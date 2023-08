‘De Russische economie is gewoon niet sterk genoeg om de oorlog in Oekraïne te dragen’: Paul De Grauwe over de val van de roebel

Waarom kiest de Russische centrale bank voor zo’n forse ingreep?

“De roebel heeft het al een tijdje lastig. Begin deze week betaalde je honderd roebel voor één dollar, het was van maart vorig jaar geleden dat de roebel zo diep wegzakte. Het is de Russische vrees dat die zwakke roebel zal leiden tot een stijgende inflatie. Bovendien dreigt door die zwakke nationale munt kapitaal uit Rusland weg te stromen. Door de rente te doen stijgen hopen ze de consumptie te verminderen en sparen aantrekkelijker te maken. Wat een rem moet zetten op zowel de inflatie als de kapitaalsvlucht.”

Betekent die noodgreep dat de economische sancties vanwege het Westen eindelijk hun effect hebben?

“Dat zou ik niet durven zeggen. Rusland heeft via de handel met landen als Kazachstan, Georgië of Turkmenistan ondertussen al een hele reeks kanalen gevonden om die sancties te omzeilen. Het grote probleem is dat de Russische economie simpelweg niet groot en sterk genoeg is om een langlopend, grootschalig militair conflict zoals dat in Oekraïne te ondersteunen. Daar heb ik al van bij het begin van het conflict op gewezen.

“Het productieapparaat is de voorbije maanden opgeschoven richting oorlogseconomie. Er wordt fors geïnvesteerd in het fabriceren van allerhande oorlogstuig. Maar dat gaat ten koste van de private productie, wat bij steeds meer producten voor schaarste zorgt. Daardoor raken vraag en aanbod uit evenwicht wat voor stijgende prijzen en dus inflatie zorgt.”

Of de sancties er nu al of niet voor iets tussen zitten, de economische problemen in Rusland zijn toch wel goed nieuws voor Oekraïne en zijn Westerse bondgenoten?

“Ook daar kunnen we maar beter niet te zeker van zijn. De kans bestaat dat Rusland de komende maanden nog meer opschuift richting oorlogseconomie en dat er dus nog meer ingezet wordt op de productie van militair materieel. Het spreekt voor zich dat dat niet noodzakelijk goed nieuws is.”

Zal de renteverhoging het verhoopte effect hebben?

“Dat is moeilijk te zeggen. Met zo’n renteverhoging probeert de centrale bank de consumptie te temperen zodat vraag en aanbod weer een evenwicht vinden. Maar tegelijk blijft de Russische overheid zelf fors investeren in zijn eigen oorlogsproductie.

“Het wordt heel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Zo’n renteverhoging is een beetje als kiezen tussen de pest en cholera. Doe je niks dan krijg je inflatie. Grijp je wel in dan bestaat het gevaar dat je in een recessie belandt. Hoe dan ook, in beide gevallen is de Russische bevolking het grote slachtoffer.”

Heeft de Russische overheid nog andere instrumenten in handen om in te grijpen?

“Als de situatie niet onder controle raakt dan kan er gedacht worden aan rantsoeneringen of prijsblokkeringen door de overheid om vraag en aanbod te stabiliseren. Dat is bij ons tijdens WO II ook gebeurd. Alleen zijn dat wel heel drastische ingrepen met een grote impact. Wanneer je dat soort instrumenten bovenhaalt, kan je niet meer ontkennen dat je een land in oorlog bent. En daar kan Oekraïne misschien zijn voordeel mee doen. Maatregelen van die grootte-orde zorgen sowieso voor maatschappelijke onrust. Dat kan de politieke eensgezindheid ondermijnen die er nu in Rusland schijnbaar is.”