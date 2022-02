De Russische strategie wordt steeds duidelijker: hoe sneller Kiev valt, hoe korter de oorlog

Russische troepen trekken vrijdag steeds dieper Oekraïne in op de tweede dag van de invasie. Het wordt steeds duidelijker dat ze met hun ‘blitzkrieg’ richting Kiev de Oekraïense regering willen ‘onthoofden’. Hoe sneller Kiev valt, zo lijkt de militaire strategie van Moskou, hoe korter de oorlog.

De mars naar de Oekraïense hoofdstad begint steeds meer te lijken op de snelle doorstoot richting Bagdad door de Amerikaanse Derde Infanterie-divisie tijdens de invasie van Irak in 2003. Net als toen, worden nu onderweg geen steden ingenomen en is het devies: in recordtempo in de hoofdstad verschijnen, de regering afzetten en een nieuw bewind installeren.

‘Ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaan proberen’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Congresleden kregen donderdagavond van Blinken en de Amerikaanse militaire top tijdens een briefing te horen dat Washington het ergste vreest: Kiev zou heel snel kunnen vallen.

Volgens de laatste informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten zou de Russische colonne die donderdag vanuit Belarus Oekraïne binnenviel, zich nu op 30 kilometer van de hoofdstad bevinden. In Kiev werd vrijdag al kort gevochten in de buitenwijk Obolon. Volgens de regering ging het om Russische ‘sabotage-eenheden’ die als voorhoede naar de hoofdstad zijn gestuurd.

Bunker

Later werden ook schoten gemeld in de regeringswijk, bij het stadscentrum. Kiev was ’s nachts en in de ochtend ook het doelwit van zware Russische raketaanvallen, mogelijk met Kalibr-kruisraketten die vanaf grote afstand door de Russen worden afgevuurd.

President Volodymyr Zelinkski voedde de angst voor een Russische ‘onthoofdingsoperatie’ door te verklaren dat hij het belangrijkste doelwit is van de Russen. Hij sprak vanuit een bunker op een onbekende locatie in de stad. ‘Ze willen Oekraïense politiek vernietigen door het hoofd van de regering te vernietigen’, aldus Zelinski. Ook het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde dat de president een ‘hoofddoel’ van de Russische invasiemacht is.

Een mars naar Kiev, dat drie miljoen inwoners telt, was een van de vijf militaire scenario’s waarmee rekening werd gehouden in de aanloop naar de Russische invasie. Militaire deskundigen zagen het echter niet als het meest waarschijnlijke scenario, onder andere omdat dit zou kunnen uitlopen op een lange, mogelijke bloedige belegering van de stad. De Russen hebben nog altijd pijnlijke herinneringen aan hun twee militaire campagnes ruim twintig jaar geleden om de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny te veroveren op rebellen.

Tegenstand

Maar als de Russische eenheden inderdaad zo snel weten op te rukken naar Kiev vanuit Belarus, zonder veel tegenstand, dan voorspelt dat niet veel goeds voor de regering. Het Oekraïense leger blies vrijdag een brug op om de Russische opmars vanuit deze noordelijke route te vertragen. Ook vanuit het oosten rukken de Russen op richting Kiev. Op vrijdag werden zware gevechten gemeld bij Sumy vlakbij de Russische grens.

Deze stad ligt op zo’n 330 kilometer van de hoofdstad, bij een snelweg die naar Kiev leidt. Volgens de gouverneur drongen Russische troepen Sumy binnen maar trokken andere Russische konvooien direct door naar Kiev. Het lijkt erop dat de Russische eenheden in de stad het Oekraïense leger moeten ‘bezighouden’ zodat de konvooien ongestoord kunnen oprukken. ‘Militaire voertuigen trekken vanuit Sumy richting Kiev, veel materieel is al gepasseerd’, waarschuwde gouverneur Dmytro Zhivitsky.