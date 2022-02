De ouders van Jesse (5), na het treinongeval: ‘Dat hij hier nu niet meer vrolijk kan rondlopen, is niet te vatten’

‘Een leergierige jongen en door iedereen graag gezien. Zondag liep hij nog vrolijk rond, nu is hij er niet meer.’ De familie van Jesse Fofona (5) kan het nog steeds niet vatten dat hij door een trein werd gegrepen in een tunnelkoker onder Antwerpen-Centraal. Jesse kon ongemerkt wegglippen van zijn moeder, wandelde het station binnen, nam enkele roltrappen naar beneden en liep een perron over. In het zicht van honderden reizigers.

Kapot van verdriet zijn ze. De ouders en twee broers van Jesse Fofona (5) kunnen maar niet begrijpen dat hun geliefde zoon en broertje er niet meer is. Moeder Ajai Sarjo en vader Sedia Fofona rapen alle moed bijeen om te getuigen over hun zoontje. “Jesse was een vrolijk kind”, zegt de vader, die Gambiaanse roots heeft. Samen met zijn vrouw, afkomstig uit Sierra Leone, en hun drie kinderen wonen ze al geruime tijd in Hasselt.

“Jesse was graag gezien door iedereen. Binnen onze kleine familie, maar ook op school en in zijn klas. Hij was een vriendje van alle klasgenootjes. En daarbovenop was hij ontzettend leergierig. Hij kon al Engels praten door naar televisie te kijken. Bij een ondertiteling schreef hij de woordjes op. Dat hij hier nu niet meer vrolijk kan rondlopen, is niet te vatten. Ongelooflijk. Ik besef niet dat ik mijn zoon nooit meer levend ga zien.”

Schuldgevoelens

“Ook mijn vrouw gaat kapot van verdriet”, gaat Sedia voort. “Zij heeft ontzettend veel schuldgevoelens en neemt de dood van haar zoontje op zich, ook al treft haar geen schuld.” Het was maandagnamiddag 14.15 uur toen de kleine Jesse uit het zicht van zijn moeder verdween. Op een steenworp van het station moesten de jongen en zijn broertje Louis, die een jaar ouder is, dringend naar het toilet tijdens een zeldzaam uitstapje naar Antwerpen. Hun moeder nam hen mee naar hamburgerrestaurant McDonald’s, waar toiletten zijn.

“Wanneer ze klaar waren, hielp ik Louis met zijn broek vast te knopen”, doet moeder Ajai haar verhaal. “Daar glipte Jesse ongemerkt weg, richting het station. Ik geraakte in paniek toen ik hem niet vond, huilde en riep de hele McDonald’s bijeen. Ik vroeg daar aan elke voorbijganger of ze mijn zoon hadden zien weglopen. Of hij zich misschien ergens had verstopt in het restaurant. Maar niemand gaf een krimp.”

Hoewel de ouders en broers nog met veel vragen zitten, moet de familie vandaag afscheid nemen van Jesse. Beeld RV

Ook de opgeroepen politie kon de eerste uren na de verdwijning niets betekenen. “Ze hadden waarschijnlijk de beste bedoelingen, maar ze reageerden in eerste instantie traag volgens mijn vrouw”, weet Sedia. “Alsof de verdwijning niet serieus werd genomen.”

Het duurde uiteindelijk tot 16.10 uur wanneer een treinbestuurder de tragische ontdekking deed. In een tunnelkoker werd het lichaam van de kleine Jesse gevonden. Op camerabeelden is te zien hoe de jongen het Centraal Station binnenwandelt, de roltrappen neemt naar niveau -2 en via perron 23-24 de tunnelkoker richting Berchem bereikt. Daar bleek Jesse nog geen half uurtje na zijn verdwijning aan de McDonald’s te zijn aangereden door een trein.

“We weten niet waarom hij daar liep”, zegt zijn moeder. “Hij hield enorm van treinen en roltrappen, dat wel. Hij deed niets liever dan de trap naar boven en beneden nemen in de Carrefour. Een echte speelvogel. Maar wel eentje die niemand kwaad zou doen.”