De Palestijnse die de wereld rondging toen ze een Israëlische soldaat sloeg: ‘We willen jullie tranen niet’

In uw pas uitgekomen boek They Called Me a Lioness: A Palestinian Girl’s Fight for Freedom schrijft u over uw tijd in de gevangenis. U heeft als tiener urenlange ondervragingen ondergaan waarin u werd gedwongen te praten, hoe was dat?

“Als je breekt in de gevangenis, is dat een schande. Ik dacht aan mijn vader, hoe hij gemarteld is in de gevangenis. En ik dacht aan alle andere Palestijnse gevangenen die weigerden te praten. Zo bleef ik sterk.”

In uw boek schrijft u dat u zich schuldig voelde toen u vrijgelaten werd, en dat u in een depressie belandde. Hoe gaat het nu?

“Ik voelde me niet schuldig omdat ik uit de gevangenis was, ik voelde me schuldig en machteloos omdat ik niets kon doen voor iedereen die er nog zat. Maar na een tijdje kwam ik over dit gevoel heen en nu zet ik me in voor datgene dat gevangenen dichter bij de vrijheid brengt. Niets dat gebouwd is op onrecht en macht duurt voor eeuwig, dat geeft me hoop.”

U was uitgenodigd om te spreken op het linkse festival ManiFiesta in Oostende. Wat was uw belangrijkste boodschap daar?

“Dat mensen ons niet als slachtoffer moeten zien. We willen jullie tranen niet. Er wordt dagelijks traangas op ons afgeschoten, we hebben genoeg tranen. Ik zeg niet: wat fantastisch dat je de Palestijnse zaak steunt. Neen. Ik zeg: wij betalen de prijs van de fouten die jullie regeringen in het verleden hebben gemaakt (de stichting van de staat Israël in 1948 en de bezetting van het Palestijns gebied, AB).

“Het is de plicht van mensen in Europa om Palestina te steunen en deel uit te maken van de strijd. Toon je solidariteit door Israël politiek, economisch en cultureel te boycotten. Het frustreert me dat ik niet alleen moet vechten voor Palestina, maar ook de internationale gemeenschap de realiteit moet uitleggen van het leven onder bezetting. Ik heb ook andere dromen. Ik wilde voetballer worden, maar heb deze droom opgegeven zodat ik voor Palestina kan vechten.”

Ahed Tamimi. Beeld Tim Dirven

Mensen zien u als opkomend leider, maar u heeft geen politieke ambities. Waarom koos u een rechtenstudie?



“Ik studeer rechten zodat ik kan vechten voor de gerechtigheid die ons wordt ontzegd. En om wetten te veranderen, want ik geloof niet in het huidige rechtssysteem.”

Wat is het verschil tussen uw generatie en de vorige?

“Mijn generatie gelooft niet langer in vrede. De oude generatie had haar hoop gevestigd in de internationale gemeenschap en het internationaal recht. Ze hebben alles opgegeven omwille van de tweestatenoplossing. Zonder resultaat, met alle respect voor de gevangenen en martelaren. Onze generatie is niet hetzelfde. Dit is ons land. We vechten voor heel Palestina. Maar we vertrouwen de internationale gemeenschap niet, en we zitten ook niet vast aan Palestijnse politieke partijen of organisaties. We streven naar een wereld waarin heel Palestina bevrijd is.”

U noemt zichzelf geen vredestichter maar een freedom fighter. Waarom is die definitie belangrijk voor u?

“Als ik mezelf een vredestichter noem, zou ik mezelf presenteren als slachtoffer en vragen om empathie. De slachtoffers zijn 18-jarige zionisten die wonen in de nederzettingen, die een wapen hebben en vol haat zitten naar ons toe. Ik noem mezelf een vrijheidsvechter omdat ik mensen wil uitnodigen om onderdeel te zijn van dit gevecht. Er is geen vrede in de wereld. En ik ben ook niet vergevingsgezind. Hoe kan ik naast de soldaat leven die mij gearresteerd heeft? Ons land is met geweld ingenomen, de enige manier om ons land te bevrijden en terug te krijgen is door middel van verzet.”