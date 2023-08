De mensen: Meghan Markle en Leah Remini

Toont in filmpje dat het nog steeds grote liefde is

Meghan Markle, vrouw van prins Harry

Vorige week doken er geruchten op dat Prins Harry (38) en Meghan Markle (41) door een relatiecrisis gaan. De twee zouden hun relatie op pauze hebben gezet. Een nieuwe video, gedeeld door het Responsible Technology Youth Power Fund, lijkt dat nu tegen te spreken. Het koppel werkt samen met het fonds, dat zich inzet voor een betere digitale wereld. Van relatieproblemen lijkt er in het filmpje hoegenaamd geen sprake, zo schrijft Het Laatste Nieuws. In de video zijn de hertog en hertogin van Sussex “ontspannen en genegen naar elkaar toe.”

Beeld rv

Klaagt Scientology aan wegens laster en intimidatie

Leah Remini, Amerikaanse actrice

Psychologische marteling, laster, toezicht, pesterijen en intimidatie: neen, het lijstje aan vergrijpen waar David Miscavige en zijn Scientology-kerk zich schuldig aan hebben gemaakt volgens actrice Leah Remini is niet min. Remini spant een rechtszaak aan tegen de instelling en haar huidige leider. De 53-jarige actrice was zo goed als haar hele leven lid van de kerk, tot ze er in 2013 uitstapte. “Ik geloof dat ik niet de eerste persoon ben die het doelwit is van Scientology en zijn activiteiten, maar ik ben van plan de laatste te zijn”, zegt ze.