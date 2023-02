De Paleizenstraat is leeg, hier blijven asielzoekers aankomen: ‘Dit is geen kraakpand, maar een tijdelijke bezetting’

Een week na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat brengen vele asielzoekers noodgedwongen de nacht op straat door. Regionale en federale overheden blijven achter de feiten aanhollen. ‘Hoe ik mijn dagen doorbreng? Stappen, om warm te krijgen.’

Jaren geleden vertrokken de laatste werknemers uit de gigantische tabaksfabriek van British American Tobacco in Molenbeek, nu spelen er Soedanezen pingpong en staan er Afghanen in de keuken.

Casa Tamam is geen luxehotel. Van de 250 bewoners moeten sommigen een slaapzaal delen met dertig anderen, de matras eenvoudigweg op de grond. Op verschillende plaatsen lekt water.

Toch is er een groot contrast met de mensonwaardige toestanden in het kraakpand met asielzoekers in de Paleizenstraat, dat vorige week is ontruimd. Geen gespannen sfeer, geen stank, geen uitwerpselen, geen brand.

‘Tijdelijke bezetting’

“Zeg, dit is geen squat, geen kraakpand”, lacht Fabrice Dupuy. De ketting rond zijn hals rammelt als hij zijn vinger in de lucht steekt, als een schoolmeester. “Dit is een tijdelijke bezetting!”

Dupuy sloot in 2021 met zijn vzw Deux Euros 50 een conventie af met verschillende overheden en met het burgerplatform voor de vluchtelingen. Zijn vzw begon in 2018 met het verdelen van maaltijden aan de transitmigranten in het Maximiliaanpark, tot dit gebouw twee jaar geleden vrijkwam. Daarna liep het even uit de hand, vertelt Dupuy, het werd “een wilde squat” met drugs en gevechten, maar ondertussen is orde op zaken gesteld. En is ook het publiek veranderd.

“Eigenlijk wilden wij hier transitmigranten opvangen, omdat zij nergens terechtkunnen, maar nu schat ik dat 30 tot 40 procent van onze bewoners asielzoekers zijn. Zeker na de Paleizenstraat was er een grote toestroom. Ik heb een aparte ruimte moeten vrijmaken voor minderjarigen.”

In principe is Fedasil verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hun personeel komt in Casa Tamam twee keer per week langs om migranten te informeren over hun procedure. Artsen Zonder Grenzen dient zorgen toe, want ziektes zoals schurft doen de ronde.

Artsen Zonder Grenzen schat het aantal kraakpanden en kampen met migranten in Brussel tussen tien en twintig, maar vaak is het onduidelijk of daar ook asielzoekers zitten, of enkel mensen in illegaal verblijf.

Fedasil-medewerkers aan het werk in Casa Tamam in Molenbeek. Beeld Eric de Mildt

Tentenkamp

Ook het kamp langs het kanaal in Molenbeek, tegenover het Klein Kasteeltje, kende een stevige instroom na de ontruiming van de Paleizenstraat. Waar het in oktober een tiental tenten telde, is het nu gegroeid tot meer dan honderd, met meestal twee personen per tent. “Hier is het veel erger, veel kouder”, zegt de 31-jarige Burundees Armel*. “Hoe ik mijn dagen doorbreng? Stappen, om warm te krijgen.”

Hij slaapt in een tent onder een spandoek dat iemand heeft aangebracht en hij vraagt wat de Nederlandse tekst betekent. Het spandoek lijkt gericht aan de staatssecretaris: ‘Nicole, hoe krijgen we dit uitgelegd aan onze kinderen?’

Armel laat zijn ‘annexe 26’ zien, dat toont dat hij eind september asiel aanvroeg, wat hem recht geeft op bed-bad-brood. Hij toont ook het blauwe bandje rond zijn pols, dat bewoners van het kraakpand in de Paleizenstraat kregen. Het moest hun ticket naar een opvangplaats zijn, maar de chaos bij de ontruiming was zo groot dat velen toch nog op straat belandden. Volgens sommigen was de operatie uitgelekt, waardoor migranten van overal naar het kraakpand kwamen, hopend op een opvangplaats.

163 bewoners van het Paleis-kraakpand konden naar een hotel in Ruisbroek, wat meteen kritiek kreeg, onder meer van de burgemeester van die gemeente. Donderdag brengt Fedasil de laatste 38 hotelbewoners over naar de reguliere opvang. Voor het tiental mensen die dan nog overblijven, gaat men na of ze recht op opvang hebben.

Nacht in tentje

“Raar dat de overheid voorrang geeft aan die mensen uit hotels en niet aan de asielzoekers die hier op straat slapen”, zegt Annabelle Locks. De 38-jarige Brusselse maakt deel uit van een groep burgers die zich ontfermen over deze daklozen. Uit solidariteit, maar vooral om persaandacht te krijgen, bracht ze hier samen met hen de nacht door in een tentje.

Volgens de buurtbewoners aan het kanaal zijn woensdag zo’n vijftig asielzoekers uit de tenten overgebracht naar een opvangcentrum. Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis openen samen met het Brussels gewest, in Anderlecht een noodopvangcentrum voor hen. “De vrijgekomen tenten zijn meteen ingevuld door vijfentwintig andere dakloze asielzoekers”, zucht een buurtbewoner.

Eigenlijk was maandag alles al klaar om het kamp hier op te ruimen. Politiewagens stonden achter het Klein Kasteeltje, tot de hele evacuatie werd afgeblazen. Het Brussels Gewest bleek de migranten te willen onderbrengen in hotels.

In principe is de federale overheid verantwoordelijk voor asielopvang, maar in december sloot ze een akkoord met het gewest voor 1.200 noodopvangplaatsen. Volgens het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) zijn tegen dit weekend al 1.135 plaatsen bezet.

De federale asielopvang zat begin deze maand op 33.884 opvangplaatsen, de hoogste capaciteit tot nu toe.

“Ons land krijgt nog 600 bijkomende containers van het Europees asielagentschap EUAA”, zegt de woordvoerder van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor (cd&v). “We blijven zoeken naar oplossingen. De staatssecretaris heeft al gezegd dat de opvangcrisis niet voorbij was met de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat.”

*Volledige naam gekend bij de redactie