De saboteur geeft plots op in ‘De mol’: ‘Dit is het moedigste wat een mol ooit heeft gedaan’

Opgelet: spoiler alert! Voor het eerst in de geschiedenis van De mol gooit de saboteur de handdoek in de ring. Philippe Minguet (35) was een subtiele saboteur, maar na het overschrijden van zijn grenzen hield de kinesist de eer aan zichzelf. ‘Ik was mezelf volledig kwijt.’

Sven kon de mol zijn. Bert ook, en niet alleen omdat hij didgeridoo speelt, wat per definitie verdacht is. Ook bij de overige kandidaten speelden geregeld Goofy-allures op. Het tiende seizoen van De mol was tot dusver een ode aan de incompetentie. Het kinderlijke enthousiasme van de groep draaide overuren, waardoor elke deelnemer weleens excelleerde in knulligheid.

In de derde aflevering viel echter op hoe Philippe – het knuffeldier van de groep en daarom als een van de weinigen onverdacht – steeds meer de schaduw opzocht. Tijdens de fietsproef verbeet hij in stilte de verzuring. Een opdracht later droop het ennui van zijn gezicht, terwijl de kinesist nochtans de kandidaat was die de groep altijd van een brede Colgate-smile voorzag.

Er zat Philippe duidelijk iets dwars. “Ik heb nog nooit gefaald, en nu heb ik het gevoel van wel. Dat breekt mij”, liet de mol eerder in zijn kaarten kijken op een moment dat niet geweten was wie de boel trachtte te saboteren. Die bekentenis was een voorbode voor wat zou komen: Philippe Minguet, de mol, verlaat vroegtijdig het spel, nadat hij zijn fysieke en emotionele grenzen had overschreden.

Een gesprek tussen Philippe en een redactielid van De mol liet zien hoe diep die eerste eigenlijk zat. “Het is gewoon niet tof”, zuchtte hij. Philippe voelde zich gefaald in zijn rol als mol. “Je kan jezelf niets kwalijk nemen”, sust een van de makers. Tevergeefs. “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik wankel op mijn benen sta. Dat raakt mij, want ik ben een fiere mens.”

Ongelooflijke mens

De eerste dagen was Philippe nochtans in zijn element. Hij had een neus voor manipulatie, en door zijn zachte karakter was hij onverdacht. Zelfs wanneer hij tien eieren liet vallen, waardoor een opdracht grandioos mislukte, nam niemand hem iets kwalijk. “De eerste proeven gingen vlot, maar daarna kreeg ik mijn spel niet meer gespeeld. Aan het einde van de rit wou mijn lijf niet meer mee”, aldus Philippe.

Zo staakt de mol voor het eerst in de geschiedenis van het programma de sabotage. “Dit is het moedigste wat een mol ooit heeft gedaan”, zegt presentator Gilles De Coster. “Dat je een goede mol kan zijn heb je duizend keer bewezen tijdens de voorbereiding”, richtte hij zich tot Philippe. “Je hebt het óók bewezen tijdens het spel. Vandaag bewijs je dat je een ongelooflijke mens bent.”

“Als makers hebben wij dit anders beleefd dan Philippe”, gaat De Coster verder. “Philippe voelde zich verdacht, al klopte dat beeld helemaal niet. Wij kregen hem daar niet van overtuigd.” Tunnelvisie, zegt de mol daarover, terwijl het team achter het spelprogramma in de wolken was, herhaalt Gilles De Coster tot driemaal toe. “Hij deed het perfect, en de sterkste mollen hebben allemaal hun twijfels gehad, maar bij Philippe merkten we op dat de twijfels zich installeerden in zijn overtuiging.”

Gezondheid is een lijn die wij niet willen overschrijden, klinkt het bij de makers over het vroegtijdige vertrek van de mol. “Het kopje ziet wat het kopje wil zien”, aldus De Coster. “Ik ben er nog steeds niet goed van. Het is ‘maar’ televisie – ik weet dat er ergere dingen gebeuren in de wereld – maar zien hoe Philippe eronderdoor ging heeft ons allemaal diep geraakt.”

Topsport

Het vertrek van Philippe Minguet is géén mislukking. Er gaat een belangrijke boodschap schuil in zijn vertrek: wanneer er ruis op de verbinding zit tussen geest en lichaam is gas teruggeven de enige juiste optie. Trop is trop. “Gezond zijn is belangrijker dan je ego strelen”, klinkt het bij de mol. “Ik heb gevochten tot de laatste snik, maar het ging gewoon niet meer. Ik was op.”

Als startpunt van zijn kopzorgen duidt de kinesist de nacht aan dat hij de kamer deelde met Bert. “Ik was in mijn slaap aan het vloeken omdat een sabotage was mislukt en plots maakte Bert mij wakker. ‘Je praat in je slaap. Weet je wat je net gezegd hebt?’, vroeg hij. Ik had mijn frustratie geuit omdat de groep 3.000 euro had gewonnen. Ik heb het verbrod, dacht ik. Je kan veel controleren, maar niet wat je in slaap zegt.”

“Sindsdien durfde ik niet meer slapen, uit angst dat ik opnieuw dezelfde fout zou maken. De mol zijn is een topsport. Je moet scherp staan, terwijl ik eindeloos aan het malen was. Op een gegeven moment voelde ik: ik wil wel, maar ik kan niet meer. Het vat was af. De speelsheid nam af, de deugnieterij was weg. Ik kon alleen maar denken aan overleven. Ik was mezelf volledig kwijt.”

Philippe Minguet heeft de enige juiste beslissing genomen. “Wees lief voor jezelf”, zei kandidaat Bert treffend. “Ik ben zelfkritisch, en ik had de lat voor mezelf hoog gelegd. Je droomt ervan een mol te zijn die tot de finale onder de radar blijft.” Falen kwam in dat scenario niet voor, maar eenmaal Philippe het gevoel had dat hij het verpest had, werd hij alleen maar strenger voor zichzelf. “Ik was niet meer authentiek, ik kon mijn teleurstelling niet langer verbergen. Ik was doodop, mijn wallen waren groter dan Amsterdam. Doen alsof alles goed gaat, had geen zin meer.”

Het spel zit er echter niet op. Van de zes resterende deelnemers zal vanaf volgende week iemand de nieuwe mol zijn. “Je gaat met zes mensen die je al kent een totaal nieuw spel spelen”, besluit Gilles De Coster. “Als kijker kan je dan echt focussen op wie zich anders gedraagt.”