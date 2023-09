‘De overheid doet weinig’: waarom uw rekening in de supermarkt maar blijft oplopen

De prijs van een winkelkar stijgt in ons land niet sneller dan in de buurlanden. Op zich is dat goed nieuws. Maar de kern van de zaak is - u merkt het ongetwijfeld aan de kassa: winkelen blijft duurder worden. ‘De overheid doet erg weinig.’

Hoeveel duurder is winkelen nu?

Volgens StatBel, de statistische dienst van de federale overheid, waren voedingsmiddelen en alcoholische dranken in augustus 13,41 procent duurder dan in augustus 2022. Consumentenorganisatie Testaankoop kwam uit op een inflatiecijfer van 14,7 procent voor voedingsmiddelen. “En dat terwijl de inflatie vorig jaar ook al bijzonder hoog was”, klinkt het. In twee jaar tijd werd onze winkelkar een kwart duurder (28,7 procent) volgens hun berekeningen.

Testaankoop ziet vooral groenten (+ 31 procent) sterk in prijs stijgen. Ook diepvriesproducten en papieren producten als zakdoeken, toiletpapier en keukenrol zijn duurder geworden: 20 procent tegenover een jaar geleden, 58 procent in vergelijking met twee jaar geleden.

De piek van inflatiecijfers lijkt wel achter ons te liggen. “Klopt, al blijven prijzen wel nog altijd stijgen, zij het gewoon iets minder sterk dan eerder dit jaar”, zegt Laura Clays, woordvoerster bij Testaankoop. “Wij hadden toch verwacht dat een winkelkar tegen nu een pak goedkoper zou zijn. De prijzen van grondstoffen en energie - die twee jaar geleden aan de oorzaak lagen van de stijging van winkelprijzen - zijn intussen al sterk gedaald.”

Uiteindelijk zullen prijzen wel weer dalen. “Al leert het verleden ons dat prijsstijgingen vaak niet gevolgd worden door een even grote prijsdaling”, zegt professor marketing Els Breugelmans (KU Leuven). “Zo zijn er enkele prijsstijgingen, zoals de salarissen, die niet meer naar beneden zullen gaan.” Ook zullen we sowieso nog even geduld moeten uitoefenen. Experts hamerden er de voorbije maanden wel vaker op: de contracten op jaarbasis die supermarkten met producenten afsluiten verhinderen dat prijsdalingen eerder doorgerekend worden. Die onderhandelingen starten pas tegen het einde van het jaar. En dus zal wellicht ook het effect van een nieuw contract zich dan pas laten voelen.

Stijgen prijzen sneller in ons land?

Neen, zo concludeert het Prijzenobservatorium, dat de prijzen van brood, bloem, pasta, melk, rundvlees, varkensvlees, charcuterie, kaas en suiker bestudeerde. Het kreeg die opdracht aan het begin van de zomer van minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Dat zal het Prijzenobservatorium blijven doen de komende maanden.

Het kabinet-Dermagne maakte dinsdag de eerste resultaten bekend via de krant De Tijd. Volgens Dermagne zijn prijzen in Belgische supermarkten niet meer (of minder) gestegen dan die in buurlanden. Sinds begin 2022 zouden de prijzen het sterkst gestegen zijn in Duitsland en het minst in Frankrijk. België en Nederland zouden daar ergens tussenin liggen.

“Ergens is het geruststellend”, zegt Breugelmans. “We zien geen indicaties van bijvoorbeeld een graaiflatie, wat toch de insteek was van de oefening voor de minister.” Dermagne vermoedde dat voedingsproducenten en supermarktenketens prijzen sterker hadden doen stijgen dan hun productiekosten waren gestegen. Deze eerste bevindingen lijken hem daarin ongelijk te geven.

Wel heeft de minister nog een hele rist andere studies besteld bij het Prijzenobservatorium en de Mededingingsautoriteit. Die moeten onder andere een antwoord geven op de vraag waarom Belgische supermarkten gemiddeld duurder zijn dan die in onze buurlanden. “Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt Breugelmans. “Wij zijn een tweetalig land, dus moet er een verpakking gemaakt worden met de twee landstalen, wat duurder is. Ook zijn we een kleinere afzetmarkt, waardoor supermarkten minder onderhandelingsmarge hebben.”

Hoe pakken andere landen dat aan?

“Hoewel de prijzen hier erg hoog liggen, doet de overheid daar erg weinig aan”, zegt Clays. “Wat ze nog meer kan doen? Waarom stelt ze niet net als de Franse regering een anti-inflatiemandje samen?”, zegt Clays. Concreet is er voor zo’n 5.000 basisproducten een maximale winstmarge opgelegd.

Op het kabinet-Dermagne wijst men op de vele studies die de minister besteld heeft. Ook proberen de socialistische partijen om er een wetsvoorstel door te krijgen dat de regering meer middelen moet geven om de strijd aan te gaan tegen de dure winkelkar.

“Een andere optie, die bijvoorbeeld Duitsland tijdens de pandemie hanteerde, is om de btw op levensmiddelen tijdelijk naar beneden te brengen”, zegt Breugelmans. “Alleen weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat die btw-verlaging maar deels wordt doorgevoerd en de consument er soms maar weinig van merkt.”