De Morgen-lezers delen hun favoriete veggiegerechten: ‘Je mag me ‘s nachts wakker maken voor gegrilde bloemkoolsteak’

Vandaag is het Wereldveggiedag, dé dag om dat stukje vlees van je boodschappenlijst te schrappen. We vroegen de lezers van De Morgen naar hun favoriete vegetarische recepten. ‘Sinds we dit gerecht geprobeerd hebben, eten we het wekelijks.’

Gevulde aubergines met fetakaas

Gevulde aubergines met rijst, veggiegehakt en (vegan)fetakaas omdat het comfortfood is, lekker voor iedereen en gemakkelijk om voor veel mensen te maken of porties in te vriezen.

Recept voor 4 personen: Hol 3 aubergines uit en houd het vruchtvlees aan de kant. Stoof een ui samen met 2 teentjes look. Laat het auberginevlees en een pakje veggiegehakt meebakken. Voeg twee zakjes rijst toe, 1 eetlepel tomatenconcentraat en Provençaalse kruiden naar smaak. Daarna voeg je 300 ml groentebouillon toe en eenmaal de bouillon kookt, op een zacht vuur laten verder laten pruttelen tot de rijst al dente is. Eventueel water toevoegen. Bestrijk de uitgeholde aubergines met olijfolie en bak ze in de oven op 200 graden. Vul de aubergines met rijst en bedek ze met fetakaas. Laat ze nog 15 minuten verder bakken tot de fetakaas mooi bruin ziet.

Joy Macilra (32) uit Molenbeek

Lees ook: Van pittige shakshuka tot crispy bloemkoolbites: 25 smakelijke vegetarische recepten

Koninginnenhapje met currykruiden

Mijn all time favourite is een vegetarisch koninginnenhapje, maar dan een speciale versie hiervan met curry- en kipkruiden in de saus. Overheerlijk is het! Zo heerlijk dat het Harmonieorkest van mijn man het ondertussen al enkele jaren op de menukaart heeft staan van hun befaamde Mosselfeesten. Je kan er ook vlot een vegan versie van maken. Hier vind je het recept terug.

Ingrediënten: melk en room (al dan niet plantaardig) / boter (al dan niet plantaardig) / bloem of maizena / vegetarische of vegan kipstukjes en -balletjes / champignons / wortelen / gele curry- en kipkruiden / groentebouillon / bladerdeegpasteitjes

Lekker met frietjes, rijst of brood!

Loes Verdyck (30) uit Zoersel

Shakshuka met sneetje ciabatta

Vegetarische shakshuka met eieren en veel groentjes, gemakkelijk om te maken en heerlijk met een stukje ciabatta.

Els Gabriels (38) uit Beveren-Waas

Shakshuka Beeld Manny NB/Unsplash

Gevulde paprika met risotto

Ingrediënten: risottorijst / groentebouillon / water / teentje knoflook / paprika’s / groentjes naar keuze (bv. courgette en zoete paprika) / ui / pijnboompitjes / plantaardige olie / currykruiden, indien gewenst / Parmezaanse kaas / gemalen kaas

Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Zet een pannetje met water en bouillon op het vuur, zonder het te laten koken. Dan maak je de pijnboompitjes warm in een (wok)pan en voeg vervolgens olie toe. Laat de ajuin en knoflook stoven, en voeg de andere groenten toe. Laat ze sudderen tot ze (half)gaar zijn. Hierna voeg je de risotto toe aan de pan (even roeren) en daarna de bouillon (meermaals tot rijst gaar is). Dan kruiden met peper, zout, paprika- en eventueel currykruiden. Tot slot de parmezaanse kaas toevoegen en roeren. Hierna vul je de paprika’s met het risottomengsel, werk je af met parmezaanse of gemalen kaas en gaat het nog even in de oven tot de kaas gesmolten is.

Sinds wij het geprobeerd hebben, eten we het wekelijks.

