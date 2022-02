‘De Russen komen nu van alle kanten’: Oekraïense burger in Lviv getuigt

“Vanochtend, het was toen ongeveer half zes, reed ik met mijn broer naar Ivano-Frankivsk, de stad waar ik lesgeef aan de universiteit. Hij toonde me op Instagram een post waarin stond dat Rusland een invasie was begonnen in Oekraïne. ‘Check even op een krantenwebsite’, zei ik nog. Eigenlijk kon ik het niet geloven.

“Maar het bericht klopte dus. Ik zette me aan de kant, om ook mijn smartphone erbij te nemen. Dan probeerde ik mijn vrouw te bellen. Het netwerk lag plat. We passeerden langs een tankstation, waar we een half uur eerder nog gestopt waren. Toen konden we nog rustig tanken en een koffie drinken. Nu stond er al een lange rij aan te schuiven om benzine te kopen. Ik werd heel nerveus, zette mijn broer af bij mijn ouders en reed naar mijn appartement.

“‘Opstaan’, zei ik tegen mijn vrouw. ‘De oorlog is begonnen!’ Ze begreep me eerst niet. Dan hoorden we de sirenes loeien. In een minuutje maakte ze zich klaar. We pakten onze kat op en liepen naar de kelder beneden in het flatgebouw. De buren die we tegenkwamen, dachten eerst nog dat het een oefening was. Sommigen wilden eerst nog in hun flat blijven.

“Het duurde drie of vier minuten voor er buren bij ons in de kelder kwamen zitten. Heel de tijd konden we de sirenes horen loeien. Ongeveer een half uur ging voorbij. De sirenes werden stil. Het is heel beangstigend om niet te weten wat er rond je gebeurt. Dan liepen we weer naar boven om voedsel en water te gaan halen en om het nieuws te checken via internet.

“Er heerst enorme paniek onder de bevolking. De mensen willen vluchten, maar op de weg staan er nu lange files. De Russen komen nu uit alle kanten, terwijl ze ons met raketten van boven bestoken. We zijn nergens meer veilig. Mijn stad, Lviv, ligt zeer ver van Rusland. Toch waren er vanochtend al drie raketten ingeslagen.

“Zelfs vorige maand zei ik nog tegen mijn vrienden: ‘Zo'n invasie zal wel niet gebeuren. Het Oekraïnse leger is veel sterker dan vroeger. Als de Russen binnendringen, vallen er heel veel slachtoffers.’ Er zijn ook genoeg andere problemen op deze planeet, om ons hiermee bezig te houden. Ik had echt nooit gedacht dat ik in 2022 nog in een schuilkelder zou zitten.”