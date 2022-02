De revolutie in de modesector: wie niet in het traditionele plaatje past, loopt nu op de catwalk

De modewereld wordt almaar diverser. Naast modellen met een maatje 32 of 34 zijn er er steeds meer mannequins met afgeschoren haar, tattoos of een beperking te zien. ‘Je zal maar een blond Estlands model zijn met hoge jukbeenderen.’

“Op Instagram zag ik heel de tijd foto’s van perfecte modellen”, zegt Laura Van der Vorst (30). “Maar omdat ik daar een hekel aan kreeg, begon ik zelf foto’s te posten. Als een vorm van activisme.”

Aan haar volgers toonde Van der Vorst onbewerkte foto’s van haar lichaam, haar tattoos, maar liet ze ook haar mentale struggle zien. Al jaren kampt ze met een zware depressie en een posttraumatische stressstoornis als gevolg van seksueel geweld. “Als het een dag niet goed met me ging, wilde ik dat ook kunnen tonen op Instagram”, zegt Van der Vorst. “Ik wilde mezelf laten zien zoals ik ben.”

Diversity Catwalk

Via Instagram kwam Van der Vorst in contact met een community van mensen met dezelfde overtuiging. De bal ging aan het rollen en ze rijfde de ene na de andere fotoshoot binnen met fotografen die geïnteresseerd waren in haar looks. Twee jaar geleden ontmoette ze fotografe Morgane Gielen op de Diversity Catwalk, dat mensen met allerlei lichaamsvormen in de kijker zet.

Zij werkte aan een boek onder de titel No babes, waar Van der Vorst voor poseerde. Ondertussen heeft Gielen ook de rubriek #nofilter in het VRT-programma Iedereen beroemd, waarbij ze wekelijks iemand uitnodigt voor een gesprek en een fotoshoot. Het boek groeide zopas uit tot een agentschap met als doel het uitzicht van de hedendaagse mode te veranderen.

“We zijn allemaal modellen die niet echt in het plaatje passen van de maatschappij”, vertelt Van der Vorst. “Als modellen zien we er misschien wat atypisch uit. Maar op die manier willen we tonen dat we ook maar gewoon mensen zijn. Vaak zijn de foto’s heel puur, of naakt, maar zo kunnen we taboes doorbreken.”

Als beweging wil No Babes niet enkel het uiterlijk, maar ook het verhaal van de modellen vastleggen. Rond het boek werd deze zomer een expo gemaakt in Gent. Daar konden ze hun verhaal in beelden kwijt.

Plussize

Op defilés hadden alle modellen vroeger dezelfde kledingmaten: 30-32-34. Maar daar stappen de modehuizen de laatste jaren steeds meer vanaf. De modellen moeten er nu uitzien zoals de klanten die de kleren kopen. Er komt dus meer kleur op de catwalk en er is meer ruimte voor grotere maten. Dat bewezen de statistieken van de voorbije modeweken in september en oktober, waar ontwerpers hun collecties voor de volgende lente hebben voorgesteld. “Paloma Elsesser en Precious Lee, de twee modellen die de meeste shows hebben gelopen, zijn allebei plussize”, zegt modejournaliste Veerle Windels.

Model Paloma Elsesser op de cover van ‘Vogue’. Beeld Vogue

Twintig jaar geleden zouden zulke modellen niet in aanmerking gekomen zijn om op een catwalk te wandelen. Maar volgens Windels bevestigt dit de tendens van de laatste jaren. Pakweg vijf jaar geleden begonnen modehuizen zo nu en dan al modellen in te huren die niet over de perfecte maten beschikken. Nu is het een uitzondering als ze het niet doen.

“Een non-binair model of een mannequin met een vlek in haar gezicht zal tegenwoordig makkelijker aan de bak komen”, zegt Windels. “Je zal nu maar een blond Estlands model zijn met hoge jukbeenderen.”

Modedebuut

Voor Charlotte (36) uit Brugge – modellennaam Miss C – wordt de London Fashion Week midden februari haar grote modedebuut. Met haar 1 meter 60, kort haar en vele tattoos past ze niet in het traditionele modellenkeurslijf. Maar dat maakt haar voor de IJslandse designer SigRun net aantrekkelijk.

“Het defilé zal deel uitmaken van de show van House of iKons”, zegt Charlotte. “Dat is een platform dat ontwerpers van over heel de wereld laat zien. Tijdens die show zullen er mannen, vrouwen en kinderen defileren. Die mix maakt het heel mooi.”

Modellen staan bekend voor hun glitter en glamour, maar voor haar optreden in Londen zal Charlotte nog niet betaald worden. Nochtans kan ze met haar modellenwerk ondertussen wel al een aardig zakcentje verdienen.

Poseren voor een cameralens is voor haar, samen met paaldansen en metalmuziek, vooral een uitlaatklep. Om te bekomen van de moeilijke fiscale dossiers die ze overdag voor haar job afhandelt. Maar sinds ze er in 2019 mee begonnen is, heeft Charlotte – die door haar werk niet met haar achternaam in de krant wil – het wereldje wel serieus zien groeien. Miss C was te zien in een reclamespotje voor De slimste mens ter wereld en speelde de hoofdrol in de clip voor ‘Liaisons dangereuses’ van metalband Mildreda.

Zelfliefde

Voor Van der Vorst zijn alle shoots momenteel nog onbetaald. Maar zij heeft van haar werk belangrijker zaken gekregen. “Door de fotoshoots ben ik mezelf liever gaan zien”, zegt Van der Vorst. “Ik heb het heel zwaar gehad de voorbije jaren. Maar ook in die moeilijke momenten ben ik die fotoshoots blijven doen. Ze hebben me door mijn depressie getrokken.”

Miss C trekt heel duidelijke grenzen tijdens de fotoshoots. Zij zal haar kleren nooit uittrekken als een fotograaf er om vraagt. Als ze zich veilig voelt bij een fotograaf, heeft Van der Vorst er dan weer geen problemen mee, omdat die beelden volgens haar net tonen hoe ze echt is.

“Ook de modeshoots met kleurrijke kleding en veel make-up doe ik heel graag”, zegt ze. “Ik ben een heel uitbundig iemand, dus dat past dan weer bij die kant van mijn persoonlijkheid. Ik heb het gevoel dat ik mezelf volledig kwijt kan in dit werk.”