen in december (zie kader).

“Ik zou het appreciëren als mijn vader zou stoppen met liegen en ons belachelijk te maken”, deelde Walkers zoon Christian eind oktober nog in een aantal Twitter-berichten. “Je bent geen 'familieman’ aangezien je ons verlaten hebt om een hoop vrouwen te neuken (sic), gedreigd hebt ons te doden, en ons zes keer op zes maanden tijd hebt doen verhuizen omdat we moesten vluchten van je geweld.”

I don’t care about someone who has a bad past and takes accountability. But how DARE YOU LIE and act as though you’re some “moral, Christian, upright man.” You’ve lived a life of DESTROYING other peoples lives. How dare you. — Christian Walker (@ChristianWalk1r) 4 oktober 2022

Volgens Christian, een niet bepaald linkse jongen die in 2020 nog campagne voerde voor Donald Trump en zich vandaag out als aanhanger van de Republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis, hebben “alle familieleden van Herschel Walker hem gevraagd om niet deel te nemen aan de verkiezingen, aangezien we (delen van) zijn verleden kennen”. “Maar hij toonde ons zijn middelvinger en besliste zijn vuile was zelf publiek te maken en er tegelijkertijd over te liegen. Ik ben er klaar mee.”

Walker ging de afgelopen weken en maanden effectief zelf in op zijn controversiële verleden, geconfronteerd met de vele vragen en beschuldigingen van onder andere huiselijk geweld. “Zoals iedereen weet, heb ik een echt gevecht geleverd als het gaat over mijn mentale gezondheid. Ik heb er zelfs een boek over geschreven. Maar met de hulp van God ben ik er overheen geraakt.”

12 alter ego's

In zijn boek ‘Breaking Free' uit 2008 beschrijft Walker effectief dat hij in het verleden de diagnose ‘dissociatieve identiteitsstoornis’ kreeg. Volgens hem had hij vroeger 12 verschillende alter ego’s die hem hielpen om te gaan met een pest-trauma uit zijn jeugd. Na zijn football-carrière bij de Dallas Cowboys die eindigde in 1997 geraakte hij de pedalen naar eigen zeggen volledig kwijt. Op een gegeven moment plaatste hij bijvoorbeeld een pistool met één kogel erin tegen zijn hoofd om Russische roulette te spelen.

Een van zijn ex-vrouwen vertelde later ook dat ze door Walker bedreigd werd met een geweer, en dat hij riep dat dat “haar hersenen eruit zou schieten”. Walker ontkent die beschuldiging niet, maar zegt zich er niets meer van te herinneren. Wel gaf hij toe in 2001 een autoverkoper bijna gedood te hebben toen die te laat bleek met een levering: “Ik voelde mijn kaak kloppen en mijn tanden malen”, schrijft hij in zijn boek, terwijl een stem hem vertelde zijn pistool te trekken en de man te doden. “Een andere stem dook op en zei me: ‘Doe het niet Herschel, je kan hier niet iemand voor doodschieten.’”

Democratisch kandidaat Raphael Warnock. Beeld AFP

Voor zijn aanhangers lijkt Walkers medische voorgeschiedenis en temperament allemaal niet veel uit te maken, integendeel. Door zijn verleden niet als iets medisch te beschouwen maar eerder als een religieuze kwestie, lijkt Walker zijn verleden net in zijn voordeel te hebben kunnen draaien. Walker is genezen dankzij Jezus, is de kernboodschap, net zoals Jezus ook andere, gewone Amerikanen vergeeft als ze zich op het rechte pad houden.

Het contrast met de Democratische Senaatskandidaat voor Pennsylvania, John Fetterman, die in mei een herseninfarct kreeg, kan niet groter zijn. Fettermans spraak- en hoorvermogen is als gevolg van de aanval nog altijd licht aangetast, maar volgens zijn artsen is er helemaal niets mis met zijn cognitief vermogen, en zal Fetterman op termijn volledig herstellen. Toch schildert zijn Republikeinse tegenstrever Mehmet Oz - beter bekend als Docter Oz - hem al weken af als medisch ongeschikt voor de post van senator.

Abortus

Ook op andere vlakken is de tweespalt groot. Walker moest zich de afgelopen weken verdedigen tegen twee afzonderlijke beschuldigingen van vrouwen waar hij een relatie mee zou hebben gehad, en die hij gedwongen zou hebben een abortus te laten uitvoeren. Tegenover zijn aanhangers pleit hij daarentegen zelf voor een totalverbod op zwangerschapsonderbreking, zelfs in het geval van verkrachting, incest of wanneer het leven van de vrouw in gevaar komt. Sinds de beschuldigingen stelde hij dat standpunt licht bij, Walker gaat nu akkoord met de huidige wet in Georgia die beperkte uitzonderingen toestaat.

Zijn onervarenheid vindt Walker ook een troef. “Ik ben geen politicus zoals Warnock”, klonk het vrijdag nog op een campagnebijeenkomst in Smyrna, een voorstadje op enkele tientallen kilometers van Atlanta, die begon met gebeden en het zingen van enkele bijbelpsalmen. “Ik ben Gods krijger.”

‘Geef niet op’

De Democraten kijken het allemaal met lede ogen aan. Warnock, voormalig predikant in de kerk van Martin Luther King Jr., gaf al meer dan 101 miljoen dollar uit aan zijn campagne, tegenover ‘slechts’ 38 miljoen bij Walker, maar dat verschil uit zich niet in de peilingen. Ex-president Barack Obama kwam vrijdag nog naar Georgia om Warnock te steunen. Hij riep de kiezers op de politiek niet de rug toe te keren en “te weerstaan aan de verleiding om op te geven”, niet bepaald een boodschap van enthousiasme zoals die vandaag door de Republikeinse gelederen waait. Ja, er is inflatie, criminaliteit en de onbekende gevolgen van de oorlog in Oekraïne, verklaarde Obama terwijl hij vermeed die termen aan huidig president Biden te verbinden. “Ik snap dat jullie bezorgd zijn, ik snap dat het verleidelijk kan zijn ermee te kappen. Maar ik ben hier om jullie te zeggen dat dat geen optie is.”

Voormalig president Barack Obama eind oktober op campagne voor de Democraten in Georgia. Beeld AFP

Abortus leek lang hét thema van deze campagne te gaan worden door de beslissing van het Hooggerechtshof om het federale recht op zwangerschapsonderbreking eind juni af te schaffen. De Democraten beloofden er alles aan te doen om abortus via hun meerderheden in het Congres opnieuw te zullen verankeren. Alleen lijkt de economische realiteit de partij steeds meer in te halen: veel kiezers voelen elke dag opnieuw de oplopende prijzen in hun portemonnee. Bovenaan het lijstje met thema’s die ze vandaag belangrijk vinden, zetten ze effectief inflatie, immigratie en criminaliteit.

De Democraten putten hoop uit de voorlopig sterke opkomst bij de voortijdige stemmers de afgelopen dagen en weken, wat in hun voordeel zou kunnen spelen. Tot en met vrijdag hadden al bijna 1,3 miljoen mensen hun stem uitgebracht.