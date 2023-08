‘De regel van 15’: zo kan je darmkanker, waar muzikant Tom Pintens aan overleed, sneller opsporen

In zijn laatste interview in De Standaard spoorde Tom Pintens andere mannen aan om alert te zijn voor hun vijftigste. Een nobele, maar ook een nodige boodschap?

Colemont: “Absoluut, ik kan alleen maar enorm veel respect opbrengen voor zijn pleidooi. Op dit moment loopt het bevolkingsonderzoek bij mensen tussen de 50 en 74 jaar, die doelgroep krijgt volgens de Europese richtlijnen om de twee jaar een stoelgangtest opgestuurd. Tegen die mensen kan je zeggen: ‘Doe de test’. Het vermijdt leed, bespaart kosten en redt levens.

“Maar wereldwijd zien we ook een toename van mensen jonger dan vijftig, zoals Tom, die darmkanker hebben. In Vlaanderen of België ziet men het nog niet in de cijfers, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Bij veel van mijn collega’s hoor ik dezelfde verhalen. Ze zien patiënten van 48, 42 of 38 jaar die darmkanker hebben en vragen zich af hoe dat komt.”

Dus: hoe komt dat?

“Dat weten we op dit moment niet, want het is een complex gegeven. Ligt het aan een minder gezonde levensstijl bij jongere generaties? Zou kunnen. We weten dat het gemiddelde risico op darmkanker 5 procent is, en dat je dat risico met een kwart kan doen dalen door niet te roken, niet overmatig te drinken, voldoende lichaamsbeweging, een evenwichtig voedingspatroon en geen overgewicht.

“Maar spelen er andere factoren een rol, zoals een verandering in onze darmflora of het zogenaamde microbioom? Dat zou ook kunnen. Het is sowieso geen eenduidig verhaal. Een 50-jarige die elke dag gezond kookt en naar de fitness gaat, heeft geen garantie om het níét te krijgen.”

Moet de screeningleeftijd daarom naar beneden? Een grote groep mensen zal misschien onnodig ongerust worden.

“Er zijn argumenten om de screening vanaf 45 jaar te starten, daar ben ik zelf ook voorstander van. In de Verenigde Staten gebeurt dat nu bijvoorbeeld al, en daar gaan ze niet over één nacht ijs. Zo’n beslissing komt er op basis van cijfers. Maar het klopt dat het een dunne lijn is: van gezonde burgers mogen we geen angstige patiënten maken, en we moeten er ons wellicht bij neerleggen dat je nooit álle kankers op tijd kan vinden.”

Hoe kan je, als je jonger bent dan vijftig, alert zijn?

“Aan wie in de familie mensen met darmkanker heeft, wordt vaak de regel van tien aangeraden. Als je vader bijvoorbeeld op 52 jaar gediagnosticeerd werd, kan je dan zelf op 42-jarige leeftijd een darmonderzoek laten doen. Ik zou daar zelfs de regel van vijftien van maken, in hetzelfde voorbeeld ga je dan op je 37ste langs.

“Mensen zonder voorgeschiedenis kunnen bij de klassieke knipperlichtsignalen naar de huisarts gaan. Dat gaat dan over bloed bij de stoelgang, een lang aanslepende buikpijn, bloedarmoede, plots gewichtsverlies of een veranderend stoelgangpatroon. Het probleem met darmkanker is wel dat er aanvankelijk geen klachten zijn. Een kleine, goedaardig poliep evolueert tot groot, kwaadaardig gezwel, maar dat is een traject van acht tot tien jaar.”

In oktober loopt het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker exact tien jaar. Maakt u eens de balans op?

“We zien twee zaken. Eén: er zijn ongeveer dertig procent minder darmkankers dan voor 2013. Twee: ongeveer 85 procent van de opgespoorde darmkankers bevinden zich in een vroege fase, waarbij er geen nabehandeling nodig is. Tien jaar geleden was dat de helft.

“Maar het kan nog beter. 52,5 van de doelgroep stuurde in 2021 de test weer op in Vlaanderen, in Nederland is dat ruim 70 procent. Daar zit dus nog rek op. Bovendien krijgen we vaak berichten van 74-plussers. Ook zij vallen buiten de screening, en moeten naar de huisarts of een zelftest gaan kopen bij de apotheek. Terwijl één op de drie darmkankers bij hen ontdekt wordt. Tellen zij dan niet meer mee?”