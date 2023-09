‘De Russische toestand wordt steeds onzekerder’: 11 belangrijke artikels over de oorlog in Oekraïne van deze week

Wat gebeurde er deze week in de oorlog in Oekraïne? Met dit overzicht van 11 artikels bent u opnieuw helemaal mee.

De reguliere Oekraïne Update verschijnt wegens vakantie deze week in verkorte vorm. In de plaats daarvan krijgt u een overzicht van de belangrijkste artikels over het thema.

Al jaren werkt Rusland toe naar een ‘soeverein internet’, dat afgesloten is van de rest van de wereld. Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt dat opeens geen verre toekomstmuziek meer. “Wie naar Google News surft, ziet alleen nog Kremlin-propaganda.”

De Sint-Basiliuskathedraal en de Spasskaja Bashnya-toren in Moskou. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De Nationale Garde van Poetin kan na de muiterij van Wagner rekenen op extra manschappen én zware wapens. Vreest Poetin nieuwe opstanden in eigen land, of krijgt zijn ‘privéleger’ een grotere rol aan het Oekraïense front?

Soldaten van de Nationale Garde van Poetin verzamelden eerder deze zomer aan het Kremlin om te luisteren naar een speech van Poetin. Beeld Getty Images

De Oekraïners kraaien victorie nu hun leger het dorpje Robotyne heeft ingenomen. Maar is dit nu een grote strategische doorbraak? En zal hun offensief uiteindelijk slagen? “Als je alles bekijkt, zijn de resultaten mager.”

Een Oekraïense tank op een toegangsweg naar het dorp Robotyne. Beeld REUTERS

Roesitsj, een vrijwilligersbataljon van Russische neonazi’s, heeft laten weten dat het niet meer verder wil vechten in Oekraïne. Aanleiding is de aanhouding van Jan Petrovski, een van de commandanten van de groep, in Finland. Volgens Roesitsj doet het Kremlin te weinig om zijn eigen burgers te beschermen.

Beeld Instagram

Het nieuws raakte ondergesneeuwd door de dood van Jevgeni Prigozjin, maar in het Westen leeft er onmin over de Oekraïense strategie in de oorlog. Het getuigt volgens militair expert Peter Wijninga (Haags Centrum voor Strategische Studies) van misplaatste arrogantie. “De Russische toestand wordt steeds onzekerder.”

Een man legt bloemen neer bij een geïmproviseerde gedenkplek voor de omgekomen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in Moskou. Beeld ANP / EPA

Opmerkingen van Nicolas Sarkozy over de oorlog in Oekraïne wakkeren de vrees aan dat Europa’s pro-Poetin-koor alsmaar luider zal gaan klinken nu het moeizame tegenoffensief van Oekraïne de westerse eendracht op de proef stelt. “Wat Sarkozy zei, was schokkend.”

Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy in de studio van TF1 op 23 augustus. Beeld AFP

Het Kremlin tracht soldaten te werven voor de oorlog in Oekraïne door mannen hoge financiële vergoedingen in het vooruitzicht te stellen en in te spelen op hun mannelijkheidsgevoel. “Hier kun je jezelf vinden als een echte man, een eerlijk salaris verdienen en al je kinderdromen waarmaken.”

Een frame van een Russische staatsvideo om soldaten te werven. Beeld RUSSIAN MILITARY AD / NYT

Odessa beleeft zijn zwaarste weken sinds het begin van de oorlog. De haven, die al stilgevallen was, is ernstig geraakt. Tegelijk is de stad nog de enige plek in Oekraïne voor een strandvakantie. En dus zitten de terrassen vol.

Aan de kust in Odessa. Beeld © DANIEL ROSENTHAL

Het Russische huurlingenleger Wagner heeft strijders aangeraden voorlopig ander werk te zoeken. In een audioboodschap zegt het huurlingenleger dat de situatie “uiterst moeilijk is” doordat Wagner nauwelijks meer aan de bak komt sinds de mislukte muiterij van twee maanden geleden.

Een man legt zijn hoed neer bij een gedenkplaats voor Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die vorige week omkwam bij een vermoedelijke aanslag op zijn vliegtuig. Beeld AFP

Begin deze week meldde Kiev met het nodige tromgeroffel de ‘bevrijding’ van het dorpje Robotyne, ten zuiden van de stad Orichiv. Eindelijk een eerste belangrijke doorbraak, sinds de start van het Oekraïense tegenoffensief? Of een stukje propaganda voor de goede zaak? Kolonel Roger Housen legt uit hoe de vork in de steel zit.

Beeld Damon De Backer - REUTERS

De Russische autoriteiten doen er alles aan om de ophef rond de dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zo snel mogelijk achter de rug te krijgen. Alles wijst erop dat er geen onafhankelijk onderzoek komt naar het vliegtuigongeluk waarbij hij omkwam.