‘De rechtbank heeft niet zomaar alles aangenomen wat de vrouwen zeggen’: onze journalist over de veroordeling van Bart De Pauw

Hoe verrassend is dit vonnis?

“Ik heb het vonnis zelf nog niet kunnen inkijken, maar het lijkt er alvast op dat het genuanceerd is. De rechtbank heeft niet zomaar alles aangenomen wat de vrouwen zeggen. Er is weliswaar een veroordeling voor De Pauw, maar het is maar een gedeeltelijke veroordeling.”

Wat zijn de opvallendste elementen in het vonnis?

“De rechtbank heeft voor vijf vrouwen belaging vastgesteld en voor één vrouw elektronische overlast of cyberstalking. Om van cyberstalking te kunnen spreken moet aangetoond zijn dat er een bijzonder opzet was om elektronische overlast te veroorzaken. Helen Perquy is de enige vrouw bij wie de rechtbank dat heeft aangenomen. Zij was in dit proces de vreemde eend in de bijt. Ze is de ex-zakenpartner van Bart De Pauw en kreeg van hem berichten als ‘Ik ga ervoor zorgen dat je niet meer aan de bak komt’. In haar geval ging het dus niet om seksueel getinte of flirterige berichten, en bij haar werd het element van het bijzonder opzet aanvaard, bij de anderen niet.

“Voor de eerste kwalificatie, stalking, zijn er drie elementen waaraan moet voldaan zijn: naast het feitelijke lastigvallen, is er ook het ernstig verstoren van de rust. De rechter heeft geprobeerd dat te objectiveren, want het is niet omdat iemand zegt dat de rust verstoord is, dat het ook zo is. En ten derde moet de beklaagde ook wéten dat de rust verstoord wordt.

“Bij vijf vrouwen heeft de rechtbank geoordeeld dat er aan die drie elementen voldaan is, bij de acht anderen is ofwel het feitelijk lastigvallen of het verstoren van de rust niet aangetoond, of gaat de rechtbank ervanuit dat Bart De Pauw niet had kunnen weten dat hij de rust van de vrouwen verstoorde.”

Hoe reageren de betrokken partijen?

“De vrouwen waren er vanmorgen niet, Bart De Pauw wel. Ik had de indruk dat hij het vonnis nogal over zich liet komen. Zijn advocaat zei dat ze het vonnis eerst zullen bestuderen alvorens verdere commentaar te geven.

“Ook langs de kant van de vrouwen werd eerder afwachtend gereageerd. Advocaat Christine Mussche vond het wel belangrijk dat de rechter heeft vastgesteld dat het gedrag van De Pauw strafbaar is. ‘Want daar ging het ons om’, zei ze. Maar ook voor Mussche is dit geen grote overwinning, want De Pauw is dan wel gedeeltelijk veroordeeld, maar in acht gevallen is hij wel vrijgesproken.

“Ik denk dat we dus wel kunnen zeggen dat er bij beide partijen toch wel wat teleurstelling is.”

Valt hiermee het doek over de zaak-De Pauw?

“De rechter richtte na afloop nog even het woord tot Bart De Pauw zelf. Hij zei dat het hier maar om een veroordeling in eerste aanleg gaat, en er nog mogelijkheid is om beroep aan te tekenen. Dat zal allicht ook gebeuren. De Pauw is altijd voluit voor de vrijspraak gegaan, en zal zich hier wellicht niet bij neerleggen. Het is nog af te wachten of ook de vrouwen beroep zullen aantekenen.”

Luister naar ‘Duidelijk’. Wat heeft de zaak-De Pauw betekend? ‘Ze illustreerde perfect wat een machtsrelatie is’