De millennial-Trump speelt zich definitief in de kijker tijdens Republikeins debat: ‘Hij zit wel echt aan de harde rechterkant’

“Het was een eer”, zei Ramaswamy na het debat voor de camera van de Amerikaanse zender CNN. “Ik ben de 38-jarige outsider in deze race. Ik had nog nooit aan zo’n politiek debat meegedaan. Om dan centerstage te staan en te zien hoe gevestigde politici zich bedreigd voelen door mijn succes... Ik voelde me heel opgewonden.”

De politieke meningen van Ramaswamy mogen dan op heel wat protest botsen, de analyse die hij achteraf van zijn echte prestatie maakte, klopt volledig. De pers riep hem uit tot winnaar van het debat, waar Trump uitblonk door afwezigheid. Met ongebreideld zelfvertrouwen en heel wat beledigingen stal hij de spotlights, schrijft The New York Times. Ook de BBC zag hem als een van de top dogs.

Tekenend was dit fragment, waarbij de kandidaten moesten antwoorden met handopsteking. “Mocht Donald Trump strafrechtelijk worden veroordeeld,” vroegen de presentatoren, “zou je hem dan nog steeds steunen als kandidaat namens de partij.”

Ramaswamy stak als eerste zijn hand in de lucht, onder luid applaus van het publiek. Dan volgden nog vijf andere kandidaten, die telkens aarzelend hun hand opstaken. Ramaswamy stond in het midden van het beeld te blinken. Hij zou Trump, die vervolgd wordt in een handvol strafzaken voor fraude en corruptie, nooit laten vallen.

‘America First 2.0’

De standpunten van Trump en Ramaswamy komen vrij goed overeen. Ramaswamy wil vrijwel alle Amerikaanse overheidsinstellingen afschaffen - te beginnen met de FBI - en pleit voor een harde migratieaanpak. Wilde Trump nog een muur bouwen, waar Mexico voor zou moeten betalen, dan zou Ramaswamy het Amerikaanse leger inzetten om de grenzen te beveiligen.

Zijn politiek laat zich omschrijven als America First 2.0: de VS moeten zich zoveel mogelijk op zichzelf terugplooien. De oorlog in Oekraïne is een gevecht tussen twee schurkenstaten in Oost-Europa, zo liet hij bij een eerder debat optekenen. Ook de Amerikaanse steun aan Taiwan, dat zich bedreigd ziet door grote broer China, wil hij vanaf 2028 stopzetten.

“Dat is het moment waarop de Verenigde Staten de productie van halfgeleiders volgens hem grotendeels kunnen overnemen”, zegt Amerika-kenner en professor Bart Kerremans (KU Leuven). “Het verhaal dat het Amerikaanse leger zich op de eigen grenzen moet concentreren, hoor je al langer binnen de Republikeinse partij. Maar hij zit wel echt aan de harde rechterkant.”

Dat Ramaswamy zo’n geslotengrenzenbeleid voorstaat, is enigszins ironisch, omdat hij zelf het kind is van Indiase immigranten. Zijn ouders kwamen uit de zuidwestelijke deelstaat Kerala, maar lieten hun kind opgroeien in Ohio. Ramaswamy trok na zijn middelbare school naar Harvard om er biologie te studeren en later naar Yale om een diploma in de rechten te halen.

Toen hij met zijn opleiding in Yale bezig was, stond zijn vermogen naar eigen zeggen al op 15 miljoen dollar. Hij hield zich toen als investeerder al bezig met onder andere biotechnologie. Nadien richtte hij Roivant Sciences op. De ‘roi’ in de bedrijfstitel staat voor return on investment. Hij wilde met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zoveel mogelijk geld verdienen.

Hij vertaalde zijn investeerdersvisie naar de politiek: ondernemers moeten alle vrijheid krijgen, een overheid bestaat beter niet. Nog een mikpunt van hem is wokeness, dat het Amerikaanse bedrijfsleven aantast, zo schreef hij in zijn boek Woke, Inc. Het boek laat zich lezen als een lange tackle op bedrijven die oog hebben voor sociale thema’s.

‘Lose Yourself’

Ondanks de gelijkenissen zet Ramaswamy zijn verschillen met Trump in de verf. Hij heeft het graag over hoe succesvol hij in zijn jeugd was op het tennisveld en over zijn liefde voor rapmuziek. Op een podium in Iowa nam hij enkele weken geleden de micro vast om ‘Lose Yourself’ van Eminem te brengen. Hij wil een nieuwe Trump zijn, maar dan wel in een millennial-jasje.

“Ramaswamy behoort tot een nieuwe generatie en wil dat graag benadrukken”, zegt Kerremans. “Trump is chaotisch en daar zet hij zich juist tegen af. Ramaswamy is een afgeborstelde man, die zichzelf onder controle heeft. Hij wil tonen dat hij wel dingen gedaan krijgt.”

In de peilingen ligt Ramaswamy nu in derde positie met zo’n 10 procent. Trump staat comfortabel op kop. Zijn opvolger Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zakt steeds verder weg. Omdat hij ook slecht uit het debat kwam - hij ontweek vaak vragen - kan Ramaswamy misschien wel over hem springen. Hij zou dan Trumps grote uitdager worden.

Daarin zit nog een gelijkenis met zijn voorbeeld: Ramaswamy komt van buiten de politiek en heeft zich nu in het centrum van de belangstelling genesteld. Alleen, terwijl Trump wel al bekend was in Amerika als tv-persoonlijkheid, hadden nog maar weinig mensen tot begin dit jaar van de biotechmiljonair gehoord.

“Het is naïef om te denken dat hij in deze race nog van Trump zou kunnen winnen”, zegt Kerremans. “In de peilingen hinkt hij te ver achterop. Maar zijn naam is nu wel gevestigd. Als hij verliest, kan hij nog steeds een grote rol spelen in de verkiezingen van 2028. Daar houdt hij waarschijnlijk wel rekening mee.”