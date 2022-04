De Russische indoctrinatie begint al bij de kleuters: ‘Er is geen oorlog, maar een speciale vredesmissie’

‘Het gaat er niet om de informatieoorlog in het Westen te winnen, maar om die in Rusland niet te verliezen.’ Dit hield Margarita Simonjan, de hoofdredacteur van de Russische staatszender RT, Moskouse docenten vorige maand voor op een bijeenkomst over het belang van ‘waarheidsgetrouwe’ informatie.

Eén advies dat de docenten aan hun leerlingen zouden moeten doorgeven: gebruik geen VPN-verbinding om in Rusland verboden media toch te bekijken, want dan kom je uit bij ‘leugenachtige informatie’.

Simonjan verzekerde dat het niet haar bedoeling was de docenten de les voor te schrijven, maar volgens onafhankelijke Russische media is de overheid daar wel druk mee bezig. Al snel na de inval in Oekraïne stuurde het ministerie van Onderwijs docenten op Russische scholen en universiteiten een lijst met vragen en antwoorden over de ‘speciale militaire operatie’, zoals het Kremlin de oorlog noemt.

‘Is dit een oorlog met Oekraïne?’, is een van de eerste vragen in de patriottische lesmethode van het ministerie. Het juiste antwoord moet luiden: ‘Er is geen oorlog gaande met Oekraïne, maar een speciale vredesmissie met als doel mensen te beschermen die acht jaar lang het slachtoffer zijn geweest van vernederingen en volkerenmoord door het Oekraïense regime.’

Ingrijpen was volgens het voorgeschreven lesprogramma onvermijdelijk, omdat de Navo en Oekraïne een aanval voorbereidden. ‘Weet je bijvoorbeeld dat moderne raketten Rusland vanuit Oekraïne binnen 5 tot 10 minuten kunnen bereiken?’ Volgens het document zou Oekraïne ook plannen hebben gehad voor het ontwikkelen van kernwapens. ‘Dat is een rechtstreekse bedreiging voor Rusland … waarop we niet anders konden reageren’.

Trots bijbrengen

De leerlingen krijgen de verzekering dat de burgerbevolking geen gevaar loopt. ‘Niemand heeft behoefte aan slachtoffers. Maar kijk hoe smerig de Oekraïense nationalisten zich gedragen: zij plaatsen hun raketten in woonwijken om beschietingen op hen uit te lokken.’

Om er zeker van te zijn dat het onderwijspersoneel de juiste boodschap uitdraagt, kondigde het ministerie voor het hoger onderwijs aan dat er één landelijke methode voor geschiedenislessen op de hogescholen en universiteiten zal komen. Docenten werd gevraagd ‘fouten, vergissingen, falsificaties en verdraaiingen’ in het bestaande lesmateriaal door te geven. ‘Ons lesmateriaal moet een geest uitademen die voldoet aan de belangrijkste taak: de jongeren een gevoel van trots bijbrengen voor onze geschiedenis, onze ruim duizend jaar oude cultuur en de heldendaden van onze voorouders’, vatte minister Valerie Falkov het samen.

Scholieren betreden half maart het Museum van de Grote Vaderlandse Oorlog in Moskou. Beeld AFP

De militair-patriottische opvoeding begint al op de kleuterschool. Daar worden kinderen soms uitgedost met een Z, het teken van de Russische troepen in Oekraïne, om ‘hun’ steun te betuigen voor de militaire operatie. Tot ergernis van sommige ouders wordt kinderen van de lagere en middelbare school ook gevraagd brieven te schrijven aan ‘de jongens’ in Oekraïne om te laten weten dat zij achter hen staan. Wie daar niet aan meedoet, valt al snel uit de toon in de klas.

Niet alleen ouders, ook tal van docenten hebben bezwaren tegen de ‘militarisering’ van het onderwijs en proberen onder de instructies van het ministerie uit te komen. Tegenover onafhankelijke media vertellen ze, uiteraard anoniem, hoe ze de verplichte kost zo saai mogelijk oplepelen, zonder verder in te gaan op de inhoud.

De leraar aardrijkskunde Kamran Manafly werd ontslagen toen hij op Instagram liet weten geen doorgeefluik voor overheidspropaganda te willen zijn.

Maar openlijk verzet bieden brengt risico’s met zich mee. Kjamran Manafly, een 28-jarige leraar aardrijkskunde op een school in Moskou, werd volgens de onafhankelijke nieuwssite meduza.io wegens ‘immoreel gedrag’ de laan uit gestuurd nadat hij had geweigerd zich aan het voorgeschreven lesprogramma te houden.

Kort na het begin van de oorlog kreeg het personeel van de school van de leiding te horen dat ze als overheidsambtenaren niet meer hun eigen mening mochten verkondigen. Toen Manafly op Instagram liet weten dat hij geen doorgeefluik voor overheidspropaganda wilde zijn, werd hij op staande voet ontslagen. Volgens de directeur was hij een landverrader die 15 jaar cel verdiende.

Leerlingen die op sociale media steun aan hem hadden betuigd, kregen de opdracht die berichten te verwijderen. Toen de ontslagen docent zijn spullen kwam ophalen, negeerden zijn collega’s hem collectief, kennelijk uit vrees zelf ook het stempel van landverrader te krijgen.

PatriottiZme

Soms maken leerlingen gebruik van de oorlogssfeer die op school is ontstaan om af te rekenen met hun docenten. In de zuidelijke deelrepubliek Dagestan kalkten leerlingen het militaire Z-teken op het schoolbord uit protest tegen een van hun docenten. Bij de leiding van de school klaagden ze dat hij hun lage cijfers gaf om hen te straffen voor hun ‘patriottiZme’.

Een 55-jarige docente uit Penza kwam in de problemen nadat twee leerlingen een gesprek met haar hadden opgenomen waarin zij had gezegd dat Rusland net als Noord-Korea door de hele wereld als een paria wordt beschouwd. Ze werd daarop aangeklaagd wegens het belasteren van de strijdkrachten, een vergrijp waarvoor ze zelfs celstraf kan krijgen.