Kendy Wissels (26) uit Houthalen-Helchteren

Vegan cheesecake

Deze vegan cheesecake van EVA vzw is een van mijn favorieten omdat hij vrij snel en eenvoudig te maken is:

Ingrediënten voor 8 personen: 150 g tarwebloem / 65 g donkerbruine suiker / 65 g sojamargarine / 3 el sojamelk / amandelextract / 400 g zijden tofu / 200 g vaste tofu / 1 el koolzaadolie / 4 el sojamelk / 1 citroen (sap en geraspte schil) / 100 g rietsuiker / zout / vanille-extract, 50 g vanille puddingpoeder / 1 zakje Taartina (van Dr. Oetker) / citroenextract (optioneel) / gele kleurstof (optioneel)

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180°C. Maak eerst de bodem: meng daarvoor de bloem, de suiker en sojaboter tot er een kruimelig mengsel ontstaat. Voeg enkele druppels amandelextract toe aan 3 el sojamelk en voeg geleidelijk de sojamelk toe tot je een stevige bal deeg krijgt. Vet een springvorm van 20 cm diameter in en druk het deeg uit over de bodem (geen opstaande randen). Bak de bodem 15 minuten op 180°C.

Bereid ondertussen de vulling: pureer de stevige tofu in een blender en voeg er vervolgens de zijden tofu, de olie, sojamelk, sap en schil van 1 citroen, rietsuiker, zout, vanille-extract en puddingpoeder aan toe en blend goed. Giet de vulling in de springvorm en bak de taart 40 minuten op 180°C, of tot de taart goudbruin kleurt en de bovenkant droog aanvoelt. Laat afkoelen. Bereid de Taartina volgens de aanwijzingen op het zakje, voeg eventueel wat gele kleurstof toe en giet de gelei over de afgekoelde taart. Laat even opstijven. Ga voorzichtig met een scherp mes langs de randen van de springvorm voor je de ring verwijdert.

De taart is het lekkerst wanneer je hem gekoeld serveert!

Liesbeth Van der Auwera (39) uit Beveren

Vegan cheesecake. Beeld Suzy Hazelwood/Pexels

Rode curry met vegan chocomousse als dessert

Vegan rode curry met kokosmelk, paprika en kikkererwten (en eventueel andere groenten). Als dessert vegan chocomousse met kokosmelk en ahornsiroop .

Mensen denken vaak dat vegan recepten bestaan uit ingewikkelde ingrediënten waar ze niet aan willen beginnen. Terwijl deze recepten heel gemakkelijk en toegankelijk zijn. Ze zorgen ervoor dat mensen een positiever beeld krijgen van plantaardig eten. De kikkererwten in de curry zitten vol voedingsstoffen en zorgen ervoor dat je vlees of vis niet mist.

De chocomousse valt bij veel (niet veganistische) familie en vrienden in de smaak; ze vinden deze vaak lekkerder dan chocomousse met dierlijke producten.

Chloë Wauters (26) uit Oostende

Gegrilde bloemkoolsteak in pittige marinade

Mij mag je om 2 uur ‘s nachts wakker maken voor een gegrilde bloemkoolsteak in een pittige marinade boordevol Indische kruiden en geserveerd met een Indische linzen dahl, gebakken biryani rijst en naanbrood met knoflook om het compleet te maken. De bloemkool straalt helemaal door hem in dikke schijven te grillen en is duizend keer beter dan de gruwelijke platgekookte bloemkool die we als kind gewoon waren (schoolkantines, I’m looking at you). De combinatie met de warme Indische specerijen en de klassieke gerechtjes van biryani tot dahl en naanbrood maken het helemaal af. Want bloemkool hoeft niet altijd op z’n Vlaams klaargemaakt te worden.

Eveline Versluys (30) uit Gent



Lees ook: Duurzaam smaakt beter: in deze 50 Vlaamse en Brusselse restaurants is het lekker én ecologisch tafelen

Pannenkoeken, mét gebakken champignons

Pannenkoekjes van kikkererwtenmeel met gebakken champignons en yoghurtdressing. De perfecte combo van texturen en smaken. Ze zijn ook boordevol proteïnen en groenten. Als dessert zijn zoete aardappelbrownies mijn favo!

Femke Verniest (26) uit Gent

Falafel, makkelijk te combineren

Falafel, het is voedzaam en als het goed gemaakt is, is het een echte smaakbom. Zowel warm als koud is het lekker, met een fijne textuur en ook makkelijk te combineren met een slaatje of een warme maaltijd.

Yvonne Grimmon (52) uit Herent.