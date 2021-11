De onzichtbare hand van Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden bij de coronabetoging

De organisatie achter de betoging van zondag tegen de coronapas blijkt nauw gelieerd met Schild & Vrienden, de groep van Dries Van Langenhove, Kamerlid voor Vlaams Belang. Ook al is alles eraan gedaan om dat stil te houden.

“We zijn apolitiek”, zei Sarah Melis, in De afspraak, de dag nadat ze 35.000 betogers op de been bracht onder de noemer Samen Voor Vrijheid. Dat was haar antwoord toen presentatrice Phara de Aguirre vroeg of ze voor deze betoging niet met politieke organisaties had samengewerkt.

Een dag later schreef Het Observatorium, een website die onderzoek doet naar extreemrechts, dat Melis tijdens de betoging rondliep met een trui van Feniks.

Feniks is een nieuwe groep, die blijkt te bestaan uit verschillende leden van Schild & Vrienden, de organisatie van Dries Van Langenhove. Het Kamerlid van Vlaams Belang en acht (voormalige) leden van Schild & Vrienden riskeren vervolging voor racisme en inbreuken op de negationismewet of antidiscriminatiewet. Een groepsfoto van Feniks toont dat de meeste leden ook deel uitmaken van Schild & Vrienden.

Melis droeg een Feniks-trui op de betoging en liep vlak voor de Feniks-groep uit, die een spandoek droeg met het logo van Melis’ organisatie Samen Voor Vrijheid. In een mededeling zegt Melis dat ze geen deel uitmaakt van de groep. “Hun groep gaf mij die trui cadeau op de betoging”, klinkt het. “Gezien de regenachtige novemberdag was ik daar heel dankbaar voor.” Ze vindt het een foute perceptie.

Sarah Melis met Feniks-trui. Beeld RV

Meer dan een truitje

Melis is al zeker sinds dit voorjaar betrokken bij protesten tegen de coronamaatregelen. Ze trok aan de kar bij Europeans United, die in mei minstens duizend betogers bijeenbrachten in Terkamerenbos. Op Facebook nodigde ze toen Dries Van Langenhove uit voor die betoging. In oktober maakte Europeans United plannen voor een nieuwe manifestatie, die alle groepen tegen de coronamaatregelen zou samenbrengen, maar een week later vertrok Sarah Melis bij de beweging.

“Er was al een tijdje onvrede omdat ze banden heeft met extreemrechts, met Dries Van Langenhove en met Vlaams-nationalistische studentenverenigingen”, zegt Tom Meert van Europeans United. “Bij ons is iedereen welkom op de betoging, maar de zaak verandert wanneer één bepaalde strekking die betoging mee gaat organiseren. Mensenrechten zijn niet links of rechts.”

Melis vertrok en organiseerde de betoging samen met Ezra Armakye. Op Facebook profileerde ook een zekere Stephan Vanberingen zich als medeorganisator. Hij is samen met Melis en Armakye de beheerder van de Facebook-groep ‘Protest tegen de coronamaatregelen’, een gesloten groep met bijna 10.000 leden. Nagenoeg alle berichten in die groep zijn van de hand van Vanberingen.

Vanberingen deelt op zijn eigen profiel ook het officieel persbericht “namens Ezra Armakye, Sarah Melis, mezelf en de organisatie van de betoging gisteren”.

De Morgen en zusterkrant Het Laatste Nieuws konden achterhalen dat de naam een pseudoniem is van Sacha V., die deel uitmaakt van zowel Feniks als van Schild & Vrienden. De 33-jarige Sacha V. is geboren in Beringen. Hij heeft nog een tweede profiel op Facebook waarop hij zich Stephan Patrick noemt. Hij plaatst meerdere foto’s met een trui van Schild & Vrienden.

In zijn studententijd maakte Sacha V. deel uit van de uiterst-rechtse studentenvereniging NSV, voor wie hij onder meer een debat modereerde tussen Mark Demesmaeker van N-VA en Gerolf Annemans van Vlaams Belang. Hij was in die tijd ook lid van Jong N-VA. In 2013 werd hij voorzitter van de nieuwe Jong-N-VA-afdeling Demervallei.

Vijf jaar eerder had hij ook al een nieuwe lokale afdeling opgericht van de Vlaams Volksbeweging. Sacha V. was ook actief bij het extreemrechtse Voorpost en schreef tot begin 2017 voor Sceptr, de website die intussen vervelde tot Palnws.

Melis werkte nauw samen met Sacha V., die terzelfder tijd de groep Feniks oprichtte. Het is onduidelijk of Feniks een opvolger is van Schild & Vrienden, dat uit de as herrijst, of enkel is opgericht om anticoronaprotesten te organiseren met een naam die geen bijklank heeft van extreemrechts, of van een vervolging voor racisme. Sacha V. en Dries Van Langenhove weigeren uitleg te verschaffen.

Tips van Van Langenhove

Van Langenhove biedt evenmin openheid over zijn rol bij Feniks, of bij de organisatie van de betoging, maar in elk geval kwam hij zelf tussen toen de link tussen Feniks en Sarah Melis naar boven kwam. Uit berichten op Telegram blijkt dat hij haar communicatieadvies gaf.

“Gewoon een kort berichtje van enkele zinnen”, tipte Van Langenhove haar. “Ik ben geen lid van Feniks. Samen Voor Vrijheid brengt mensen samen bla bla tegen bla bla over de grenzen heen bla bla.”

Van Langenhove wil daar niet op reageren. Moeten de 35.000 betogers van zondag daarom als extreemrechts worden weggezet? Allerminst. Zij konden niet weten wie schuilging achter organisator Stephan Vanberingen en de groep Feniks.

Net dat gebrek aan transparantie roept vragen op. “Vincit omnia veritas” is het korte lijntje biografie op het Telegram-profiel van Sarah Melis. De waarheid overwint alles. Melis is onbereikbaar sinds haar passage in De afspraak op maandagavond.

Groepsfoto Feniks Beeld RV

Sarah Melis loopt in Fenikstrui voor de Feniks-delegatie Beeld RV