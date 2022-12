‘De overheid kan mensen niet blijven pamperen’: jongeren over het uitdoven van werkloosheidsuitkeringen in de tijd

Hoewel cd&v altijd tegen was, wil de partij nu toch dat werkloosheidsuitkeringen na drie jaar kunnen uitdoven en uiteindelijk stoppen. Wat vinden jongeren van deze opvallende bocht? We vroegen het aan kersvers Jong CD&V-voorzitster Sien Vandevelde (27) en aan Kilian Vandenhirtz (22), covoorzitter van Jong Groen.

Sien Vandevelde (Jong CD&V)

“Dat cd&v deze kant opgaat, verbaast me niet. De samenleving verandert namelijk constant en daarom is er ook nood aan beleid dat mee evolueert. Vandaag staat de arbeidsmarkt duidelijk in brand, en jongeren hebben ook vaker het gevoel dat ze er slecht voor staan. Juist daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen werken, zodat ons huidig welvaartsniveau minstens behouden kan worden. Alleen zo kunnen we de huidige en toekomstige generatie jongeren een mooie toekomst garanderen.

“Dit nieuwe standpunt is voor mij trouwens door en door christendemocratisch, hoor. Cd&v kiest hiermee echt niet voor een harteloos systeem, zoals critici beweren. De partij stigmatiseert hier eveneens geen werkzoekenden mee. Wie het voorstel aandachtig heeft doorgenomen, zal opmerken dat cd&v ook niet wil dat de werkloosheidsuitkeringen van de een op de andere dag worden afgenomen, en dat we ook voor verschillende steunmaatregelen zijn.

“Er wordt namelijk ook voorgesteld om aanklampend beleid te hanteren voor kwetsbare groepen werkzoekenden. Mensen worden dus heus niet plotsklaps aan hun lot overgelaten.

“In het standpunt staat wél helder en duidelijk dat als we solidair willen zijn binnen de welvaartsstaat, we moeten of mogen verwachten dat de ontvangers van die solidariteit hun verantwoordelijkheid ook opnemen. Dat is volgens mij ook het verschil tussen ons en linkse partijen: die laatsten willen een soort van cultuur in stand houden waarin men te veel op de overheid leunt.

“De overheid kan mensen niet tot in het oneindige blijven pamperen, vind ik, maar moet ook durven stimuleren. Ook Jong CD&V wil dus net zoals cd&v bouwen aan een sterke gemeenschap van vertrouwen en verantwoordelijkheid, en een samenleving van geven en nemen realiseren. Ik merk het overal: écht veel jongeren liggen wakker van hun toekomst.”

Kilian Vandenhirtz (Jong Groen)

“Jong Groen is geen voorstander van de beperking of stopzetting van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Volgens mij moeten er andere, grondige hervormingen gebeuren. Denk maar aan de heractivering van werkzoekenden op de arbeidsmarkt, of grondige hervormingen van de sociale bijstand.

“Bovendien moet er gezorgd worden voor extra jobcreatie zodat er effectief een goede match is tussen werkzoekenden en werkgevers. Zo kunnen werkzoekenden een kwaliteitsvolle job vinden. Want als dat niet het geval is, en dit voorstel zal dat inherent als gevolg hebben, dreigen heel wat mensen straks opnieuw op lange termijn uit te vallen ten gevolge van bijvoorbeeld burn-outs.

“Als we goed beleid willen, moeten we dus niet de duur van de werkloosheidsuitkering beperken, maar wel de duur van de werkloosheid. Een oplossing ligt op drie niveaus: een versterking van het werkgelegenheidsbeleid, van opleidingen en begeleiding van werkzoekenden én een effectieve jobcreatie.

“De werkloosheidsuitkeringen liggen vandaag al onder de Europese armoedegrens. Raken aan die uitkeringen biedt geen enkele garantie op een duurzame en kwaliteitsvolle job en verandert niets aan de fundamentele mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod. Men houdt met dit voorstel ook helemaal geen rekening met het welzijn van werkzoekenden.

“Uit verschillende onderzoeken blijkt bovendien dat het stopzetten of verminderen van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd niet eens werkt. Het zal niet leiden tot een daling van de werkloosheid, zoals men hoopt. Het is opmerkelijk dat een partij als cd&v hier nu opeens voor kiest. Volgens ons moeten de werkloosheidsuitkeringen die onder de Europese armoedegrens zitten juist naar omhoog en moeten ook de minimumlonen omhoog. Dat biedt de enige garantie dat werkzoekenden niet nog meer in armoede verzeilen.”