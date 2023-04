‘De mutualiteiten moeten mensen beter sensibiliseren over hun rechten’

Tienduizenden Belgen betalen te veel voor de dokter omdat ze hun recht op een verhoogde tegemoetkoming, waardoor ze korting krijgen, niet opnemen. ‘Beperkte geletterdheid en het maatschappelijke taboe maken de stap voor sommigen te groot’, zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent).

Meer dan 2 miljoen Belgen hebben het statuut van verhoogde tegemoetkoming. Wat houdt dat in?

“Dat de financiële drempel tot onze gezondheidszorg voor hen wat lager ligt. Sowieso heeft België een uniek systeem in de wereld: 99 procent van de bevolking heeft een ziekteverzekering. Het honorarium van de arts wordt grotendeels terugbetaald via de sociale zekerheid. De rest – het remgeld – is ten laste van de patiënt en is voor de meeste mensen haalbaar.

“Wie het toch moeilijker heeft, krijgt de verhoogde tegemoetkoming. Dan betaal je nog maar 1 of 1,5 euro remgeld in plaats van 4 of 6 euro bij de huisarts. Ook de tandarts, de kinesist of de psychiater zijn goedkoper. Bovendien geldt er een maximumfactuur van 507 euro. Die verlaagde prijzen moet ervoor zorgen dat mensen hun gezondheidszorgen niet gaan uitstellen, want dan worden hun medische problemen alleen maar groter. Voor sommigen zou die prijs anders een onoverkomelijke drempel zou zijn.”

De verhoogde tegemoetkoming wordt grotendeels automatisch toegekend. Toch vallen er tienduizenden Belgen uit de boot, zo bericht Het Nieuwsblad. Hoe kan dat?

“Er bestaan twee manieren waarop je de tegemoetkoming kunt ontvangen. Wie een leefloon ontvangt van het OCMW, een handicap heeft of een laag pensioen heeft, krijgt het statuut automatisch toegekend. Daarnaast kun je het statuut ook zelf aanvragen als je inkomen onder een bepaalde grens valt. Op dit moment ligt dat jaarlijks inkomensplafond op 23.304 euro, plus 4.315 euro per extra gezinslid.

“Het probleem is dat heel wat mensen uit die tweede categorie niet op de hoogte zijn van hun rechten. Beperkte geletterdheid speelt daarbij een rol. Daarnaast ondervinden sommige mensen ook schaamte. Er hangt in onze samenleving nog altijd een taboe rond het aanvaarden van sociale hulp. Niemand loopt te pronken met een laag inkomen.”

Hoe kunnen we deze mensen toch bereiken?

“De toegang moet zo automatisch mogelijk worden gemaakt. Als uit je aangifte in de personenbelasting blijkt dat je onder een bepaald inkomensplafond valt, zou er ergens een vakje ‘verhoogde tegemoetkoming’ moeten worden aangevinkt. Daarvoor moeten we digitale databanken beter aan elkaar linken.

“Daarnaast moeten de mutualiteiten mensen beter sensibiliseren over hun rechten. Ook huisartsen, tandartsen en medewerkers van wijkgezondheidscentra zouden allemaal toegangspoorten tot het systeem kunnen zijn. Een arts is meestal goed geplaatst om te polsen naar iemands financiële situatie en kan die informatie doorgeven aan de mutualiteit.”

Is het systeem niet te zwart-wit? Nu krijg je wel of geen tegemoetkoming, terwijl een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit aan het licht bracht dat de gezondheid van mensen gradueel verslechtert naarmate het inkomen in hun wijk afneemt.

“Dat is absoluut waar. Als overheid moet je natuurlijk een administratieve drempel vastleggen omdat je anders in een subjectieve beoordeling terechtkomt. Maar dat neemt niet weg dat er ruimte moet zijn voor nuance. We zien bijvoorbeeld dat heel wat mensen uit de middenklasse vroeger geen probleem hadden om hun medische kosten te betalen, terwijl ze nu door de hoge energieprijzen wel moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Daardoor dreigen ze medische kosten te gaan uitstellen.”

Waarom geven we de verhoogde tegemoetkoming niet gewoon aan iedereen?

“Omdat het systeem natuurlijk betaalbaar moet blijven. Vergeet niet: vandaag scoort België al zeer hoog op vlak van toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Alleen voor mensen die het moeilijker hebben, moet die toegang nog beter.”