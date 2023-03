De onvergetelijke typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie: ‘Ik heb geen lekkere vriendin, daar ben ik voor behandeld’

F. Jacobse en Tedje van Es, vrije jongens

Jacobse en Van Es, Haagse oprichters van De Tegenpartij: ‘En ons eerste programmapunt is: nergens geen maximumsnelheid! Honderdtwintig? Dat rijen wij al in z’n achteruit!’

Carla en Frank van Putten, moeder en zoon

Carla en Frank van Putten. Beeld VPRO

Frank van Putten (Wim de Bie): “Ik wil een lekkere ronde, bolle meid om mee te rollebollen onder de kerstboom. En mee op wintersport te gaan. En dan, op tweeduizend meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit en wrijven we elkaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Maar ik heb geen lekkere, blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder en daar ben ik voor behandeld.”

Bert en Dien Meibos, Gerrit Braks-fanclub

Kees van Kooten en Wim de Bie als Bert en Dien Meibos. Beeld Roel Bazen

Dien Meibos (Wim de Bie): “De Gerrit Braks-fanclub is meer levendig dan ooit, hoor. Dat komt zo, we hebben een brief geschreven aan minister-president Lubbers om eerherstel te vragen voor Gerrit Braks. Want twee jaar geleden werd Gerrit Braks afgezet als minister vanwege dat-ie de schuld kreeg van de visfraude. Toen kwam Bukman op zijn plaats, Bukman, die Guus Geluk met die leesbril, die zou het wel eventjes beter doen. Wat blijkt nou? Er is meer visfraude dan ooit tevoren, dus Braks heb helemaal niet geknoeid met de vis!”

O. den Beste, ex-leraar Duits

Wim de Bie als O. den Beste, ex-leraar Duits. Beeld ANP / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

O. den Beste, ex-leraar Duits (Wim de Bie): “Ach wat! Dat misselijke gejammer over het lage aanzien dat de leraar zou genieten... Onzin! Goethe zei het al: Das beste was du wissen kannst / Darfst du den Buben doch nicht sagen.”

Mr. Hans van der Vaart en Tjolk Hekking, burgemeester en wethouder van Juinen

Wim de Bie en Kees van Kooten als burgemeester en wethouder van Juinen. Beeld ANP / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Burgemeester Van der Vaart (Wim de Bie): “Welkom in het Juinense, waar een plezierige opwinding heerst met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van donderdag.”

Wethouder Hekking: “De verkiezingen zijn woensdag, hoor, burgemeester. Maar misschien moeten we eerst even de kuppen kuppelen, burgemeester.”

“De kuppelen kluppelen, Hekking, help me even?”

“De kuppen kuppelen, burgemeester. Even de hoofden bij elkaar steken. Want volgens mij gaat het in Juinen volkomen de verkeerde kant uit, burgemeester.”

“O, is er strunt aan’t knikker, Hekking?”

“Nee burgemeester, maar toen u op wintersport was, is ook in Juinen de landelijke tandance toegeslagen.”

“Euh....?”

“De tendance.”

“O jee, o jee.”

Jet en Koosje Veenendaal, zussen

Wim de Bie en Kees van Kooten als Jet en Koosje Veenendaal. Beeld VPRO

Koosje (Kees van Kooten): “We gaan een weekje naar Venetië, Jet en ik. Als ik ergens aan toe ben, is het een weekje vakantie. Heerlijk naar Venetië. Kom je, Jet?”

Jet: (Wim de Bie): “Ja, ja, ja, kalm aan! Lenta-lente, per favore!”

“Ja... Heerlijk, hè? Zo heerlijk!”

“Even de deur op slot... Gek idee hè, zus?”

“Wat?”

“Nou, dat we morgen aan de Ponte Vecchio zitten, achter een cappuccino con schiumo.”

“Ja, maar dat is in Florence, hoor, Jet. Je bedoelt de Rialtobrug, hè? De Rialtobrug.”

“Zo, daar gaan we. Dag huis! Dááág huis...! Heb jij de paspoorten, zus?”

“Nee, ik heb de tickets en jíj zou de paspoorten meenemen, Jet. Die had je nog zo netjes klaargelegd op de vleugel, Jet.”

“O ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Rustig aan, rustig aan, we hebben alle tijd en dergelijke.”