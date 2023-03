‘De Morgen’ genomineerd voor Belfius Persprijs met woonreeks

Met ‘Het grote woonrapport‘ zoomde De Morgen even uit op de vastgoedmarkt, een belangrijk thema dat de laatste jaren verstrikt raakte in flitsende barometers, televisieprogramma’s en getuigenissen van mensen die moeite hadden om hun droomwoning te kopen. Wonen fascineert en dat is logisch: waar en hoe je woont, bepaalt voor een groot stuk mee waar je werkt en schoolloopt, maar ook hoe je sociale leven eruitziet en hoe het met je gezondheid gesteld is.

In een periode waarin de hele woningmarkt in brand leek te staan – intussen is er wat afkoeling met dank aan de gestegen rente en renovatie-eisen – zocht De Morgen ten gronde uit wat er aan de hand is. Journalisten Cathy Galle, Dimitri Thijskens en Jan Straetmans verdiepten zich maandenlang in de opmerkelijke hoeveelheid data die over wonen in Vlaanderen beschikbaar is en gingen in gesprek met tal van experts, burgemeesters, woningeigenaars en huurders.

Zo kreeg onder meer elke Vlaamse gemeente een woonscore en werden belangrijke vragen beantwoord zoals: zijn woningen wel zo onbetaalbaar geworden als we denken?

‘Het grote woonrapport’ is nu dus genomineerd voor de Belfius Persprijzen in de categorie Digital & Interactive, en neemt het daarin op tegen de reconstructie van de aanslagen op 22 maart 2016 in De Standaard en een analyse van de arbeidsmarkt in De Tijd. Later op het jaar wordt de winnaar bekendgemaakt door de jury. De persprijs Digital & Creative werd door De Morgen eerder in 2019 al gewonnen met de klimaatreeks ‘Komt het weer goed?’.