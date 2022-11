De reuzen van het voetbal

In de Indiase staat Kerala kijken sportliefhebbers reikhalzend uit naar de start van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Fans van de Argentijnse voetballer Lionel Messi plaatsten daarom een metershoge kartonnen versie van hun idool bij de lokale rivier. Die openlijke steunbetuiging daagde aanhangers van de Braziliaanse spits Neymar uit om zelf een bord te plaatsen, waarna ook een beeld van Portugees Cristiano Ronaldo niet kon uitblijven. Het is afwachten hoeveel kartonnen voetbalvedetten uiteindelijk in Kerala zullen opduiken. Al lijkt het nu al vast te staan dat de Indiase arbeidsmigranten die bij de bouw van de Qatarese voetbalstadions om het leven kwamen nooit op zoveel publieke erkenning zullen kunnen rekenen. (PN)