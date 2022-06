‘De overheid heeft meer topvrouwen nodig’: zo wil minister De Sutter ambtenarentop vervrouwelijken

Vrouwelijke topambtenaren, ze blijven in de minderheid bij de federale overheid. Nieuwe cijfers van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter leren: tegenover 132 mannelijke topambtenaren staan vandaag 51 vrouwelijke topambtenaren. Dat kan en moet anders, vindt De Sutter.

“De overheid heeft meer topvrouwen nodig. Omdat ze de samenleving weerspiegelen en omdat ze een voorbeeld voor anderen kunnen vormen”, zegt De Sutter, een dag voordat alle federale topambtenaren samenzitten over diversiteit, inclusie en innovatie binnen de federale overheid.

Op voorzet van minister De Sutter heeft de regering-De Croo onlangs twee nieuwe maatregelen goedgekeurd. Sollicitanten die een federale topjob willen, zullen voortaan geselecteerd worden door een jury die altijd voor de helft uit vrouwen moet bestaan. Ook zullen topambtenaren nog maximaal twaalf jaar op dezelfde post mogen blijven: twee termijnen van zes jaar.

De Sutter: “Alles begint met een selectieprocedure die ruimte laat voor verschillende visies en achtergronden. Bij selecties spelen er verschillende onbewuste processen waardoor er vaak wordt gekozen voor iemand die lijkt op degenen in de commissie. Daar wil ik verandering in brengen.”

In 2020 besloot De Sutter al dat de jury’s die nieuwe topambtenaren selecteren minstens voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. Nu gaat ze nog een stap verder. De maximale ambtstermijn van twaalf jaar voor topambtenaren moet ervoor zorgen dat voldoende nieuw bloed instroomt. Nu is die termijn onbeperkt: zolang iemand een goede evaluatie krijgt, mag hij of zij blijven.

Van de 183 topambtenaren binnen de federale overheid zijn er vandaag een tiental langer dan twaalf jaar op post. Een kleine groep dus. De nieuwe regeling zal voor hen ingaan bij het aflopen van hun huidige termijn. Ze worden niet verplicht om hun job binnenkort vaarwel te zeggen.

Terwijl vrouwen duidelijk ondervertegenwoordigd zijn aan de top van de ambtenarij (28 procent), wegen ze wel steeds zwaarder in de rest van de administratie. Met 53 procent vrouwen en 47 procent mannen werken er vandaag in totaal meer vrouwen dan mannen voor de federale overheid. In het middenkader is de genderverdeling zo goed als in evenwicht (49 procent vrouwen).

Volgens Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt De Sutter “zinvolle” maatregelen die elkaar hopelijk versterken. “De ervaring leert dat divers samengestelde jury’s een effect hebben op wie er geselecteerd wordt. Ook het vergroten van het aantal kansen om door te stoten is een goede zaak. Al bestaat hier wel het ‘gevaar’ dat mannelijke topambtenaren na twaalf jaar gewoon roteren, van de ene overheidsdienst naar de andere.”

Of deze maatregelen een spectaculair verschil zullen maken? Dat betwijfelt Stevens. “Maar dat is ook normaal. Dat er een glazen plafond bestaat voor vrouwen ligt nu eenmaal aan een heleboel zaken. Er bestaat geen golden bullet waarmee je het probleem in één keer kan oplossen.”