‘De mijne zijn betoverd door de Magic Box’: in Tervuren woedt nu al de tweede hamburgeroorlog

‘Was ons eerste protest dan niet duidelijk voor McDonald’s?’ Na een eerste ‘hamburgeroorlog’ in 2020, is er opnieuw hevig verzet door bewoners tegen de komst van een McDonalds in Tervuren.

“De mijne zijn betoverd door de Magic Box.” Fons Feekes zegt het gespeeld machteloos. We staan aan de grote Carrefour in Tervuren. Met een plannetje van de site in de hand bespreekt de vader van twee jonge kinderen ‘de situatie’ met Liesbeth Lenchant, die vlakbij woont en drie kinderen heeft. Ze maken deel uit van het buurtprotest tegen de komst van een McDonald’s hier vlakbij. En ze vragen zich onder andere af wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die in Tervuren woont, ervan zou vinden.

McDonald’s gele vergunningsaanvraag prijkt langs de zijkant van de supermarktparking. We kijken uit op een brede, groene laan in een woonwijk, verderop ligt het AfricaMuseum. “McDonald’s is eigenlijk niet zo lekker”, zegt Liesbeths dochter van tien. Instemmend steekt haar broertje van acht zijn duim naar beneden. “Maar de meeste kinderen worden er natuurlijk wel door verleid”, zegt Fons. “Dat eten zit vol vet en suiker zodat je verslaafd raakt. Wij willen hier geen filiaal van hen.”

‘Wij’, dat zijn al bijna duizend inwoners die de petitie tekenden van het buurtcomité. Ze vrezen nog meer verkeersdrukte, afvalbergen en geurhinder. “We deden de test en je ruikt die troep al vanop 400 meter”, zegt Fons.

Maar de grootste zorg is de gezondheid van de kinderen. Deze locatie paalt namelijk aan verschillende scholen. In totaal liggen er zes scholen op maximaal 400 meter, goed voor zo’n 4.000 leerlingen.

Ironisch genoeg is ook een satellietlocatie van Sciensano vlakbij. Begin vorig jaar bleek uit onderzoek van die instelling dat “er een duidelijk verband is tussen de aanwezigheid van fastfoodrestaurants rond scholen en de Body Mass Index van kinderen”. De onderzoekers wezen erop dat steden als Londen daarom zones rond scholen fastfoodvrij maken.

“Waarom kan dat hier niet?”, zegt Caroline Costongs, die ook meedoet aan het protest. Zij is directeur van EuroHealthNet. “Wij zetten ons in om gezonde scholen op de rails te krijgen. Maar je kunt nog zoveel gezonde snacks op scholen serveren, als je ernaast een fastfoodtent plant, is dat verloren moeite. En obesitas neemt steeds meer toe onder onze jeugd. Beseffen onze bestuurders dat niet?”

Er heerst nog meer frustratie, want dit is al ‘de tweede ronde’ in de ‘hamburgeroorlog’: ook in 2020 deed McDonald’s hier een aanvraag. Ook toen was er fel verzet. “Ik voel me in mijn hemd gezet”, zegt Liesbeth. “Was ons eerste protest dan niet duidelijk voor McDonald’s?”

Maar, zo legt schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Peters (Groen+) uit, de eerste aanvraag is geweigerd omdat ze stedenbouwkundig en qua mobiliteit niet door de beugel kon. “In de nieuwe aanvraag heeft McDonald’s die problemen weggehaald. Ik kan, ook als vader, alleen maar begrip opbrengen voor het protest. Maar in de regels voor ruimtelijke ordening staat jammer genoeg niets over gezondheid.”

En er is ook het Europese principe van de ‘vrijheid van handel’. “Dat maakt het voor gemeenten moeilijk om in te grijpen”, zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. “Daarom vragen wij de regering om wetgeving die hen lokaal wél de optie biedt om bijvoorbeeld fastfood te weren rond scholen. In Londen en Amsterdam kan het al.”

Schepen van Onderwijs Kristina Eyskens (CD&V) vraagt zich wel af waar je dan de grens trekt. “Wat dan met de frietkoten in de buurt van scholen, de supermarkten waar jongeren veel frisdrank, snoep en sigaretten inslaan?”, zegt ze. “Ik vind deze zaak vooral een goede aanleiding om aan de hogere overheden te vragen zich hierover te buigen.”

De Tervurenaar die lid is van zo’n ‘hogere overheid’ heeft er oor naar. “Het voedselaanbod rond scholen zou niet mogen aanzetten tot ongezonde eetgewoonten”, reageert minister Vandenbroucke. “Ik wil dit graag op de agenda zetten van de discussies over het federaal voedingsplan waar nu aan gewerkt wordt.”

Ondertussen blijven Fons, Liesbeth, Caroline en de anderen hopen dat hun protest overheden niet alleen inspireert tot wetgeving, maar dat de Amerikaanse multinational hier dus effectief geen voet aan de grond krijgt. “Maar ze hebben een batterij dure advocaten en zullen blijven proberen”, vreest Fons. Op hun website nietintervuren.be zetten deze burgers alvast wel de nieuwste snufjes in. Wie een bezwaarschrift wil indienen, kan zich laten bijstaan door ChatGPT, zo staat er.