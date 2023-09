De mensen: Pol Deltour, Lydia Peeters, Woody Allen en Carlos Sainz

Staat na 35 jaar zijn plaatsje af

Pol Deltour, secretaris journalistenbond

Wie Pol Deltour zegt, zegt Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). Na 35 jaar als nationaal secretaris bij de journalistenbond zet Deltour op zijn 64ste een stap opzij. Al die tijd trad hij op als woordvoerder van het journalistengild. Hij zal voortaan de VVJ Academy gaan leiden, wat moet uitgroeien tot een ‘volwaardig kenniscentrum voor de journalistiek’. Ook zal hij zich onder meer buigen over de rol van AI in de journalistiek. Nummer 2 Charlotte Michils, juriste van opleiding en al sinds 2017 bij de VVJ, schuift door naar de functie van nationaal secretaris.



Is aangereden op de E314

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit



Ook als minister van Mobiliteit ontsnap je niet aan het onheil dat zich op de Vlaamse wegen kan voordoen. De auto van Lydia Peeters (Open Vld) is aangereden bij een kopstaartbotsing op de E314 richting Leuven, ter hoogte van Genk. De minister, die op de achterbank aan het werk was, raakte lichtgewond. Omdat er vermoedens waren van een whiplash werd Peeters voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Nadien keerde ze terug naar huis. Haar fysieke afspraken werden geannuleerd, aldus nog haar woordvoerder.

Weet niet hoe het voelt om gecanceld te zijn

Woody Allen, regisseur



Cancelcultuur? Woody Allen heeft geen idee hoe het zou voelen om daar slachtoffer van te zijn. Ook zegt de 87-jarige regisseur tegen vakblad Variety dat hij nog nooit klachten heeft ontvangen van vrouwen met wie hij heeft gewerkt. De komst van Allen naar het Film Festival van Venetië, ook de aanleiding van het interview, was omstreden. De regisseur is daar om zijn nieuwste film Coup de chance te promoten. Allen wordt echter door zijn dochter beschuldigd van seksueel misbruik toen zij nog een kind was. Hij ontkent de aantijging.

Wordt bestolen maar rekent dief in

Carlos Sainz, Formule 1-piloot



Luttele uren na zijn derde plaats op de Grand Prix in Monza is de Spaanse formule 1-rijder Carlos Sainz zondagavond overvallen in Milaan. Drie mannen spraken Sainz aan toen hij zijn hotel verliet, begonnen een discussie en gingen vervolgens aan de haal met een luxehorloge. Hun verhaal was snel uit: ze werden niet veel later alweer aangehouden. Volgens de Italiaanse media was het Sainz zelf die de dader staande hield, de twee anderen werden overmeesterd door omstanders. Het horloge, van het luxemerk Richard Mille, zou een waarde hebben van ongeveer 300.000 euro.