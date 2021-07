‘De rare wissels op het einde: dat was niet slim van de Engelsen’

Na een maand voetballen mag Italië zich Europees kampioen noemen. Strafschoppen beslisten de finale gisteravond. We blikken met Hans Vandeweghe, sportjournalist bij De Morgen, terug op het EK.

Vond je het een goede EK-finale?

“Het was een zeer intense finale, maar ik vond de scheidsrechter niet zo goed. Ik vond Kuipers te laks. Hij laat te veel door. Duwtjes enzovoort. Jorginho had rood moeten krijgen, maar verder was het een goede wedstrijd.

Is Italië een verdiende kampioen?

“Ik ben tevreden dat Italië het gehaald heeft. Engeland zou ook een verdiende winnaar geweest zijn, maar Italië zat in de moeilijkste tabelhelft, en moest veel meer uitwedstrijden spelen. Engeland heeft zes van de zeven wedstrijden thuis gespeeld, met publiek. In principe heb je het dan een stuk makkelijker. Als je dan in de finale thuis 1-0 voor komt, en je kan dat niet vasthouden, dan is het logisch en terecht dat Italië wint.”

Heeft Engeland niet te veel gegokt in de tweede helft, in plaats van te proberen de voorsprong uit te breiden?

“Ze zijn ingezakt. Ze dachten dat ze het op de counter konden afmaken, maar dat lukte dan niet. Dan gaan de Italianen het spel overnemen, en begin dan maar. Ze hebben nog een periode gehad in de verlengingen waar ze domineerden, maar dat was heel kort.”

“Het waren ook rare wissels bij Engeland op het einde, rare penaltynemers. De drie spelers die misten, waren drie jonge spelers. Als je jonge spelers die verantwoordelijkheid geeft, is dat niet slim. Zeker zo’n Saka, de 19-jarige speler die de laatste strafschop moest nemen. Die speelt een goed toernooi maar gaat dan zo af: voor zo’n jongen kan dat zijn carrière breken. Zeker In Engeland, met alle bagger die hij nu over zich heen zal krijgen. Dus dat was niet zo slim van Southgate.”

Is de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma terecht uitgeroepen tot beste speler van het toernooi?

“Weet je, op een bepaald moment was er een beeld van het FIFA-hoofdbestuur in de tribune, en daar zat Nasser Al-Khelaifi bij. Dat is de man die voor de staat Qatar Paris-Saint Germain (PSG) beheert, en Donnarumma gaat naar PSG. Ik denk dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Niets zou mij nog verwonderen.”

“Nu, het is niet dat het een slechte speler is. Donnarumma is natuurlijk een goeie keeper. Ik schat hem nog wat hoger in dan Thibaut Courtois. Hij is zeer dominant in het strafschopgebied. Maar de meest opmerkelijke bij Italië vond ik toch Federico Chiesa, zowel gisteren als in de rest van het toernooi. Die kan iets creëren, en dat heb je toch nodig.”

“Meestal is de speler van het toernooi toch iemand van de winnende ploeg. Tenzij er bij de verliezer echt iemand ongelooflijke dingen gedaan heeft, maar dat was nu niet het geval.”

Welke ploeg of speler is voor jou de revelatie van het toernooi?

“Mikkel Damsgaard, van Denemarken. Ik had daar wel al van gehoord, maar hij heeft toch verrast. Dat is ook zo’n speler die voorin kansen creëert, die durft dingen doen die je niet verwacht. Eigenlijk zijn de Denen rapper gaan spelen zonder Christian Eriksen. Raar maar waar. Ze spelen toch een ander voetbal zonder hem, veel directer. Eriksen is toch meer een draaier.”

“Ik vond het traject van de Denen toch zeer opvallend. Van bijna uitschakeling tot bijna in de finale.”

Hoe evalueer je nu dit EK in 11 landen?

“Dat gaan ze nooit van zijn leven meer doen. Dat is belachelijk. De volgende keer zal dat weer in een of twee landen plaatsvinden, dat heeft (UEFA-voorzitter) Aleksander Ceferin ook al gezegd. Dit was logistiek een nachtmerrie, de verbinding tussen supporters is er ook niet. Dus dat gaan ze niet meer doen.”

Zegt dit iets over de krachtsverhoudingen op het WK in Qatar, volgend jaar?

“Italië zal sterk zijn, Spanje zal in principe goed zijn. Duitsland gaat heropbouwen met een nieuwe trainer die ook aanvallend is. Engeland speelt toch ook niet negatief. Dus het zou kunnen dat we een aantal ploegen gaan zien die echt willen gaan voor de overwinning. Veel meer dan België wilde gaan voor de overwinning.”

Argentinië en Brazilië komen er natuurlijk ook nog bij.

“Argentinië, Brazilië, dan nog een of ander Zuid-Amerikaans land. Dan komen er nog een aantal Afrikaanse landen bij die toch ook altijd iets kunnen tonen.”

“Het WK wordt bovendien gespeeld op een moment dat de spelers nog relatief fit zijn. dat gaat een totaal ander gegeven zijn. Niet aan het eind van een afmattend seizoen. Dat ziet er niet slecht uit.”