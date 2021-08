De pandemie is voorbij. In onze hoofden toch

De epidemie is dan misschien nog niet bedwongen, maar in onze hoofden lijkt corona stilaan voorbij. Het mentaal welzijn van de Belg gaat met rasse schreden vooruit, en steeds meer mensen geven weer een hand of een zoen.

Het mentaal welzijn van de gemiddelde Belg staat op zijn beste punt sinds de zomer van 2020, toen de maatregelen van de eerste lockdown grotendeels afgebouwd waren. Dat blijkt uit de resultaten van de meest recente Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Op basis van twaalf vragen – over concentratie- en slaaptekort, gevoelens van vertrouwen, neerslachtigheid en zelfwaardering – berekenen de onderzoekers een score die aangeeft hoe het met onze mentale weerbaarheid gesteld is. Hoe lager de score, hoe beter.

In alle leeftijdsgroepen staat het mentaal welzijn er een flink stuk beter voor dan bij het begin van de eerste lockdown, in maart 2020. Volgens de onderzoekers naderen de resultaten ook de scores in de Belgische Gezondheidsenquête van 2018. De mentale druk van de pandemie lijkt dus stilaan achter ons te liggen. De gunstige evolutie toont zich in alle leeftijdscategorieën (enkel volwassenen zijn in de studie voldoende vertegenwoordigd om conclusies uit te trekken), maar het scherpst onder studenten. Zij lieten doorheen de crisis ook steevast de slechtste resultaten optekenen.

Steeds meer Belgen geven weer een hand of zoen. Beeld Shutterstock / Gutesa

Niet verwonderlijk waren de lockdowns en de lange onzekerheid in de afgelopen winter mentaal de moeilijkste perioden. Maar sinds de lente en het Overlegcomité van eind maart gaat het gestaag beter. Hoe dichter het vooruitzicht op het normale leven komt, hoe rustiger het wordt in ons hoofd. Het toont dat de Belg er vandaag alle vertrouwen in lijkt te hebben dat het rijk van de vrijheid nakende is.

Zomereffect

Ook een andere indicator wijst in die richting: steeds meer mensen geven opnieuw een hand of een zoen aan iemand buiten het gezin. Dat betekent dat ze zich steeds minder zorgen maken om besmet te raken of zwaar ziek te worden. Vooral jongvolwassenen hebben het gevoel dat de grootste risico’s achter ons liggen. Maar handen geven en zoenen gaat om meer dan een risico-inschatting, zegt gezondheidseconoom Philippe Beutels, die ook zetelt in adviesorgaan GEMS. “Het is ook een teken van meer verbondenheid. We weten ook dat dat een sleutelelement is voor hoe mensen zich voelen.”

Toch horen er kanttekeningen bij de positieve cijfers, zegt Beutels. Mogelijk worden de resultaten van de studie verkleurd door een zomereffect. “Dit type meting is onderhevig aan de omstandigheden. Bijvoorbeeld: wie op vakantie is, zal ongetwijfeld meer relaxed zijn dan op het werk – maar dat was uiteraard vorige zomer ook het geval.”

Bovendien is het nog maar de vraag of de verbetering in het mentaal welzijn ook duurzaam blijkt. “We zagen tijdens de pandemie dat de grafieken lange tijd hoog bleven. Het is moeilijk om te interpreteren wat de gevolgen daarvan zijn. We maken ons daar wel zorgen om”, aldus Beutels. Ons mentaal welzijn mag zich dan wel hersteld hebben, de grote onbekende is wat daarvan overblijft op de lange termijn. Anderhalf jaar coronamaatregelen, onzekerheid, en verwaterde banden met vrienden en familie hebben er bij veel mensen diep ingehakt. De kans bestaat dat onderhuids wonden zijn geslagen die pas later goed duidelijk zullen worden.

Beeld Wouter Van Vooren