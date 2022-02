‘De pandemie is nog niet voorbij, we juichen weer te vroeg’: coronacommissaris Pedro Facon waarschuwt

Facon is ervan overtuigd dat het coronavirus op een bepaald moment de samenleving niet meer zal ontwrichten. “We zijn op weg daarnaartoe, maar we zijn er nog niet”, klinkt het. “We moeten wel beseffen dat de pandemie niet voorbij is. Dat is mijn boodschap. Er zijn nog altijd duizenden besmettingen en bijna tweehonderd hospitalisaties per dag.”

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op vrijdag 4 maart. Facon zal aan het Overlegcomité adviseren om over te schakelen naar ‘code geel’ op de coronabarometer, maar het Covid Safe Ticket (CST) wil hij nog behouden. “Wie gevaccineerd is, heeft een lagere kans om besmet te worden én om het virus door te geven. Dat is bewezen.” . Ook het dragen van mondmaskers in de zorg en op het openbaar vervoer en de verplichte CO2-meters behouden, zijn volgens hem “verstandig”.

Volgens de coronacommissaris zullen we nog te maken krijgen met varianten van het coronavirus. “De vraag is of die meer of minder ziekmakend zullen zijn. Dat weten we niet. Het kan dat een volgende variant het vaccin verschalkt”, vertelt hij aan ‘De Zondag’.