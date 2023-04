De orthodontist die spelontwerper werd: bedenker van bordspel Catan overleden

Teuber wordt door Kosmos omschreven als een “geweldige spelontwerper” die met zijn “vele bekroonde spellen miljoenen mensen wereldwijd in meer dan veertig landen geënthousiasmeerd heeft”. Zijn bekendste spel is Catan uit 1995, dat vanwege het ongekende succes ook uitbreidingssets en een onlineversie kreeg.

De Duitser werkte in de jaren 80 als orthodontist, maar hij was niet gelukkig met zijn baan. Als alternatief begon hij bordspellen te ontwerpen. Toen die succesvol werden, ging hij voltijds aan de slag als spelontwerper. “Ik creëerde mijn eigen wereld”, vertelde Teuber in 2014 aan The New Yorker. “Ik had nooit verwacht dat het zo een succes zou worden.”

Catan werd in 1999 uitgeroepen tot speelgoed van het jaar en wordt nog altijd veel gespeeld, ook in België. Spelers proberen het eiland Catan in te nemen en verzamelen punten door bijvoorbeeld dorpen en steden te bouwen. Wie als eerste tien punten vergaard heeft, wint het spel.

Het gezelschapsspel werd aanvankelijk uitgebracht als De kolonisten van Catan, maar de naam werd in 2014 gewijzigd. Vier jaar later erkende een woordvoerder van fabrikant 999 Games dat de term ‘kolonisten’ een te nare bijsmaak gekregen had. “Maar we wilden het merk ook internationaal uitbouwen en beschermen”, voegde het bedrijf zelf nog toe.