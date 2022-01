De Morgen lanceert nieuwe podcast ‘Lopende zaken’: ‘Je krijgt dingen te horen die je nooit zou lezen in de krant’

Luister nu naar de eerste aflevering: ‘We staan nog maar aan het begin van die energiecrisis’

Wat mogen we precies verwachten?

Stavros Kelepouris: “We gaan wekelijks bespreken wat er leeft in de actualiteit. Wat moeten mensen onthouden? Als de politiek een vaccinatieplicht overweegt, dan gaan wij kijken: waarom? Wat is de redenering daarachter?”

Ann Van den Broek: “Onze hoofdredacteur, Bart Eeckhout, zal een vaste gast zijn. Hij schrijft onder de titel Lopende zaken ook elke week een politieke analyse in de weekendbijlage Zeno, maar in de podcast kijken we verder dan enkel de Wetstraat. Naast Bart schuiven ook telkens twee andere journalisten mee aan tafel, afhankelijk van de thema’s en hun expertise.”

Waarom is er gekozen om dit als podcast te brengen?

Van den Broek: “Onze lezers krijgen zo de kans om De Morgen op een heel andere manier te leren kennen. Ze zijn bovendien al met het medium vertrouwd door onze podcast Duidelijk, die elke donderdag verschijnt. Mensen hebben niet altijd de tijd om neer te zitten en hun krant of nieuwsapp te lezen. Via audio kunnen we hen onze diensten ook aanbieden terwijl ze sporten, autorijden of op de trein zitten.”

Lees ook De oppervlakkigste verklaring voor het falen van de Vlaamse regering is ook de belangrijkste

Wat hopen jullie luisteraars bij te brengen?

Kelepouris: “We leggen een hele nieuwe laag op onze journalistiek. In een krant hang je vast aan een strak format: is het een nieuwsbericht, een analyse, een opiniestuk…? In een podcast kan je tussen al die vormen schipperen: je kan vertellen wat er is gebeurd, maar ook uitleggen wat er achter dat nieuws zit en hoe je er zelf over denkt.”

Van den Broek: “We zien Lopende zaken ook wel als een excuus om gezellig over de actualiteit te babbelen met collega’s. Die informele setting zorgt ervoor dat je dingen te horen krijgt die je nooit zou lezen in de krant. Er mag al eens gelachen worden, maar het is ook de bedoeling dat we de luisteraar doen nadenken.”

Kelepouris: “Je zal ook horen welke vragen wij onszelf stellen als journalisten. Welke problemen zien we, die misschien nog onderbelicht zijn? Welke persoonlijke bedenkingen maken we ons?”

De podcast wordt elke vrijdag opgenomen op de redactie. Waar en wanneer kunnen mensen hem beluisteren?

Van den Broek: “Lopende zaken verschijnt elke vrijdag rond 16 uur en is gratis te beluisteren in de app van De Morgen, maar ook op openbare platformen als Apple Podcasts en Spotify. Het lijkt ons de ideale manier om het fileleed te verzachten op vrijdagavond.”

Kelepouris: “Maar we zullen erover waken dat we podcasts maken die het hele weekend vers blijven. Op zondag languit in de zetel luisteren kan dus ook, om dan vervolgens aan een nieuwe week te beginnen met het gevoel dat je de wereld een beetje beter begrijpt.”