De Morgen krijgt nieuwe look én nieuwe hoofdredactie

De krant krijgt een aantrekkelijke en frisse vormgeving, en er komt meer ruimte voor nieuws en duiding. In het hart van de krant zit iedere weekdag Het vrije leven, een uitneembaar katern met verhalen over cultuur, media, duurzaamheid, zingeving, geld, tech en tv. De Morgen wil dus meer dan ooit een volledige en toegankelijke kwaliteitskrant zijn, met relevant nieuws over de buitenwereld en de eigen leefwereld.

Met de nieuwe krant komt er ook een nieuwe hoofdredactie. Bart Eeckhout, die De Morgen de voorbije jaren op het juiste spoor heeft gezet, keert terug naar zijn oude liefde: schrijven. Als senior writer en hoofdcommentator zal hij ook de nieuwe leiding met raad en daad bijstaan. Remy Amkreutz (33) wordt de nieuwe hoofdredacteur, Kim Van de Perre (37) en Sam Feys (30) worden adjunct-hoofdredacteur. Kim zal de weekendkrant in goede banen leiden, Sam de digitale productie.

Jörgen Oosterwaal, creatief directeur: “Met deze nieuwe ploeg, die jong is maar ervaren, talentrijk, intelligent, en gevoel voor humor heeft, is De Morgen klaar voor de toekomst. Ik wens hen veel succes. Bart wil ik nadrukkelijk bedanken voor zijn inzet en toewijding van de voorbije jaren. Zonder hem zou De Morgen er nu niet zo rooskleurig voorstaan.”

Remy Amkreutz, de nieuwe hoofdredacteur: “De Morgen staat vandaag sterk. Het stemt mij dan ook bijzonder trots en dankbaar dat ik voortaan de krant mag leiden, geflankeerd door adjunct-hoofdredacteuren Sam Feys en Kim Van de Perre. Samen met alle medewerkers van De Morgen willen we in rust en vertrouwen, met een solide structuur en organisatie én vanuit gezonde verontwaardiging en verwondering blijven vernieuwen en groeien.”

Bart Eeckhout: “Ik kijk met dankbaarheid en trots terug. De Morgen staat er vandaag beter voor dan ooit tevoren en ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Dit is daarom ook het ideale moment om de krant, digitaal en op papier, een nieuwe impuls te geven. Ik heb alle vertrouwen in het talent en het engagement van de nieuwe hoofdredactie om dat te realiseren. Zelf kijk ik er alvast naar uit om weer voluit als journalist en commentator mijn tanden in het nieuws te zetten.”