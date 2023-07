De mensen: Sarah Bax Horton en Benjamin Netanyahu

Zegt de identiteit Jack the Ripper te kennen

Sarah Bax Horton, Britse auteur

Hyam Hyams is de echte Jack the Ripper. Dat schrijft Sarah Bax Horton in een nieuw boek over de seriemoordenaar die in de negentiende eeuw in Londen minstens vijf vrouwen vermoordde. De identiteit van Jack The Ripper werd nooit achterhaald, en het mysterie zorgt om de haverklap voor nieuwe theorieën. Bax Horton, een verre nazaat van een van de oorspronkelijke speurders, wijst naar Hyams, een alcoholicus die regelmatig vertoefde in psychiatrische instellingen. Hij liep kreupel en had een lamme arm, wat overeenkomt met getuigenissen.

Beeld rv

Moest naar het ziekenhuis vanwege uitdroging

Benjamin Netanyahu, Premier van Israël

Dat het momenteel verzengend heet is rond de Middellandse Zee, heeft ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan den lijve mogen ondervinden. Hij werd zaterdag opgenomen in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. De 73-jarige Netanyahu had volgens The Jerusalem Post zaterdag een aantal uur zonder hoed of water in de zon gezeten tijdens een hittegolf. Hij zou kort bewusteloos zijn geweest en op zijn hoofd zijn gevallen. Toen de premier aankwam in het Sheba-ziekenhuis nabij Tel Aviv was hij wel weer bij bewustzijn. Zondag mocht hij alweer naar huis.