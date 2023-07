De mensen: Lukas Dhont en Riikka Purra

Krijgt Vlaamse ereteken

Lukas Dhont, regisseur van Close

Lukas Dhont valt alweer in de prijzen. Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, 11 juli, heeft de regisseur van Close een Vlaams ereteken gekregen. Vorig jaar won hij met die film onder meer al de Grand Prix op het Festival van Cannes. Naast Dhont viel ook de voormalige K3-zangeres Kristel Verbeke die eer te beurt, onder meer vanwege haar strijd tegen kinderarmoede. Voorts kregen ook basketster Emma Meesseman, die dit jaar de Belgian Cats naar een Europese titel leidde, Marc Michils van Kom op tegen Kanker en het héle lerarenkorps van het Vlaamse onderwijs een ereteken.

Beeld RV

Blijft aan ondanks opduiken van oude racistische uitspraken

Riikka Purra, Fins minister van Financiën

Van plan om op te stappen is ze niet. Toch heeft Riikka Purra, kopvrouw van de extreemrechtse Finnenpartij, haar regering in nesten gebracht. Er zijn racistische uitspraken en bedreigingen van haar opgedoken uit 2008, die ze gepost heeft op de blog van een van haar voorgangers. Ze gebruikte onder meer de Finse variant van het n-woord. Haar partij werd tweede afgelopen verkiezingen in april en heeft sindsdien negen postjes in de regering, waar zij vicepremier en minister van Financiën is. Afgelopen maand kwamen al twee andere regeringsleden in opspraak vanwege racistische uitlatingen. (dm)