De Morgen sprak met de zoon van de laatste sjah van Iran: ‘De tijd van hervorming is voorbij. De revolutie is onafwendbaar’

Er is meer steun uit het Westen nodig voor de protesten in Iran, zegt Reza Pahlavi, zoon van de laatste sjah, in een gesprek met De Morgen. ‘Er is nu een momentum’, zegt de kroonprins, die een bijzondere band heeft met ons koningshuis, maar ook erg kritisch is over een gevangenenruil.

“Ik heb warme herinneringen aan België. De allereerste keer dat ik hier kwam, was nog op uitnodiging van koning Boudewijn in 1976.” Zo begon Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah, zijn gesprek met Belgische Kamerleden, nota bene op uitnodiging van Darya Safai, van de niet bepaald koningsgezinde N-VA.

Tot de Islamitische Revolutie van 1979 heerste in Iran de Pahlavi-­dynastie, een tijd waarin vrouwen in ­minirok naar de universiteit gingen. De schaduwzijde was dat Reza’s vader met hulp van de CIA zijn macht steeds verder had uitgebreid en de geheime dienst SAVAK, berucht voor verdwijningen en folteringen, alomtegenwoordig was. De sjah hield decadente feesten, waaronder eentje begin jaren zeventig dat de geschiedenis inging als “het grootste feest aller tijden”, in aanwezigheid van koning Boudewijn en koningin Fabiola.

Fans van de kroonprins wachtten voor de Kamer om een glimp van de kroonsprins op te vangen. Beeld Wouter Maeckelberghe

Jaren later wilde prins Laurent de Iraanse kroonprins als peter voor zijn dochter Louise, maar de katholieke kerk wilde niet weten van een moslim als peter. Nu is Reza Pahlavi op tour door Europa. Onlangs deed hij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan, dinsdag en woensdag volgen het Belgische en het Europese Parlement. Zijn aanwezigheid een dikke week geleden op de Veiligheidsconferentie in München in naam van het Iraanse regime maakte Teheran woedend.

“Voor het eerst in 43 jaar zijn parlementsleden bereid om niet meer te praten met vertegenwoordigers van het islamitische regime, maar met die van het alternatief”, zei Pahlavi in een gesprek met De Morgen. “Je vindt dan ook geen oplossingen als je enkel praat met wie deel is van het probleem.”

Idool

Pahlavi was in de Kamer omgeven door lijfwachten, maar buiten wachtte ook een schare fans uit heel Europa, om uiteindelijk niet meer dan een glimp van hun idool op te vangen. Sommigen waren toch tot de tranen toe bewogen, zoals de 43-jarige Roya Parvaresh, in de ene hand een boeket, in de andere een foto van Pahlavi. Ze kwam hiervoor uit Keulen afgezakt. Tot haar 17de woonde ze in Iran.

Roya Paravesh in de armen van Pahlavi. Beeld Wouter Maeckelberghe

“Er zijn veel leugens over hem verteld, maar de koning heeft er altijd alles voor gedaan om iedereen samen te brengen. Dat zet de kroonprins nog altijd verder”, zei Parvaresh, terwijl ze haar tranen droogveegde.

Voor de pahlavisten is de kroonprins de hoop van de natie, maar tegelijkertijd zal deze man, die momenteel in de Verenigde Staten woont, ook de schaduw van Washington van zich af moeten werpen. Zelf benadrukte hij net dat de druk op het Iraanse regime beter niet van buitenaf komt, maar van binnenuit. “In plaats van het regime te sanctioneren is het beter om maximale steun aan het Iraanse volk te geven”, zei Pahlavi.

Warm ontvangst voor de Iraanse kroonprins. Beeld Wouter Maeckelberghe

Wat kan het Westen doen volgens hem? In eerste instantie denkt hij daarbij aan het verzekeren van toegang tot het vrije internet. Starlink, de satellieten van Elon Musk, zijn nu al in Iran actief met dat doel. Daarnaast denkt Pahlavi dat een echte omwenteling finaal zal komen van arbeidersstakingen in sleutelsectoren. “Je kan ervoor zorgen dat die mensen niet zonder inkomen vallen. Daar zijn sancties dan weer wel handig voor. Maak de bevroren tegoeden vrij om arbeidersstakingen te financieren.”

Hij sluit zich aan bij het pleidooi om de Revolutionaire Garde op de terreurlijst te plaatsen, zoals onlangs gevraagd in een grote betoging in Brussel. Hoe meer druk er op de Revolutionaire Garde komt, hoe meer leden ervan het schip zullen verlaten, denkt hij. Met andere democratische oppositiekrachten werkt hij aan een charter dat de basis moet vormen voor samenwerking tot het regime valt.

“Zelfs wie altijd werkte aan hervorming binnen dit regime, zegt nu dat die tijd gepasseerd is. Er is nu een momentum. De revolutie is onafwendbaar”, zei Pahlavi.

Daarna moet er volgens hem een overgangsregering komen, die een referendum over een nieuwe grondwet voorbereidt. Pahlavi noemt zich een republikein, maar wie doorvraagt, komt er toch bij uit dat hij zichzelf ziet in “een rol boven de mêlée” en dat “een land als Iran” misschien toch het best “een element voor stabiliteit” kan gebruiken. “Zoals toch veel Europese landen? Maar daar moet debat over zijn.”

Gevangenenruil

Helemaal eensgezind is de Iraanse oppositie niet. Kunnen voor Pahlavi niet meewerken aan het charter dat de tegenstand verenigt: de Nationale Verzetsraad NCRI, beter bekend als de volksmoedjahedien of MEK, die bijzonder luidruchtig in het Westen zijn, onder meer met hun verzet tegen de gevangenendeal in ons land. Voor dit bezoek van de kroonprins ontvingen parlementairen e-mails van hen met de vraag niet aanwezig te zijn.

“Dat de MEK zich voorstellen als het enige alternatief, zegt genoeg. Met hun lastercampagnes en intimidaties zetten ze zichzelf buiten elke samenwerking.”

Reza Pahlavi in gesprek met N-VA-Kamerleden Darya Safai en Theo Francken. Beeld Wouter Maeckelberghe

Maandag zat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) nog samen met haar Iraanse tegenhanger, onder meer over Olivier Vandecasteele, die al een jaar vastzit in Iran. Ze haalde daarmee de woede van enkele belangrijke Iraanse activisten op de hals. Ook Pahlavi is niet te spreken over het ruilakkoord, waarover het Grondwettelijke Hof nog moet oordelen.

“Met een ruil moedig je Iran enkel aan om de volgende westerling vast te zetten. Tot waar wil je dat spel meespelen? Ik roep alle Europese landen op om meer samen te spannen om druk te zetten op het regime.”